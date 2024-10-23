https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/fethullah-gulenin-olum-nedeni-belli-oldu-1089547613.html
Fethullah Gülen'in ölüm nedeni belli oldu
Fethullah Gülen'in ölüm nedeni belli oldu
Sputnik Türkiye
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan St. Lukes Hastanesi'nde 20 Ekim Pazar günü hayatını... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T00:39+0300
2024-10-23T00:39+0300
2024-10-23T00:52+0300
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedeni St. Lukes Hastanesi tarafından açıklandı.ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nde bulunan St. Lukes Hastanesi'ne rahatsızlanarak kaldırılan Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen 20 Ekim Pazar günü ölmüştü. St. Lukes hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada 20 doktorun tedavi ettiği Fethullah Gülen'in ölüm nedeni ilk kez açıklandı. Ölümden 4 gün önce hastaneye geldiği belirtilen açıklamada Fethullah Gülen'in 20 Ekim Pazar günü ABD saati ile 21.20'de öldüğü duyuruldu. Darbenin baş planlayıcısı Fethullah Gülen'in ilerleyen yaşına bağlı olarak diyabet, tansiyon, koroner arter hastalığı, kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle öldüğü belirtildi. Fethullah Gülen neden öldü?20 Ekim Pazar günü ABD'de ölen Fethullah Gülen diyabet, tansiyon, koroner arter hastalığı, kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/fethullah-gulenin-mezari-icin-pensilvanyadaki-ciftlige-is-makinesi-getirildi-1089546838.html
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fethullah gülen ölüm nedeni, fethullah gülen neden öldü
fethullah gülen ölüm nedeni, fethullah gülen neden öldü
Fethullah Gülen'in ölüm nedeni belli oldu
00:39 23.10.2024 (güncellendi: 00:52 23.10.2024)
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan St. Lukes Hastanesi'nde 20 Ekim Pazar günü hayatını kaybetmişti. St. Lukes hastanesi doktorları tarafından yapılan yazılı açıklamada ölüm nedeni diyabet, tansiyon, koroner arter hastalığı, kalp ve böbrek yetmezliği olarak açıklandı.
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedeni St. Lukes Hastanesi tarafından açıklandı.
ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nde bulunan St. Lukes Hastanesi'ne rahatsızlanarak kaldırılan Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen 20 Ekim Pazar günü ölmüştü. St. Lukes hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada 20 doktorun tedavi ettiği Fethullah Gülen'in ölüm nedeni ilk kez açıklandı. Ölümden 4 gün önce hastaneye geldiği belirtilen açıklamada Fethullah Gülen'in 20 Ekim Pazar günü ABD saati ile 21.20'de öldüğü duyuruldu. Darbenin baş planlayıcısı Fethullah Gülen'in ilerleyen yaşına bağlı olarak diyabet, tansiyon, koroner arter hastalığı, kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle öldüğü belirtildi.
Fethullah Gülen neden öldü?
20 Ekim Pazar günü ABD'de ölen Fethullah Gülen diyabet, tansiyon, koroner arter hastalığı, kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.