https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/saglik-bakani-memisoglu-22-yaralimiz-var-3-tanesini-taburcu-ettik-birinin-durumu-kritik-1089591132.html

Bakanlardan yaralılara ziyaret: 'Terörle mücadelemize azim ve kararlıkla devam edeceğiz'

Bakanlardan yaralılara ziyaret: 'Terörle mücadelemize azim ve kararlıkla devam edeceğiz'

Sputnik Türkiye

TUSAŞ saldırısında yaralananları ziyaret eden bakanlar açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Memişoğlu TUSAŞ saldırısında yaralıların durumuna dair bilgi... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

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2024-10-23T21:48+0300

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terör saldırısı

kemal memişoğlu

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Memişoğlu, İçişleri Bakanı Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Memişoğlu "22 yaralımız var, 3 tanesini taburcu ettik, birinin durumu kritik" açıklamasını yaparken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin kimliklerinin belli olduğu zaman paylaşılacağı bilgisini yineledi ve "Terörle mücadelemize azim ve kararlıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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