https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/mourinho-bugun-sonucta-memnun-degilim-ama-buraya-gelip-bu-maci-oynamis-olmaktan-dolayi-mutluyum-1089465314.html
Mourinho: Bugün sonuçta memnun değilim ama buraya gelip, bu maçı oynamış olmaktan dolayı mutluyum
Mourinho: Bugün sonuçta memnun değilim ama buraya gelip, bu maçı oynamış olmaktan dolayı mutluyum
Sputnik Türkiye
Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmayla ilgili sonuçtan memnun olmadığını ancak bu maçı oynamış olmaktan... 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T23:42+0300
2024-10-20T23:42+0300
2024-10-20T23:44+0300
spor
jose mourinho
fenerbahçe
samsunspor
bodrumspor
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Tredyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.Türkçe bilmediğini ancak oynamayan oyuncular hakkında gelen soruları anlamaya başladığını söyleyen Mourinho şu açıklamayı yaptı:'Sizin kültürünüzün bir parçası bu''Çünkü sihirli bir beynim yok'"Direkt rakiplerimize mesafemiz 2 puan arttı. Bunun sezon sonunda nasıl etki edeceğini şimdiden bilemem. Çünkü sihirli bir beynim yok" diyen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Bodrumspor maçında 3 puan almak için savaşacaklarını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/samsunspor-ile-berabere-kalan-fenerbahce-haftayi-kac-puanla-kapatti-1089464455.html
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Mourinho: Bugün sonuçta memnun değilim ama buraya gelip, bu maçı oynamış olmaktan dolayı mutluyum
23:42 20.10.2024 (güncellendi: 23:44 20.10.2024)
Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmayla ilgili sonuçtan memnun olmadığını ancak bu maçı oynamış olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Teknik direktör maçta dinamiği değiştiren şeyin saha içerisinde 1 kişi eksik kaldıkları anlar olduğunu ifade etti.
Tredyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Türkçe bilmediğini ancak oynamayan oyuncular hakkında gelen soruları anlamaya başladığını söyleyen Mourinho şu açıklamayı yaptı:
"Maçtan önce Tadic oynuyor niye İrfan Can Kahveci oynamıyor?" diye kendisine soru geldiğini aktaran Mourinho, "O sırada 2-1 öndeydik ve rakibimiz baskı kuruyordu. En mantıklı şey ortalar yapmaktı, duran toplar oluyordu, kornerler oluyordu, kenar faulleri oluyordu. Dolayısıyla Jayden gibi hava toplarında önemli bir oyuncunuzu kaybettiğiniz zaman, 1.88 boyunda önemli bir oyuncunuzu kaybettiğiniz zaman, eğer yerine 1.70 boyunda bir oyuncu koyarsanız, o zaman başınız belaya girer. Durum bu şekilde."
'Sizin kültürünüzün bir parçası bu'
Onları savunmam gerekiyor. Burada açıklamam doğru değil. Bu sebepten oynuyor, bu sebepten oynamıyor gibi açıklamalar yapmam doğru değil ama anlıyorum. Sizin kültürünüzün bir parçası bu. Ben de cevap vermeye çalışıyorum ama benim için zor. Oğuz neden oynamadı? İrfan kulübedeydi. Her gün bu tarz sorular soruyorsunuz. Bugün de maçtan önce bana sordular, 'Kostic'i sol bekte bekliyor' taraftarlar diye. Bu sefer Jayden oynadı. Levent niye oynamadı? diye soruluyor. Bunları açıklaması benim için zor. İrfan bugün kulübedeydi, Tadic oynadı ama sürekli bunun için ağlıyorsunuz, 'Neden İrfan oynamıyor' diye... Şimdi de Oğuz'u söylüyorsunuz. Şunu tavsiye edebilirim size. Bunu anlayabilirsiniz. Çok önemli, çok harika bir oyuncu da kritik bir hata yapabiliyor takım için."
'Çünkü sihirli bir beynim yok'
"Direkt rakiplerimize mesafemiz 2 puan arttı. Bunun sezon sonunda nasıl etki edeceğini şimdiden bilemem. Çünkü sihirli bir beynim yok" diyen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Bodrumspor maçında 3 puan almak için savaşacaklarını dile getirdi.