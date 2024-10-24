https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/mitten-nokta-operasyonlari-tusas-saldirisi-sonrasinda-suriye-ve-irakin-kuzeyindeki-pkkypg-hedefleri-1089600437.html

MİT'ten nokta operasyonları: TUSAŞ saldırısı sonrasında Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG hedefleri imha edildi

MİT'ten nokta operasyonları: TUSAŞ saldırısı sonrasında Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG hedefleri imha edildi

Sputnik Türkiye

MİT, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından PKK/YPG'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki stratejik noktalarına operasyon düzenledi. Bölgedeki pek çok nokta... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T09:26+0300

2024-10-24T09:26+0300

2024-10-24T09:26+0300

türkiye

mit

tusaş

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

ypg/pkk

pkk

operasyon

askeri operasyon

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ)'a dün düzenlenen terör saldırısının yankıları sürerken MİT, PKK/YPG'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki kritik noktalarına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan hedeflere yönelik operasyonlarda örgüte ait enerji-altyapı binası, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar MİT'in operasyonlarına aralıksız devam edeceği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/teror-saldirisi-sonrasi-tusas-genel-muduru-demiroglundan-aciklama-1089597483.html

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mit, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), ypg/pkk, pkk, operasyon, askeri operasyon