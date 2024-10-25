https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/antalyasporun-eski-futbolcusu-kalp-krizinden-hayatini-kaybetti-1089650599.html
Antalyaspor'un eski futbolcusu kalp krizinden hayatını kaybetti
Antalyaspor'un eski futbolcusu kalp krizinden hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Süper Lig'te Antalyaspor ve Fas Milli Takımı eski oyuncusu Abdelaziz Barrada'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ifade edildi. Kariyerinde Getafe, AL... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T00:45+0300
2024-10-25T00:45+0300
2024-10-25T00:45+0300
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Eski Antalyaspor futbolcusu ve Fas Milli Takımı orta sahası Abdelaziz Barrada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.35 yaşındaki Abdelaziz Barrada'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Antalyaspor, Getafe, AL Jazira, Marsilya, Al Nasr Dubai, Gimnastic ve Al Shahaniya gibi takımlarda forma giyen orta saha oyuncusu Fas Milli Takımı'nda da yer almıştı.Abdelaziz Barrada kimdir?1989 doğumlu Fas Milli Takımı orta sahası Abdelaziz Barrada Antalyaspor'da oynadığı 9 maçta 3 gol atmıştı. Getafe, AL Jazira, Marsilya, Al Nasr Dubai, Gimnastic ve Al Shahaniya gibi kulüplerde oynayan oyuncu emekli olmuştu. 24 Ekim 2024 tarihinde kalp krizi nedeniyle vefat etti.Kalp krizi nedeniyle ölen sporcular kim?Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden oyuncular arasında Gökmen Yıldıran, Ediz Bahtiyaroğlu, Dursun Özbek, Marc Vivien Foe, Antonio Puerta gibi isimler yer aldı. Kalp krizi vakaları neden arttı?Her ne kadar Covid-19 aşılarından sonra kalp krizlerinde artış olduğu iddia edilse de kalp hastalıklarında alkol ve sigara kullanımı, hareketsizlik ve obezitenin etkili olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/fethullah-gulenin-cenazesi-ilk-kez-goruntulendi-1089637544.html
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kalp krizi vakaları neden arttı?, abdelaziz barada kim, antalyaspor futbolcusu
kalp krizi vakaları neden arttı?, abdelaziz barada kim, antalyaspor futbolcusu
Antalyaspor'un eski futbolcusu kalp krizinden hayatını kaybetti
Süper Lig'te Antalyaspor ve Fas Milli Takımı eski oyuncusu Abdelaziz Barrada'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ifade edildi. Kariyerinde Getafe, AL Jazira, Marsilya, Al Nasr Dubai, Gimnastic ve Al Shahaniya formaları giymişti.
Eski Antalyaspor futbolcusu ve Fas Milli Takımı orta sahası Abdelaziz Barrada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
35 yaşındaki Abdelaziz Barrada'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Antalyaspor, Getafe, AL Jazira, Marsilya, Al Nasr Dubai, Gimnastic ve Al Shahaniya gibi takımlarda forma giyen orta saha oyuncusu Fas Milli Takımı'nda da yer almıştı.
Abdelaziz Barrada kimdir?
1989 doğumlu Fas Milli Takımı orta sahası Abdelaziz Barrada Antalyaspor'da oynadığı 9 maçta 3 gol atmıştı. Getafe, AL Jazira, Marsilya, Al Nasr Dubai, Gimnastic ve Al Shahaniya gibi kulüplerde oynayan oyuncu emekli olmuştu. 24 Ekim 2024 tarihinde kalp krizi nedeniyle vefat etti.
Kalp krizi nedeniyle ölen sporcular kim?
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden oyuncular arasında Gökmen Yıldıran, Ediz Bahtiyaroğlu, Dursun Özbek, Marc Vivien Foe, Antonio Puerta gibi isimler yer aldı.
Kalp krizi vakaları neden arttı?
Her ne kadar Covid-19 aşılarından sonra kalp krizlerinde artış olduğu iddia edilse de kalp hastalıklarında alkol ve sigara kullanımı, hareketsizlik ve obezitenin etkili olduğu ifade edildi.