https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ip-tv-izleyenler-hapis-cezasi-alabilir-mi-1088411711.html
IP TV izleyenler hapis cezası alabilir mi?
IP TV izleyenler hapis cezası alabilir mi?
Sputnik Türkiye
Özellikle maç yayınları için takip edilen ama dizi ya da film gibi yayınları da bulunduran kaçak yayınlar konusunda kafalar karışık. Kaçak yayınları takip eden... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T11:28+0300
2024-10-03T11:28+0300
2024-10-03T11:30+0300
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maç
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Dizi, film ya da maç izleme hizmeti veren yasal platformları kaçak bir şekilde sunan bazı mecralar bulunuyor. Özellikle Türkiye'de milyonlarca kişiye hitap eden futbol maçları günlerinde IP TV veya farklı uygulamalar sosyal medyada 'trendler' listesinde yer alıyor.TFF Başkanı Hacıosmanoğlu son yaptığı açıklamada kaçak yayını engellemenin en büyük hedefleri olduğunu dile getirdi ve "Ciddi çalışmalarımız var. Belki bunu sıfıra indiremeyeceğiz ama o seviyeye getirmeye çalışacağız" dedi.IP TV kullanmanın cezası var mı?Peki bu platformlara ulaşım sağlayan kişileri bekleyen tehlikeler neler? Hali hazırda IP TV kullanmanın cezası var mı?Yasal yaptırımlar konusunda Sputnik Türkiye'nin sorularını yanıtlayan avukat Reşit Onuk, şunları söyledi:Ceza neye göre belirleniyor?IP TV kullananlar yasal yaptırım dışında ne gibi dijital tehlikeler ile karşılaşabilir?IP TV üzerinden yayın izleyenler, telif hakları konusunda da sıkıntı yaşayabilir. Avukat Onuk konuyu şu şekilde özetledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240327/acun-ilicali-ip-tvden-kacak-yayin-seyretmenin-hirsizligin-normallestigi-bir-ortam-goruyorum-1082105028.html
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iptv cezası var mı?, kaçak yayın para cezası ne kadar?, yasal iptv hangisi?, iptv olayı nedir?, ip tv nedir, ip tv nasıl kurulur, iptv izleyenler tespit edilebilir mi?, ip tv nasıl alınır, fenerbahçe twente maçı izle
iptv cezası var mı?, kaçak yayın para cezası ne kadar?, yasal iptv hangisi?, iptv olayı nedir?, ip tv nedir, ip tv nasıl kurulur, iptv izleyenler tespit edilebilir mi?, ip tv nasıl alınır, fenerbahçe twente maçı izle
IP TV izleyenler hapis cezası alabilir mi?
11:28 03.10.2024 (güncellendi: 11:30 03.10.2024)
Özellikle maç yayınları için takip edilen ama dizi ya da film gibi yayınları da bulunduran kaçak yayınlar konusunda kafalar karışık. Kaçak yayınları takip eden kullanıcılar yasal olarak herhangi bir yükümlülüklerinin olup olmadığını merak ediyor. Peki IP TV yasal mı?
Dizi, film ya da maç izleme hizmeti veren yasal platformları kaçak bir şekilde sunan bazı mecralar bulunuyor. Özellikle Türkiye'de milyonlarca kişiye hitap eden futbol maçları günlerinde IP TV veya farklı uygulamalar sosyal medyada 'trendler' listesinde yer alıyor.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu son yaptığı açıklamada kaçak yayını engellemenin en büyük hedefleri olduğunu dile getirdi ve "Ciddi çalışmalarımız var. Belki bunu sıfıra indiremeyeceğiz ama o seviyeye getirmeye çalışacağız" dedi.
IP TV kullanmanın cezası var mı?
Peki bu platformlara ulaşım sağlayan kişileri bekleyen tehlikeler neler? Hali hazırda IP TV kullanmanın cezası var mı?
Yasal yaptırımlar konusunda Sputnik Türkiye'nin sorularını yanıtlayan avukat Reşit Onuk, şunları söyledi:
"Türk Ceza Kanunu’nun 163. Maddesi olan “Karşılıksız Yararlanma Suçu” nun 2. Fıkrası gereğince, Telefon hatları ile frekanslarından veya elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin veya zilyedinin rızası olmadan yararlanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Kanunun bu maddesinden hareketle, evet IP TV ve/veya benzeri bir uygulama ile sahibinin rızası olmadan yayınlara erişen, kullanan ve yararlanan kişiler hakkında açılacak dava sonucunda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya bunun yerine adli para cezası ile cezalandırılır."
Ceza neye göre belirleniyor?
"Kişinin daha önce HAGB’ye (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) tabi olan bir cezası varsa HAGB verilmez, bunun yerine 3000 TL adi para cezası verilir. (2024 itibariyle günlük cezaların 100 TL olduğunu belirtmek gerekir) Eğer kişinin daha önce işlediği ve HAGB kapsamına alınmış bir cezası yoksa, bu durumda doğrudan HAGB verilir. Sonuç olarak kişinin denetimli serbestlik kapsamında daha önce işlediği bir suç yok ise, doğrudan HAGB yani hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir, eğer işlediği ve HAGB kapsamında bir suç var ise bu durumda da 3.000 TL adli para cezasına hükmedilir."
IP TV kullananlar yasal yaptırım dışında ne gibi dijital tehlikeler ile karşılaşabilir?
IP TV üzerinden yayın izleyenler, telif hakları konusunda da sıkıntı yaşayabilir. Avukat Onuk konuyu şu şekilde özetledi:
Yayınların hak sahipleri tarafından yapılacak şikayet neticesinde hapis cezası ile karşı karşıya kalmalarının yanı sıra nadiren de olsa telif haklarından dolayı bir hukuk davası ve neticesi itibariyle bir tazminat ödemekle karşı karşıya da kalabilirler ki bu da risklerden bir tanesidir. Sonuç olarak; toplumda bilinen adıyla 'korsan yayın' izlemek yasada karşılıksız yararlanma suçu olarak belirlenmiş ve ayrıca yararlananların maddi tazminat ödemekle karşı karşıya kalma ihtimallerinin olduğu bir davranış olsa da kullanıcıların milyonlarla ifade edildiği, VPN ile bağlantının mümkün olduğu böylece adres tespitinin zor olduğu, olsa dahi sayısı itibariyle yaptırımın zor olduğunu kabul etmek gerekir. Kamuoyunda belirli dönemlerde korsan yayının olası cezaları üzerine toplum bilinçlendirilmeye ve korkutulmaya çalışılsa da sonuç verdiğini söylemek imkansız.