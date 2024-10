https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/korkudan-komediye-dikkat-ceken-yapimlar-1-kasimda-vizyona-girecek-filmler-1089669736.html

Korkudan komediye dikkat çeken yapımlar: 1 Kasım'da vizyona girecek filmler

Demi Moore'un yaşlanan bir Hollywood aktrisini canlandırdığı Cevher filmi dikkat çeken yapımlar arasında. İzmir ve Ege'nin Paris kurdukları mutlu hayat... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

1 Kasım haftası vizyona giren filmler duyuruldu. Korkudan komediye, yerli ve yabancı filmler 1 Kasım Cuma günü gösterime giriyor. Sinemalarda gösterime girecek filmler aşağıdaki listede:İllegal Hayatlar: MeclisSerinin üçüncü filminde başrolünü Mahsun Karaca'nın oynadığı komedi filminde bu sefer Mahsun, Şahin ve Mehmet, kurdukları LMKP adlı siyasi parti yanlışlıkla meclise girer. İllegal Hayatlar 3 filminde kendilerini yepyeni ve fırsatlarla dolu bir dünyanın içinde bulan üçlünün maceraları, kumarhaneden meclise taşınır. SıjjınEndonezya yapımı korku filmi Sıjjın'de, genç bir kadın kuzeninin karısı tarafından kara büyü kullanılarak tehdit edilir. Büyünün etkisi, hem kadının hem de ailesinin hayatını karanlık bir çıkmaza sürükler.Cevher61 yaşındaki Demi Moore'un başrolünde olduğu film, yaşlanan bir Hollywood aktrisi ve aerobik eğitmeni olan Elisabeth Sparkle'ın gençleşmek adına gizemli bir yönteme başvurmasıyla gelişen olayları anlatıyor. Korku kategorisinde de yer alan filmde Demi Moore, gençleşmek için beklenmedik yan etkileri olan ve kendisinin çok daha genç bir versiyonunu (Margaret Qualley) yaratan bir karaborsa ilacını kullanıyor. The Room Next DoorTilda Swinton ve Julianne Moore gibi iki büyük oyuncunun rol aldığı filmde, Ingrid ve Martha gençliklerinde aynı dergide çalışan iki yakın arkadaştır. Yıllar geçtikçe Ingrid kurgusal roman yazarı olurken Martha ise bir savaş muhabiri olur. Yolları ayrılan ve birbirlerinden ayrı geçirdikleri yılların ardından, iki arkadaş zorlu ancak tuhaf ve hoş bir tesadüfle tekrar bir araya gelirler.KamptaAksiyon ve gerilim tarzında Türk filmi Kampta'da Bülent Özden ve Ali Ceylan başrolde. Film, suç örgütü tarafından alıkonulan kardeşini kurtarmak için harekete geçen bir komiserin heyecan verici hikayesini konu ediyor.ZaruratKorku filmi Zarurat, kötü bir yaratığın bir kıza musallat olmasıyla yaşananları konu ediyor. Yaratık, küçük kızın ailesinin darmadağın olmasına neden olurken, kızın iç feryadını kimse duymaz.0000 KilometreDerya Pınar Ak, Ahmet Haktan Zavlak, Gülin İyigün'ün başrolü paylaştığı 0000 Kilometre adlı Türk filminde İzmir ve Ege, Paris’te birlikte bir hayat kurmuştur. Ancak gelen bir telefon hayatlarını değiştirir ve aralarına yeniden mesafe girmesiyle ikili her şeye en baştan başlar. Ege ve İzmir’in yolu aşklarının başladığı İzmir’de yeniden kesişir. Romantik macera buradan devam eder. Gazap 2Onur Aldoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Gazap 2 filminde barmenlik yapan Kaan, İstanbul’da yaşadığı talihsiz bir olayın üzerine kalmasıyla çareyi kendisini çocukken bırakıp giden ve hiç tanımadığı babasından kalan köy evine kaçmakta bulur. Fakat eve gittiğinde evin başka birine kiralandığını görür ve bunun üzerine rica edip bir süre onunla kalır. Bu sırada hiç tanımadığı babasının geçmişte kötü şeyler yaptığı ve bunun üzerine cinler tarafından tutsak edilip, öldürüldüğünü öğrenir. Bunun üzerine evden ayrılmak üzereyken babasının define haritasını bulur ve cinlerin sakladığı altınları kaçırarak İstanbul’a gelir... Ama yalnız değildir.

