Mourinho: Bugün sonuçta memnun değilim ama buraya gelip, bu maçı oynamış olmaktan dolayı mutluyum

Onları savunmam gerekiyor. Burada açıklamam doğru değil. Bu sebepten oynuyor, bu sebepten oynamıyor gibi açıklamalar yapmam doğru değil ama anlıyorum. Sizin kültürünüzün bir parçası bu. Ben de cevap vermeye çalışıyorum ama benim için zor. Oğuz neden oynamadı? İrfan kulübedeydi. Her gün bu tarz sorular soruyorsunuz. Bugün de maçtan önce bana sordular, 'Kostic'i sol bekte bekliyor' taraftarlar diye. Bu sefer Jayden oynadı. Levent niye oynamadı? diye soruluyor. Bunları açıklaması benim için zor. İrfan bugün kulübedeydi, Tadic oynadı ama sürekli bunun için ağlıyorsunuz, 'Neden İrfan oynamıyor' diye... Şimdi de Oğuz'u söylüyorsunuz. Şunu tavsiye edebilirim size. Bunu anlayabilirsiniz. Çok önemli, çok harika bir oyuncu da kritik bir hata yapabiliyor takım için."