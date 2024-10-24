Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a tur için kaç puan gerekiyor?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Messi Cam' uygulaması başlıyor: 'TikTok kadar önemli bir salgın'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ercan Karakaş: 'Aday belirlerken, parti içi mekanizmalar çalışmalı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mesut Güztoklusu: Sürücü kursları yeterli eğitimi vermiyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
Noro-virüs aşısı için ilk denemeler başladı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gelecek 10 yılda teknolojik risklerin şiddeti artacak
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘G20’nin üçte biri BRICS’ten oluşuyor. G7 ile eşit güç seviyesinde diyebiliriz’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebek katillerinin para tuzağı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1.9 milyar dolarlık finansman
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Haberi olmadan midesi alındı: 17 kilo verdi, ölümden döndü
19:30
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da en çok tercih edilen 5 ilçe neresi?
19:43
2 dk
SESLİ HABER
NATO Genel Sekreteri: Türkiye’nin BRICS işbirliği tartışma yaratabilir
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Canan Karatay 'bütün hastalıkların nedeni' diyerek uyardı
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Genel af kimlere çıkabilir?
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Musk ve Gates karşı karşıya: Teknoloji devleri kesenin ağzını açtı
20:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Galatasaray, başarılı bir mücadele ortaya koydu'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ankara'da terör saldırısı... Abdullah Ağar: ‘Birileri Türkiye’nin BRICS zirvesine katılmasından rahatsız olmuş olabilir’
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İlaç fiyatlarına zam
12:06
82 dk
HABER MASASI
Ülkemizde son zamanlarda artan aşı karşıtlığı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Sosyal medya nasıl yavaşlatılıyor, kanunen haklarımız neler?
14:05
55 dk
ÖZEL HABER
Teröristlerin hedef aldığı TUSAŞ’ın önemi: Milli uçaktan ANKA SİHA’ya yerli projeler
15:03
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:20
14 dk
ÖZEL HABER
TUSAŞ’ın ‘hayalet SİHA’ projesi: ANKA 3
15:38
2 dk
ANKARA FARKI
TUSAŞ saldırısı ne anlama geliyor?
15:50
66 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:25
1 dk
Putin BRICS zirvesi kapanışında konuşuyor
Putin'den açıklamalar...
18:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’yi kana bulayan terör: Son 10 yılda yaşananlar
19:09
5 dk
ÖZEL HABER
TUSAŞ heyeti de oradaydı: Türk savunma sanayisinde SAHA EXPO neden önemli?
19:26
3 dk
SESLİ HABER
BRICS'ten Filistin'in BM'ye tam üye olmasına destek
20:15
1 dk
SESLİ HABER
Havacılık devi Boeing 6 milyar dolar zarar etti
20:50
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/fenerbahce-besiktas-ve-galatasaraya-tur-icin-kac-puan-gerekiyor-1089622673.html
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a tur için kaç puan gerekiyor?
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a tur için kaç puan gerekiyor?
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formata ilişkin bir soru işareti cevap buldu. Organizasyonda ilk 24 ve ilk... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T16:16+0300
2024-10-24T16:17+0300
spor
avrupa ligi
fenerbahçe
galatasaray sk
galatasaray
beşiktaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087692642_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_751af41b39276216e0d6ab7a01e2da16.jpg
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nin ilk kez uygulanan yeni formatında 36 takım lig usulüne göre yarışıyor. Organizasyonda ilk 24 ve ilk 8'in içinde yer almak için gereken puana ilişkin olasılık hesapları yapıldı.Her takım 4'ü içerde, 4'ü ise deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakibe karşı mücadele veriyor.İlk 8'de yer alan takımların doğrudan son 16 turuna kalacağı formatta, 9-24. sırayı alan takımlar ise play-off turunda son 16 biletini alacak. İlk 24'ün dışında kalanlar ise Avrupa'ya veda edecek.Yeni formata ilişkin en çok merak edilen konulardan biri, takımların ilk 24 ve ilk 8'de yer almak için toplaması gereken ortalama puan sayısının kaç olacağıydı.Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a tur için kaç puan gerekiyor?NTV, Football Meets Data'nın konuya ilişkin gerçekleştirdiği hesaplamayı paylaştı.Yapılan hesaplamaya göre, yüzde 57 ihtimalle 9 puan toplayan takım ilk 24 takım içerisinde yer alacak.Yüzde 23 oranla ise ilk 24 için 10 puan gerekebilir.İlk 24'e kalabilmek için yüzde 18 olasılıkla 8 puan yetebilir. Hesaplamada ilk 24 için 7 ve 11 puana ise yüzde 1 ihtimal verildi. İlk 8'e kalmak için ise hedef 15 puan. Hesaplamada 15 puanın yüzde 44 ihtimalle takımları ilk 8'e taşıyacağı belirtildi.Yüzde 16 ihtimalle ilk 8 için 16 puan gerekebilir. Yüzde 35 olasılıkla ise 14 puan toplayan takım ilk 8'de yer alabilir. İlk 8 için 17 puana yüzde 1, 13 puana ise yüzde 4 olasılık verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/galatasaray-elfsborgu-4-3-maglup-etti-turkiyenin-uefa-ulke-puani-siralamasi-ne-1089589300.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/mourinho-bugun-sonucta-memnun-degilim-ama-buraya-gelip-bu-maci-oynamis-olmaktan-dolayi-mutluyum-1089465314.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087692642_121:0:769:486_1920x0_80_0_0_242be086adb38e18bfe14255127ffde0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray puan durumu, fenerbahçe puan durumu, beşiktaş puan durumu,
galatasaray puan durumu, fenerbahçe puan durumu, beşiktaş puan durumu,

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a tur için kaç puan gerekiyor?

16:16 24.10.2024 (güncellendi: 16:17 24.10.2024)
© AAuefa avrupa ligi
uefa avrupa ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© AA
Abone ol
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formata ilişkin bir soru işareti cevap buldu. Organizasyonda ilk 24 ve ilk 8'in içinde yer almak için gereken puana ilişkin olasılık hesapları yapıldı.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nin ilk kez uygulanan yeni formatında 36 takım lig usulüne göre yarışıyor. Organizasyonda ilk 24 ve ilk 8'in içinde yer almak için gereken puana ilişkin olasılık hesapları yapıldı.
Her takım 4'ü içerde, 4'ü ise deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakibe karşı mücadele veriyor.
İlk 8'de yer alan takımların doğrudan son 16 turuna kalacağı formatta, 9-24. sırayı alan takımlar ise play-off turunda son 16 biletini alacak. İlk 24'ün dışında kalanlar ise Avrupa'ya veda edecek.
Yeni formata ilişkin en çok merak edilen konulardan biri, takımların ilk 24 ve ilk 8'de yer almak için toplaması gereken ortalama puan sayısının kaç olacağıydı.
Galatasaray, - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
SPOR
Galatasaray, Elfsborg'u 4-3 mağlup etti: Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması ne?
Dün, 20:49

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a tur için kaç puan gerekiyor?

NTV, Football Meets Data'nın konuya ilişkin gerçekleştirdiği hesaplamayı paylaştı.
Yapılan hesaplamaya göre, yüzde 57 ihtimalle 9 puan toplayan takım ilk 24 takım içerisinde yer alacak.
Yüzde 23 oranla ise ilk 24 için 10 puan gerekebilir.
İlk 24'e kalabilmek için yüzde 18 olasılıkla 8 puan yetebilir. Hesaplamada ilk 24 için 7 ve 11 puana ise yüzde 1 ihtimal verildi. İlk 8'e kalmak için ise hedef 15 puan. Hesaplamada 15 puanın yüzde 44 ihtimalle takımları ilk 8'e taşıyacağı belirtildi.
Yüzde 16 ihtimalle ilk 8 için 16 puan gerekebilir. Yüzde 35 olasılıkla ise 14 puan toplayan takım ilk 8'de yer alabilir. İlk 8 için 17 puana yüzde 1, 13 puana ise yüzde 4 olasılık verildi.
Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2024
SPOR
Mourinho: Bugün sonuçta memnun değilim ama buraya gelip, bu maçı oynamış olmaktan dolayı mutluyum
20 Ekim, 23:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала