https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/akaryakita-cifte-indirim-yolda-benzin-ve-motorinde-fiyat-degisecek-1089468177.html

Akaryakıta çifte indirim yolda: Benzin ve motorinde fiyat değişecek

Akaryakıta çifte indirim yolda: Benzin ve motorinde fiyat değişecek

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimle birlikte dalgalı seyir izliyor. Brent petrol ve döviz kurlarındaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkiliyor... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T06:20+0300

2024-10-21T06:20+0300

2024-10-21T06:20+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

akaryakıt

indirim

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Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor. Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 7.3 değer kaybederek Ekim 2023'ten bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Benzin ve motorine indirim var mı?22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1.87 TL; motorin grubunda 1.65 TL indirim bekleniyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 44.68 TLMotorin litre fiyatı: 43.54 TLİstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 44.56 TLMotorin litre fiyatı: 43.47 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 45.07 TLMotorin litre fiyatı: 44.05 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 45.53 TLMotorin litre fiyatı: 44.56 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/akaryakitta-fiyat-degisecek-benzin-ve-motorine-indirim-icin-tarih-verildi-1089430302.html

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