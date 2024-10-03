https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ip-tv-izleyenler-hapis-cezasi-alabilir-mi-1088411711.html

IP TV izleyenler hapis cezası alabilir mi?

IP TV izleyenler hapis cezası alabilir mi?

Sputnik Türkiye

Özellikle maç yayınları için takip edilen ama dizi ya da film gibi yayınları da bulunduran kaçak yayınlar konusunda kafalar karışık. Kaçak yayınları takip eden... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T11:28+0300

2024-10-03T11:28+0300

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türkiye

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Dizi, film ya da maç izleme hizmeti veren yasal platformları kaçak bir şekilde sunan bazı mecralar bulunuyor. Özellikle Türkiye'de milyonlarca kişiye hitap eden futbol maçları günlerinde IP TV veya farklı uygulamalar sosyal medyada 'trendler' listesinde yer alıyor.TFF Başkanı Hacıosmanoğlu son yaptığı açıklamada kaçak yayını engellemenin en büyük hedefleri olduğunu dile getirdi ve "Ciddi çalışmalarımız var. Belki bunu sıfıra indiremeyeceğiz ama o seviyeye getirmeye çalışacağız" dedi.IP TV kullanmanın cezası var mı?Peki bu platformlara ulaşım sağlayan kişileri bekleyen tehlikeler neler? Hali hazırda IP TV kullanmanın cezası var mı?Yasal yaptırımlar konusunda Sputnik Türkiye'nin sorularını yanıtlayan avukat Reşit Onuk, şunları söyledi:Ceza neye göre belirleniyor?IP TV kullananlar yasal yaptırım dışında ne gibi dijital tehlikeler ile karşılaşabilir?IP TV üzerinden yayın izleyenler, telif hakları konusunda da sıkıntı yaşayabilir. Avukat Onuk konuyu şu şekilde özetledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240327/acun-ilicali-ip-tvden-kacak-yayin-seyretmenin-hirsizligin-normallestigi-bir-ortam-goruyorum-1082105028.html

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