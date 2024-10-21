https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/akaryakita-cifte-indirim-yolda-benzin-ve-motorinde-fiyat-degisecek-1089468177.html
Akaryakıta çifte indirim yolda: Benzin ve motorinde fiyat değişecek
Akaryakıta çifte indirim yolda: Benzin ve motorinde fiyat değişecek
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimle birlikte dalgalı seyir izliyor. Brent petrol ve döviz kurlarındaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkiliyor... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T06:20+0300
2024-10-21T06:20+0300
2024-10-21T06:20+0300
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motorin
akaryakıt
indirim
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Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor. Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 7.3 değer kaybederek Ekim 2023'ten bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Benzin ve motorine indirim var mı?22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1.87 TL; motorin grubunda 1.65 TL indirim bekleniyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 44.68 TLMotorin litre fiyatı: 43.54 TLİstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 44.56 TLMotorin litre fiyatı: 43.47 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 45.07 TLMotorin litre fiyatı: 44.05 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 45.53 TLMotorin litre fiyatı: 44.56 TL
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Akaryakıta çifte indirim yolda: Benzin ve motorinde fiyat değişecek
Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimle birlikte dalgalı seyir izliyor. Brent petrol ve döviz kurlarındaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Akartakıttan bu kez indirim haberi geldi. 22 Ekim 2024 Salı günü itibarıyla benzin ve motorinde indirim yapılacak. Benzin grubunda 1.87 TL; motorin grubunda 1.65 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor. Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 7.3 değer kaybederek Ekim 2023'ten bu yana en sert düşüşünü kaydetti.
Benzin ve motorine indirim var mı?
22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1.87 TL; motorin grubunda 1.65 TL indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 44.68 TL
Motorin litre fiyatı: 43.54 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 44.56 TL
Motorin litre fiyatı: 43.47 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.07 TL
Motorin litre fiyatı: 44.05 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.53 TL
Motorin litre fiyatı: 44.56 TL