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BRICS Zirvesi 3. gününde: Genişletilmiş formatta Outreach/BRICS Plus toplantısı yapılacak
BRICS Zirvesi 3. gününde: Genişletilmiş formatta Outreach/BRICS Plus toplantısı yapılacak
Sputnik Türkiye
Dönem başkanı Rusya'nın ev sahibi olduğu 16. BRICS Zirvesi bugün sona erecek. Zirvenin son gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nin 3. ve son gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Küresel Güney'i temsil eden yaklaşık 40 ülkeden delegelerin ve çok taraflı kuruluşların başkanlarının da hazır bulunacağı genişletilmiş Outreach/BRICS Plus formatındaki genel oturuma katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da oturuma katılması bekleniyor.Toplantı şeklinde gerçekleştirilecek ve yemek masası etrafında devam edecek istişarelerde, küresel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma, çatışmaların barışçıl çözümü ve terörle mücadele konularının ele alınması bekleniyor.Rusya Devlet Başkanı daha sonra bir basın toplantısı düzenleyerek BRICS Zirvesi'nin sonuçlarını paylaşıp gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.Putin ikili görüşme maratonunu sürdürecekRus lider, basın toplantısının ardından ikili görüşme maratonuna devam edecek.Rusya Devlet Başkanı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile uluslararası sorunların yanı sıra BM'nin faaliyetleriyle ilgili konulara odaklanmak üzere bir araya gelecek.Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile hem ikili işbirliğini hem de Ortadoğu'daki mevcut durumu ele alacağı bir görüşme yapacak.Daha sonra Putin, Moritanya Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Başkanı Muhammed Veled Gazvani ile bir araya gelecek.Rus lider ayrıca Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ve Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ile de ikili görüşmelerde bulunacak.
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luis arce, thongloun sisoulith, mahmud abbas, filistin lideri mahmud abbas, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, brics, brics zirvesi, brics liderler zirvesi, 16. brics zirvesi, tataristan, tataristan cumhuriyeti, kazan, rusya
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BRICS Zirvesi 3. gününde: Genişletilmiş formatta Outreach/BRICS Plus toplantısı yapılacak

09:46 24.10.2024
© Sputnik / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Multimedya arşivine gidinقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية
قمة مجموعة بريكس في مدينة قازان الروسية - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
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Dönem başkanı Rusya'nın ev sahibi olduğu 16. BRICS Zirvesi bugün sona erecek. Zirvenin son gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği Outreach/BRICS Plus toplantısı yapılacak.
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nin 3. ve son gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Küresel Güney'i temsil eden yaklaşık 40 ülkeden delegelerin ve çok taraflı kuruluşların başkanlarının da hazır bulunacağı genişletilmiş Outreach/BRICS Plus formatındaki genel oturuma katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da oturuma katılması bekleniyor.

Toplantı şeklinde gerçekleştirilecek ve yemek masası etrafında devam edecek istişarelerde, küresel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma, çatışmaların barışçıl çözümü ve terörle mücadele konularının ele alınması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı daha sonra bir basın toplantısı düzenleyerek BRICS Zirvesi'nin sonuçlarını paylaşıp gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Putin ikili görüşme maratonunu sürdürecek

Rus lider, basın toplantısının ardından ikili görüşme maratonuna devam edecek.

Rusya Devlet Başkanı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile uluslararası sorunların yanı sıra BM'nin faaliyetleriyle ilgili konulara odaklanmak üzere bir araya gelecek.

Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile hem ikili işbirliğini hem de Ortadoğu'daki mevcut durumu ele alacağı bir görüşme yapacak.

Daha sonra Putin, Moritanya Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Başkanı Muhammed Veled Gazvani ile bir araya gelecek.

Rus lider ayrıca Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ve Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ile de ikili görüşmelerde bulunacak.
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