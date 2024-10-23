https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/saglik-bakani-memisoglu-22-yaralimiz-var-3-tanesini-taburcu-ettik-birinin-durumu-kritik-1089591132.html
Bakanlardan yaralılara ziyaret: 'Terörle mücadelemize azim ve kararlıkla devam edeceğiz'
Bakanlardan yaralılara ziyaret: 'Terörle mücadelemize azim ve kararlıkla devam edeceğiz'
Sputnik Türkiye
TUSAŞ saldırısında yaralananları ziyaret eden bakanlar açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Memişoğlu TUSAŞ saldırısında yaralıların durumuna dair bilgi... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T21:48+0300
2024-10-23T21:48+0300
2024-10-23T22:18+0300
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terör saldırısı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Memişoğlu, İçişleri Bakanı Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Memişoğlu "22 yaralımız var, 3 tanesini taburcu ettik, birinin durumu kritik" açıklamasını yaparken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin kimliklerinin belli olduğu zaman paylaşılacağı bilgisini yineledi ve "Terörle mücadelemize azim ve kararlıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
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Bakanlardan yaralılara ziyaret: 'Terörle mücadelemize azim ve kararlıkla devam edeceğiz'
21:48 23.10.2024 (güncellendi: 22:18 23.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
TUSAŞ saldırısında yaralananları ziyaret eden bakanlar açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Memişoğlu TUSAŞ saldırısında yaralıların durumuna dair bilgi verirken İçişleri Bakanı Yerlikaya teröristlerin kimlikleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade etti ve "Terörle mücadelemize azim ve kararlıkla devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Memişoğlu, İçişleri Bakanı Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Memişoğlu "22 yaralımız var, 3 tanesini taburcu ettik, birinin durumu kritik" açıklamasını yaparken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin kimliklerinin belli olduğu zaman paylaşılacağı bilgisini yineledi ve "Terörle mücadelemize azim ve kararlıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.