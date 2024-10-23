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Çok sayıda dizide yer almıştı, ikinci kalp krizine dayanamadı: Ünlü oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/anadolu-ajansi-gulenin-ardindan-cikan-abd-avrupa-kavgasini-yazdi-fethullah-gulenin-yerine-kimler-1089560293.html
Anadolu Ajansı, Gülen'in ardından çıkan ABD-Avrupa kavgasını yazdı: Fethullah Gülen'in yerine kimler aday?
Anadolu Ajansı, Gülen'in ardından çıkan ABD-Avrupa kavgasını yazdı: Fethullah Gülen'in yerine kimler aday?
Sputnik Türkiye
Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgütün başına kimin geçeceği belirsizliğini koruyor. ABD ayağının başındaki Mustafa Özcan ile Avrupa yapılanmasını yöneten... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T12:55+0300
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FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün yerine geçecek muhtemel iki isim var. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ'nün yeni elebaşı olma konusunda Mustafa Özcan ve Abdullah Aymaz'ın isimleri ön plana çıkıyor. Gülen'in yerine kim geçecek?Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde yanında yer alan Mustafa Özcan, örgütün para trafiğini de Cevdet Türkyolu ile kontrol ediyor. Özcan ve Türkyolu, ölümüne kadar Gülen'in tüm işlerini idare etti.FETÖ elebaşı Gülen'den sonra Mustafa Özcan mı başa geçecek?Mustafa Özcan'ı örgütte Cevdet Türkyolu, İsmet Aksoy, Özcan'ın Kaynak Holding'i devrettiği Naci Tosun, Muhammed Çetin, Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Türkyolu'nun bacanağı Adem Kalaç yer alıyor.Abdullah Aymaz'ı örgütte kim destekliyor?Aymaz'ı destekleyenler arasında Mustafa Yeşil, Ali Ursavaş, Talip Büyük, İsmail Cingöz, Hüseyin Karakuş ve Bilal Karaduman yer alıyor. Gülen nereye gömülecek?Pensilvanya'da bulunan çiftliğe Fethullah Gülen'in mezarı için iş makinası getirildiği belirlendi. ABD'de mezar yerlerinin iş makinası ile kazıldığı için cenazenin çiftliğe gömüleceği iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/fethullah-gulenin-olum-nedeni-belli-oldu-1089547613.html
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gülenin yerine kim geçecek, gülen'in yerine kim geçecek, fetö lideri kim olacak, gülen cemaati lideri kim olacak, fetö avrupa, fetö amerika, gülen nereye gömülecek, gülen gömüldü mü, gülen kaç yaşnda öldü, fetö elebaşı gülen, gülen cenazesi nerede

Anadolu Ajansı, Gülen'in ardından çıkan ABD-Avrupa kavgasını yazdı: Fethullah Gülen'in yerine kimler aday?

12:55 23.10.2024
© AAFetullah Gülen
Fetullah Gülen - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© AA
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Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgütün başına kimin geçeceği belirsizliğini koruyor. ABD ayağının başındaki Mustafa Özcan ile Avrupa yapılanmasını yöneten Abdullah Aymaz arasındaki kavga hız kazanırken, diğer isimlerin de bu iki taraf arasında saflarını belirlediği ifade edildi.
FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün yerine geçecek muhtemel iki isim var. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ'nün yeni elebaşı olma konusunda Mustafa Özcan ve Abdullah Aymaz'ın isimleri ön plana çıkıyor.

Gülen'in yerine kim geçecek?

Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde yanında yer alan Mustafa Özcan, örgütün para trafiğini de Cevdet Türkyolu ile kontrol ediyor. Özcan ve Türkyolu, ölümüne kadar Gülen'in tüm işlerini idare etti.

FETÖ elebaşı Gülen'den sonra Mustafa Özcan mı başa geçecek?

Mustafa Özcan'ı örgütte Cevdet Türkyolu, İsmet Aksoy, Özcan'ın Kaynak Holding'i devrettiği Naci Tosun, Muhammed Çetin, Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Türkyolu'nun bacanağı Adem Kalaç yer alıyor.
Fethullah Gülen - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
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Fethullah Gülen'in ölüm nedeni belli oldu
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Abdullah Aymaz'ı örgütte kim destekliyor?

Aymaz'ı destekleyenler arasında Mustafa Yeşil, Ali Ursavaş, Talip Büyük, İsmail Cingöz, Hüseyin Karakuş ve Bilal Karaduman yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen'in ölümü hakkında ilk defa konuştu: 'Sonu onursuz ölüm oldu'
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Gülen nereye gömülecek?

Pensilvanya'da bulunan çiftliğe Fethullah Gülen'in mezarı için iş makinası getirildiği belirlendi. ABD'de mezar yerlerinin iş makinası ile kazıldığı için cenazenin çiftliğe gömüleceği iddia edildi.
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