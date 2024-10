https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/chp-lideri-ozel-abdullah-ocalani-buraya-getirme-fikrinin-sahibi-sayin-bahcelidir-bizim-oyle-bir-1089683736.html

CHP lideri Özel: Abdullah Öcalan'ı buraya getirme fikrinin sahibi Sayın Bahçeli'dir, bizim öyle bir fikrimiz yok

CHP Genel Başkanı Özel, TUSAŞ'ı ziyaret sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin gündemi meşgul eden konuşmasına ilişkin... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Ekim'de terör saldırısının yaşandığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara şifa diledi.TUSAŞ'ın Türkiye'nin göz bebeği kurumlarından biri olduğunu belirten Özel, güvenlik eksiğiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Bu konu, önümüzdeki günlerde tabii enine boyuna tartışılacak. Ama şunu söylememiz lazım, bir kusur varsa, hepimizi koruyan, sınırımızı, askerimizi, ordumuzu koruyan, hepimizin can güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışan bu insanları koruyamadıysak hepimizin oturup bir düşünmesi, bir öz eleştiri yapması lazım" diye konuştu.Ziyaret sırasında bazı görüntü ve fotoğrafların kendileriyle paylaşılmasını son derece kıymetli bulduklarını aktaran Özel, "Burası Türkiye'nin göz bebeği bir kurum. Ben KAAN uçtuğunda ilk paylaşımları yapan ve burayla nasıl gurur duyduğumuzu ifade eden siyasetçilerden bir tanesiydim" ifadelerini kullandı.Özel, tüm CHP'lilerin TUSAŞ ve iştiraklerinin projelerinin arkasında durduğunu ve projeleri büyük bir dikkatle takip ettiğini söyledi.TUSAŞ'ın en çok destek olunması gereken kurumlardan biri olduğunu vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:TUSAŞ'ın stratejik önemine vurgu yapan Özel, "TUSAŞ için mukabele etmekte bir eksiklik olduğu açık. Bu konuda İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının kendi değerlendirmelerini de hızlı bir şekilde yapmaları gerektiğini ifade etmek isterim" dedi.'Bu hedeflerden Türkiye'yi geriye bırakamazsınız'Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, "Zamanlama ve seçilen kurum itibarıyla bir tartışma söz konusu. Özellikle normalleşme açıklamalarının yapıldığı bu dönemde böylesine kritik bir kurumun hedef alınmasının nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna karşılık, bu hedefin boşuna seçilmediğini söyledi.Özel, şöyle devam etti:'86 milyonu bu ülkenin ortak düşmanlarına meydan okumaya davet ediyoruz'Tüm vatandaşları İstanbul'da düzenleyecekleri Yaşam Mitingi'ne davet eden Özel, terör saldırısının ardından mitingin iptalini tartışıp iptal etmemeye karar verdiklerini söyledi. Özel, "Zaten biz bunları yapmayalım diye, zaten biz cesaretimizi kaybedelim diye, biz sinersek toplum sinsin diye yapıyorlar bunları. O yüzden teröre ve her türlü şiddete karşı yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz" dedi.Terörün vatandaşların korku ve endişelerini yönetmek istediğini belirten Özel, "Biz korkmuyoruz, sinmeyeceğiz. Biz pazar günü saat 14.30'da Beşiktaş meydanda olacağız. Hem teröre hem her türlü şiddete meydan okumak için oradayız. Tüm İstanbulluları, İstanbul'a erişim mesafesinde olan herkesi bu kararlılıkla mitinge bekliyoruz. O mitingi siyasi bir miting olmaktan çok, korkuya karşı bir meydan okuma mitingi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.Özgür Özel, terör saldırısının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının da gündeme geldiğini belirterek, bazı konserlerin ileri bir tarihe ertelenebileceğini fakat etkinliklerin iptal edilmemesi gerektiğini söyledi.Her görüşten vatandaşı bayraklarla Cumhuriyet'e sahip çıkmaya çağıran Özel, "86 milyonu 29 Ekim günü sokaklarda, meydanlarda olmaya, Ankara'da Birinci Meclis'in önünde olmaya, Anıtkabir'e yürümeye, Anıtkabir'de olmaya, Cumhuriyet'i kuran kadroların cesaretinden ilham alarak, Cumhuriyet düşmanlarına, bu ülkenin ortak düşmanlarına meydan okumaya davet ediyoruz" diye konuştu.'Ben Erdoğan yerine konuşamam'Özgür Özel, "Sayın Bahçeli'nin çağrısıyla ilgili, Cumhurbaşkanı'nın sessizliği sürüyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? TUSAŞ ile ilgili konuştu ama bu çağrıyla ilgili henüz sessiz" sorusuna karşılık, bu sorunun muhatabının kendisi olmadığını dile getirdi.Bu sorunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorulmadığını ifade eden Özel, "Uçakta gazeteci yokmuş. Bu soruyu sormamışlar. Ama mutlaka gazeteciler bu soruyu soracaklar ve Erdoğan'dan bir yanıt alacaksınız. Ben o konudaki inancımı koruyorum. Dikkatle takip ettim haberi. Uçakta bu konuya değinmedi. Hiçbir gazeteci bu soruyu sormadı. Gazeteciler gazeteciliğini yapsın, siyasetçiler siyaseti yapsın. Onun dışında, halkımızın, milletimizin bizim merakımızı giderecek olan, herkesin merakını giderecek olan ben değilim. Ben Erdoğan yerine konuşamam. O merakın giderilmesine katkı sağlayacak olanlar sizlersiniz" değerlendirmesinde bulundu.'O fikir Sayın Bahçeli'nin fikri'Özgür Özel, Diyarbakır'da basına kapalı bir toplantıda söylediği iddia edilen, "Şu an iktidarın karşısında olmak bize belki oy kazandırır ancak biz tarihin doğru tarafında olmuş olacağız" sözlerine yönelik soru üzerine, bu ifadenin kendisine ait olmadığını söyledi.Kendisinin ana muhalefet lideri olduğunu ve iktidarın karşısında bulunduğunu belirten Özel, "Böyle bir şey demem. O kapalı toplantıdan, kötü niyetle yazılmıştır demiyorum. Benzer bir cümle oldu. Şöyle söyleyeyim, iktidarın karşısında değil. 'Eğer biz Türkiye'ye barış getirecek, terörü bitirecek bir sürecin karşısında kısa vadeli beklentilerle durursak tarih önünde yanlış yapmış oluruz.' dedik. Niye iktidarın karşısında olmayayım. Kaya gibi karşısındayız" yanıtını verdi.CHP Genel Başkanı Özel, şöyle devam etti:Özel, "Çözüm süreci olarak da değerlendirilen bir süreçten bahsediyoruz. TUSAŞ'a gerçekleştirilen bu terör saldırısı sonrası bu süreç farklı bir evreye girer mi?" sorusuna, "Yani nasıl bir süreç onu henüz bilmiyoruz" karşılığını verdi.

