https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/putin-rusya-teror-eylemlerinin-her-turlusune-karsi-cikiyor-1089605609.html

Putin: Rusya, terör eylemlerinin her türlüsüne karşı çıkıyor

Putin: Rusya, terör eylemlerinin her türlüsüne karşı çıkıyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Outreach/BRICS Plus toplantısında konuşan Putin, Rusya'nın terör eylemlerine karşı olduğunun altını bir kez daha çizdi. 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T11:26+0300

2024-10-24T11:26+0300

2024-10-24T12:17+0300

dünya

rusya

brics

brics zirvesi

brics liderler zirvesi

16. brics zirvesi

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

tataristan

tataristan cumhuriyeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089605291_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_74a9621fda3c41bbee4093fffd870451.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın terör eylemlerinin her türlüsüne karşı olduğunu vurguladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk heyeti de dahil 40 ülkeden delegelerin ve çok taraflı kuruluşların başkanlarının da hazır bulunduğu genişletilmiş formattaki Outreach/BRICS Plus toplantısının açılış konuşmasını yapan Putin, Ortadoğu'daki durumla ilgili değerlendirmesinde Rusya'nın terör eylemlerinin her türlüsüne karşı çıktığının altını çizdi.Rus lider, "İsrail-Filistin çatışmasının mevcut dalgası, uzun bir çatışma dizisinin en kanlılarından biri haline geldi. Bu noktada, terör eylemlerinin her türlüsüne her zaman karşı çıktığımızı ve karşı çıkmaya devam ettiğimizi vurgulamak istiyorum. Rusya'nın çözüm bekleyen birçok önemli ve acil sorunu var. Bunu yapıyoruz ve yapacağız. Ortadoğu'daki durumun istikrara kavuşturulmasına katkıda bulunmak için her zaman çaba gösterdik" dedi.BM kararları uygulanmadan ve bağımsız Filistin devleti kurulmadan Ortadoğu'da şiddetin sona ermeyeceğinin kaydeden Putin, Ortadoğu'da barışın Filistin'e yönelik tarihi adaletsizlik ortadan kaldırılarak tesis edilebileceğini vurguladı.Putin, Filistin topraklarında barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin temel şartının BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu kararlarıyla onaylanan iki devletli formülün uygulanması olduğunu bir kez daha yineledi.'Ukrayna, Rusya'ya karşı kritik tehditler oluşturmak için kullanılıyor'Putin, Ukrayna'nın Rusya'nın güvenliğine yönelik kritik tehditler oluşturmak için kullanıldığını belirtti.Devlet Başkanı, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak isteyenlerin Rus tarihini bilmediklerini ve yanıltıcı hesaplar yaptıklarını söyledi.'BM, 21. yüzyılın gerçeklerine adapte edilmeli'Rusya lideri, BM'nin etkili şekilde işleyişini sürdürebilmesi için BM'nin yapısının 21. yüzyılın gerçeklerine adapte edilmesi, BM Güvenlik Konseyi'nde ve diğer ana organlarda Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin temsiliyetinin genişletilmesi gerektiğini belirtti.Putin, her türlü dikteden arındırılmış alternatif finansal mekanizmalar geliştirme çağrısı da yaptı.'Çok kutuplu dünya hakimiyet kurma mantığıyla hareket eden güçleri durduracak'Çok kutuplu dünyaya bakışını bir kez daha anlatan Putin, çok kutuplu dünyaya geçişin 'hakimiyet kurma mantığıyla düşünmeye ve hareket etmeye alışan' güçleri durduracağını söyledi.Rusya Devlet Başkanı, Batılı ülkeler tarafından kullanılan 'sağlıksız metotların', istikrarı baltaladığına dikkat çekerek bunun sonucunda bölgesel ve küresel stratejik istikrarın bozulduğunu, eşit ve bölünmez güvenlik ilkelerinin ihlal edildiğini, uluslararası ve ulusal iç çekişmelerin arttığını kaydetti.'Avrasya'da eşit ve bölünmez güvenlik sistemi kuralım'Rusya lideri, konuşması sırasında Avrasya'da eşit ve bölünmez güvenlik sistemi kurulmasını da önererek şu ifadeleri kullandı:'Küresel çoğunluk ülkelerinde küresel ekonomik yükseliş dalgası doğuyor'Devlet Başkanı, bir sonraki küresel ekonomik yükselişin küresel çoğunluk ülkelerinde yaşanacağının aşikar olduğunu belirterek bu nedenle BRICS bünyesinde üye ülkelerin ekonomilerindeki potansiyeli açığa çıkaracak bir platform kurma fikrini tartışmanın zamanının geldiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/brics-zirvesi-3-gununde-genisletilmis-formatta-outreachbrics-plus-toplantisi-yapilacak-1089601485.html

rusya

tataristan

tataristan cumhuriyeti

kazan

ukrayna

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, brics, brics zirvesi, brics liderler zirvesi, 16. brics zirvesi, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, tataristan, tataristan cumhuriyeti, kazan, terör, terör saldırısı, terör eylemi, ukrayna, stratejik, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, filistin, israil-filistin