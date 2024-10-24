https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/mitten-nokta-operasyonlari-tusas-saldirisi-sonrasinda-suriye-ve-irakin-kuzeyindeki-pkkypg-hedefleri-1089600437.html
MİT'ten nokta operasyonları: TUSAŞ saldırısı sonrasında Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG hedefleri imha edildi
MİT'ten nokta operasyonları: TUSAŞ saldırısı sonrasında Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG hedefleri imha edildi
Sputnik Türkiye
MİT, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından PKK/YPG'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki stratejik noktalarına operasyon düzenledi. Bölgedeki pek çok nokta... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T09:26+0300
2024-10-24T09:26+0300
2024-10-24T09:26+0300
türkiye
mit
tusaş
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
ypg/pkk
pkk
operasyon
askeri operasyon
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ)'a dün düzenlenen terör saldırısının yankıları sürerken MİT, PKK/YPG'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki kritik noktalarına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan hedeflere yönelik operasyonlarda örgüte ait enerji-altyapı binası, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar MİT'in operasyonlarına aralıksız devam edeceği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/teror-saldirisi-sonrasi-tusas-genel-muduru-demiroglundan-aciklama-1089597483.html
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mit, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), ypg/pkk, pkk, operasyon, askeri operasyon
mit, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), ypg/pkk, pkk, operasyon, askeri operasyon
MİT'ten nokta operasyonları: TUSAŞ saldırısı sonrasında Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG hedefleri imha edildi
MİT, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından PKK/YPG'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki stratejik noktalarına operasyon düzenledi. Bölgedeki pek çok nokta imha edildi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ)'a dün düzenlenen terör saldırısının yankıları sürerken MİT, PKK/YPG'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki kritik noktalarına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan hedeflere yönelik operasyonlarda örgüte ait enerji-altyapı binası, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar MİT'in operasyonlarına aralıksız devam edeceği vurgulandı.