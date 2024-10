https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/ankarada-43-katli-gokdelenin-en-ust-katindan-dusen-kadin-oldu-aileden-cinayet-iddiasi-1089661209.html

Ankara'da 43 katlı gökdelenin en üst katından düşen kadın öldü: Aileden cinayet iddiası

Ankara'da 43 katlı gökdelenin en üst katından düşen kadın öldü: Aileden cinayet iddiası

Sputnik Türkiye

Ankara Çankaya'da gökdelenin 43. katından düşerek hayatını kaybeden genç kadının annesi ölümün sebebinin cinayet olduğunu iddia etti. Anne Arslan "Neyse olay... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T10:39+0300

2024-10-25T10:39+0300

2024-10-25T10:39+0300

türkiye

ankara

gökdelen

cinayet

ölüm

gökdelen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089660972_0:18:712:419_1920x0_80_0_0_12aa8689425f4ec3a97e0dc3649d0528.jpg

Ankara'nın Çankaya ilçesi Konutkent mahallesinde 43 katlı gökdelenin en üst katından düşen Semanur Arslan hayatını kaybetti. Anne Arslan kızının hayata bağlı olduğunu söyledi ve 'her şey ortaya çıkarılsın' dedi.43. kattan düştü ve hayatını kaybettiBinicilik eğitmenliği yapan 27 yaşındaki Semanur Arslan, arkadaşları Ferhat D. (43) ile Ezgi Ö.’nün (31) bulunduğu eve gitti. İlerleyen saatlerde yerde bir kadının cansız bedenini gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede ölen kişinin Semanur Aslan olduğu ve 43’üncü kattan düştüğü tespit edildi. 'Erkek arkadaşı ile problemi vardı'Olayla ilgili ifadesi alınan Ferhat D’nin Arslan’ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında ise Arslan’ı göremediklerini söylediği öğrenildi. Ezgi Ö.’nün ise ifadesinde, Arslan’ın erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia ettiği öğrenildi. Ölen genç kadının ailesi, olayın intihar süsü verilmiş cinayet olduğunu ileri sürdü. Olayın bir an önce çözülmesini isteyen aile, sorumluların en ağır cezayla yargılanmasını istedi.'Dayanamıyorum, çıldırmak üzereyim'Arslan’ın gözü yaşlı annesi Elif Karaca, kızının asla intihar etmeyeceğini belirterek, “O gün çok mutluydu. Kapadokya’ya gideceğini söylemişti. Asla intihar edecek birisi değildi. Öldüğü evde yaşayan kadını görünce tepki göstermiştim. O da bana kendisiyle çok fazla görüşmediğini söylemişti. Ben çocuğumu başka yerde sanırken, o kadının evine götürmüşler. Ertesi gün vefat ettiğini öğrendim. Kızım neden oradaydı bilmiyorum. Ankara’da olduğunu bile bilmiyordum. Hiçbir tahminim yok. O evde yaşayanları da tanımıyorum. Şüphelendiğim bir şey de yok. Benim kızım intihar etmez. Hayat dolu birisiydi, çok güzeldi. Temiz kalpliydi. En son konuşmamızda bizleri çok sevdiğini, ailenin ne demek olduğunu bildiğini söyledi. Son gördüğümde her zamanki gibi neşeliydi. Hiçbir açıklama yapmıyorlar, hiçbir şey bilmiyorum. Verilen ifadeler çelişkili, birbirini tutmuyor. Kızım asla intihar edecek biri değildi. Hayalleri vardı, ‘Sana çok güzel bir aile kuracağım annecim merak etme’ dedi. Ailesine çok düşkündü. Ne olur bu olayın üstü kapanmasın. Neyse olay ortaya çıksın. Dayanamıyorum, çıldırmak üzereyim. Kızımı tanımadıklarını söylemişler, tanımadıkları insanı nasıl evlerine alıyor ki. Ben çocuğumu istiyorum, onsuz yapamıyorum” dedi.'Ablamı tehdit eden kişiler vardı'Arslan’ın kardeşi Serhat Arslan ise, ablasının neşeli ve enerji dolu birisi olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/antalyasporun-eski-futbolcusu-kalp-krizinden-hayatini-kaybetti-1089650599.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara gökdelen ölüm, ankara çankaya semnur arslan, semanur arslan, semanur arslan nasıl öldü