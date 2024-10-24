https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/fenerbahce-manchester-united-maci-saat-kacta-muhtemel-11de-kimler-var-1089623878.html
Fenerbahçe-Manchester United maçı saat kaçta? Muhtemel 11'de kimler var?
Fenerbahçe-Manchester United maçı saat kaçta? Muhtemel 11'de kimler var?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Lig'nin üçüncü hafta maçında sahasında İngiltere'nin dev kulübü Manchester United ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe-Manchester United... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T16:37+0300
2024-10-24T16:37+0300
2024-10-24T16:42+0300
spor
fenerbahçe
jose mourinho
manchester united
maç
uefa avrupa ligi
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 24 Ekim Perşembe günü İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek.Fenerbahçe-Manchester United saat kaçta, hangi kanalda?Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde kimler var?Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Manchester United karşısında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;Livakovic; Osayi, Çağlar, Djiku, Mert; Fred, Amrabat; Tadic, Szymanski, Maximin ve En Nesyri.Fenerbahçe maçı hakemi kim?Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/fenerbahce-besiktas-ve-galatasaraya-tur-icin-kac-puan-gerekiyor-1089622673.html
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fenerbahçe manchester united maçı hangi kanalda, fenerbahçe manchester united maçı saat kaçta, fenerbahçe maçı izle, fenerbahçe manchester united maçı izle, fenerbahçe maçı izle, fenerbahce maci izle
Fenerbahçe-Manchester United maçı saat kaçta? Muhtemel 11'de kimler var?
16:37 24.10.2024 (güncellendi: 16:42 24.10.2024)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Lig'nin üçüncü hafta maçında sahasında İngiltere'nin dev kulübü Manchester United ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 24 Ekim Perşembe günü İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek.
Fenerbahçe-Manchester United saat kaçta, hangi kanalda?
Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde kimler var?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun
Manchester United karşısında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;Livakovic; Osayi, Çağlar, Djiku, Mert; Fred, Amrabat; Tadic, Szymanski, Maximin ve En Nesyri.
Fenerbahçe maçı hakemi kim?
Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev alacak.