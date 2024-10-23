https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/dun-indirim-gelmisti-cuma-zam-geliyor-benzin-ve-motorinde-fiyat-artisi-ne-kadar-olacak-1089553768.html
Dün indirim gelmişti, cuma zam geliyor: Benzin ve motorinde fiyat artışı ne kadar olacak?
Dün indirim gelmişti, cuma zam geliyor: Benzin ve motorinde fiyat artışı ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
25 Ekim 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorin gruplarında 1 TL civarı fiyat artışı bekleniyor. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T10:02+0300
2024-10-23T10:02+0300
2024-10-23T10:13+0300
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Cuma günü benzin ve motorine 1 lira civarında zam bekleniyor. Benzin gurubunda 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1.87 TL, motorin grubunda ise 1.65 TL fiyat indirimi yapılmıştı.Akaryakıt fiyatları ne kadar?Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 41 lira 91 kuruştan,Benzinin litre fiyatı 42 lira 86 kuruştan satılıyor.Ankara'da akaryakıt fiyatları ne kadar?Benzin litre fiyatı: 43,25 TLMotorin litre fiyatı: 42,44 TLLPG litre fiyatı: 25.15 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/benzin-ve-motorine-indirim-akaryakitta-fiyatlar-degisti-1089506187.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/otomobili-13-yas-uzeri-olanlar-dikkat-arac-degistirme-destegi-icin-hurda-fonu-teklifi-masada-1089190428.html
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Dün indirim gelmişti, cuma zam geliyor: Benzin ve motorinde fiyat artışı ne kadar olacak?
10:02 23.10.2024 (güncellendi: 10:13 23.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
25 Ekim 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorin gruplarında 1 TL civarı fiyat artışı bekleniyor.
Cuma günü benzin ve motorine 1 lira civarında zam bekleniyor. Benzin gurubunda 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1.87 TL, motorin grubunda ise 1.65 TL fiyat indirimi yapılmıştı.
Akaryakıt fiyatları ne kadar?
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına
göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı
41 lira 91 kuruştan,Benzinin litre fiyatı
42 lira 86 kuruştan satılıyor.
Ankara'da akaryakıt fiyatları ne kadar?
Benzin litre fiyatı: 43,25 TL
Motorin litre fiyatı: 42,44 TL
LPG litre fiyatı: 25.15 TL