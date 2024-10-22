https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/benzin-ve-motorine-indirim-akaryakitta-fiyatlar-degisti-1089506187.html

Benzin ve motorine indirim: Akaryakıtta fiyatlar değişti

Benzin ve motorine indirim: Akaryakıtta fiyatlar değişti

Sputnik Türkiye

Ortadoğu'da arzı aksatabileceği düşünülen gerilime ilişkin endişeler hafifledi. Brent petrol fiyatları ise hafif gerilemesinin ardından yatay seyrediyor. Döviz... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T06:39+0300

2024-10-22T06:39+0300

2024-10-22T06:39+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

akaryakıt

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Piyasalar Ortadoğu'daki jeopolitik risklere odaklanmış durumda. Petrol fiyatları, geçen hafta yüzde 7.3 değer kaybederek Ekim 2023'ten bu yana en sert düşüşü kaydetmesinin ardından yükselişe geçti. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle benzin ve motorin fiyatları yakından takip ediliyor. Benzin ve motorine indirim geldi mi?Akaryakıtta beklenen indirim gerçekleşti. Bugünden itibaren benzin grubunda 1.87 TL; motorin grubunda 1.65 TL indirim gerçekleşti. Söz konusu indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa YakasıBenzin fiyatı: 42.81 TLMotorin litre fiyatı: 41.89 TLİstanbul Anadolu YakasıBenzin fiyatı: 42.68 TLMotorin litre fiyatı: 41.82 TLİzmirBenzin litre fiyatı: 43.65 TLMotorin litre fiyatı: 42.91 TLAnkaraBenzin litre fiyatı: 43.21 TLMotorin litre fiyatı: 42.40 TLAntalyaBenzin litre fiyatı: 44.04 TLMotorin litre fiyatı: 43.32 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/akaryakitta-fiyat-degisecek-benzin-ve-motorine-indirim-icin-tarih-verildi-1089430302.html

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