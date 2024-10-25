https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/25-ekimde-vizyona-girecek-filmler-5i-yerli-7-film-sinemaseverlerle-bulusuyor-1089665877.html

25 Ekim'de vizyona giren filmler: 5'i yerli 7 film sinemaseverlerle buluşuyor

25 Ekim'de vizyona giren filmler: 5'i yerli 7 film sinemaseverlerle buluşuyor

Sputnik Türkiye

Korkudan animasyona bugün 5'i yerli toplamda 7 film sinemaseverlerle buluşuyor. Sinemadaki filmler arasında bu hafta Atatürk’ün çocukluk yıllarına odaklanan... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T12:19+0300

2024-10-25T12:19+0300

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25 Ekim haftası vizyona giren filmler duyuruldu. 25 Ekim Cuma günü 5'i yerli toplamda 7 film gösterime girdi. Sinemadaki filmler aşağıdaki listede: Bir Cumhuriyet ŞarkısıBir Cumhuriyet Şarkısı, 1930’lu yılların Türkiyesi’nde sanatla devrim yapan bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın hikayesini konu ediyor. 1930’lu yıllar Türkiye’sine ayna tutan filminin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın var. Venom: Son DansTom Hardy'nin başrolünde olduğu ünlü film serisinin son filmi 'Venom: Son Dans', artık kendi dünyaları tarafından aranan birer kaçak olan, tek vücutta yaşamaya alışmış Eddie Brock ile Venom’un hikayesini konu ediyor. Artık aynı vücutta yaşamaya alışmış olan Eddie ve Venom kaçmaktadır. Atatürk’ün çocukluk yıllarına odaklanan üçlemenin ilki: MustafaAnismasyon üçlemesinin ilk filmi olan Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk yıllarına odaklanıyor. Mustafa’nın hikayesi 85 yaşındaki dedesi Arif’in dilinden anlatılıyor. Küçük bir çocuk olan Kemal, büyüyünce astronot olmayı istemektedir. Ancak anne ve babası, oğullarının ileriki yaşlarda hayal kırıklığına uğramaması için kendisi adına ulaşabileceği hedefler belirlemesini ister. Elif ve Arkadaşları 2: PerişlerÇocuklara yönelik bir başka animasyon film ise Elif ve Arkadaşları 2: Perişler, Perişlerin ortaya çıkmasıyla dünyası değişen Elif ve arkadaşlarının maceralarını konu ediyor. Elif’in hayatı, odasında oyuncak ayısıyla oynarken beklenmedik bir şekilde Periş ve onun yaramaz arkadaşı Tini’nin ortaya çıkmasıyla bambaşka bir hal alır. Gün DoğarkenRunar Runarsson'un yönettiği Gün Doğarken, bir gencin duygusal yolculuğunu konu ediyor. Duygularını tam ifade edemeyen Una, sakladığı sırla boğuşmaktadır. GarezKorku filmi Garez, kullanılmayan bir otele kontrole giden polis ekiplerinin şahit olduğu olayları konu ediyor. Film, polis güvenlik kamerası gözünden çekilmiş ve polis, binaya girdiğinde karşılaştıkları manzaradan olayın düşündükleri kadar basit olmadığını anlar. KöprüErekle Badurashvili yönetmenliğindeki Türkiye ve Gürcistan ortak yapımı Köprü, kardeşi olduğunu öğrenen bir adamın hikayesini konu ediyor. Kendisini bir anda beklenmedik olayların içerisinde bulan Davut’un bu sırada aşk hayatı da bambaşka bir boyut kazanır.

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