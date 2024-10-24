https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/fenerbahce-manchester-united-maci-saat-kacta-muhtemel-11de-kimler-var-1089623878.html

Fenerbahçe-Manchester United maçı saat kaçta? Muhtemel 11'de kimler var?

Fenerbahçe-Manchester United maçı saat kaçta? Muhtemel 11'de kimler var?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Lig'nin üçüncü hafta maçında sahasında İngiltere'nin dev kulübü Manchester United ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe-Manchester United... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T16:37+0300

2024-10-24T16:37+0300

2024-10-24T16:42+0300

spor

fenerbahçe

jose mourinho

manchester united

maç

uefa avrupa ligi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089624264_0:0:3230:1816_1920x0_80_0_0_bb63988768c965dfd00d9fac07245269.jpg

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 24 Ekim Perşembe günü İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek.Fenerbahçe-Manchester United saat kaçta, hangi kanalda?Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde kimler var?Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Manchester United karşısında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;Livakovic; Osayi, Çağlar, Djiku, Mert; Fred, Amrabat; Tadic, Szymanski, Maximin ve En Nesyri.Fenerbahçe maçı hakemi kim?Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ip-tv-izleyenler-hapis-cezasi-alabilir-mi-1088411711.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/fenerbahce-besiktas-ve-galatasaraya-tur-icin-kac-puan-gerekiyor-1089622673.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe manchester united maçı hangi kanalda, fenerbahçe manchester united maçı saat kaçta, fenerbahçe maçı izle, fenerbahçe manchester united maçı izle, fenerbahçe maçı izle, fenerbahce maci izle