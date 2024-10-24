https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/fenerbahce-besiktas-ve-galatasaraya-tur-icin-kac-puan-gerekiyor-1089622673.html

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a tur için kaç puan gerekiyor?

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a tur için kaç puan gerekiyor?

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formata ilişkin bir soru işareti cevap buldu. Organizasyonda ilk 24 ve ilk... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

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galatasaray

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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nin ilk kez uygulanan yeni formatında 36 takım lig usulüne göre yarışıyor. Organizasyonda ilk 24 ve ilk 8'in içinde yer almak için gereken puana ilişkin olasılık hesapları yapıldı.Her takım 4'ü içerde, 4'ü ise deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakibe karşı mücadele veriyor.İlk 8'de yer alan takımların doğrudan son 16 turuna kalacağı formatta, 9-24. sırayı alan takımlar ise play-off turunda son 16 biletini alacak. İlk 24'ün dışında kalanlar ise Avrupa'ya veda edecek.Yeni formata ilişkin en çok merak edilen konulardan biri, takımların ilk 24 ve ilk 8'de yer almak için toplaması gereken ortalama puan sayısının kaç olacağıydı.Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a tur için kaç puan gerekiyor?NTV, Football Meets Data'nın konuya ilişkin gerçekleştirdiği hesaplamayı paylaştı.Yapılan hesaplamaya göre, yüzde 57 ihtimalle 9 puan toplayan takım ilk 24 takım içerisinde yer alacak.Yüzde 23 oranla ise ilk 24 için 10 puan gerekebilir.İlk 24'e kalabilmek için yüzde 18 olasılıkla 8 puan yetebilir. Hesaplamada ilk 24 için 7 ve 11 puana ise yüzde 1 ihtimal verildi. İlk 8'e kalmak için ise hedef 15 puan. Hesaplamada 15 puanın yüzde 44 ihtimalle takımları ilk 8'e taşıyacağı belirtildi.Yüzde 16 ihtimalle ilk 8 için 16 puan gerekebilir. Yüzde 35 olasılıkla ise 14 puan toplayan takım ilk 8'de yer alabilir. İlk 8 için 17 puana yüzde 1, 13 puana ise yüzde 4 olasılık verildi.

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