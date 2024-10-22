https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/benzin-ve-motorine-indirim-akaryakitta-fiyatlar-degisti-1089506187.html
Benzin ve motorine indirim: Akaryakıtta fiyatlar değişti
Benzin ve motorine indirim: Akaryakıtta fiyatlar değişti
Sputnik Türkiye
Ortadoğu'da arzı aksatabileceği düşünülen gerilime ilişkin endişeler hafifledi. Brent petrol fiyatları ise hafif gerilemesinin ardından yatay seyrediyor. Döviz... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T06:39+0300
2024-10-22T06:39+0300
2024-10-22T06:39+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
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Piyasalar Ortadoğu'daki jeopolitik risklere odaklanmış durumda. Petrol fiyatları, geçen hafta yüzde 7.3 değer kaybederek Ekim 2023'ten bu yana en sert düşüşü kaydetmesinin ardından yükselişe geçti. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle benzin ve motorin fiyatları yakından takip ediliyor. Benzin ve motorine indirim geldi mi?Akaryakıtta beklenen indirim gerçekleşti. Bugünden itibaren benzin grubunda 1.87 TL; motorin grubunda 1.65 TL indirim gerçekleşti. Söz konusu indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa YakasıBenzin fiyatı: 42.81 TLMotorin litre fiyatı: 41.89 TLİstanbul Anadolu YakasıBenzin fiyatı: 42.68 TLMotorin litre fiyatı: 41.82 TLİzmirBenzin litre fiyatı: 43.65 TLMotorin litre fiyatı: 42.91 TLAnkaraBenzin litre fiyatı: 43.21 TLMotorin litre fiyatı: 42.40 TLAntalyaBenzin litre fiyatı: 44.04 TLMotorin litre fiyatı: 43.32 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/akaryakitta-fiyat-degisecek-benzin-ve-motorine-indirim-icin-tarih-verildi-1089430302.html
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Benzin ve motorine indirim: Akaryakıtta fiyatlar değişti
Ortadoğu'da arzı aksatabileceği düşünülen gerilime ilişkin endişeler hafifledi. Brent petrol fiyatları ise hafif gerilemesinin ardından yatay seyrediyor. Döviz kurundaki ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Benzin ve motorine gelen indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Piyasalar Ortadoğu'daki jeopolitik risklere odaklanmış durumda. Petrol fiyatları, geçen hafta yüzde 7.3 değer kaybederek Ekim 2023'ten bu yana en sert düşüşü kaydetmesinin ardından yükselişe geçti. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle benzin ve motorin fiyatları yakından takip ediliyor.
Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Akaryakıtta beklenen indirim gerçekleşti. Bugünden itibaren benzin grubunda 1.87 TL; motorin grubunda 1.65 TL indirim gerçekleşti. Söz konusu indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.81 TL
Motorin litre fiyatı: 41.89 TL
Benzin fiyatı: 42.68 TL
Motorin litre fiyatı: 41.82 TL
Benzin litre fiyatı: 43.65 TL
Motorin litre fiyatı: 42.91 TL
Benzin litre fiyatı: 43.21 TL
Motorin litre fiyatı: 42.40 TL
Benzin litre fiyatı: 44.04 TL
Motorin litre fiyatı: 43.32 TL