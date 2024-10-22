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Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Öcalan yanıtı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen'in ölümü hakkında ilk defa konuştu: 'Sonu onursuz ölüm oldu'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen'in ölümü hakkında ilk defa konuştu: 'Sonu onursuz ölüm oldu'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T14:33+0300
2024-10-22T14:47+0300
politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Darbe Girişimi hakkında konuştu. 22 yıldır AK Parti'nin hükümette olduğunu fakat hiçbir zaman şımarık bir parti olmadıklarını söyleyen Erdoğan, "Kendimiz bedel ödesek de halkımıza bedel ödetmedik" dedi. FETÖ hakkında da konuşan Erdoğan, "FETÖ'cülere haddini bildirdik. FETÖ ele başının ölümü de onursuz bir ölüm olmuştur. Bu dünyada işledikleri suçlardan kaçsa da ilahi adaletten kaçamadılar. Allah'ın cezalandırması çetindir. Rabbimiz bu hainlerin yaptıklarının hesabını soracaktır. Baş hainin ölümüyle şehit ailelerimizin yüreği biraz olsun soğumuş, gazilerimiz biraz olsun teselli bulmuş, Türkiye'ye ihanet edenlerin akıbetinin ne olacağı böylece görülmüştür" diye konuştu. Gündemdeki yeni açılımlar hakkında da konuşan Erdoğan, "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz. Hep beraber terörün olmadığı bir ülkeye inşa edelim istiyoruz" dedi.
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fetö, fethullah gülen, erdoğan, erdoğan fetullah gülen ölüm
fetö, fethullah gülen, erdoğan, erdoğan fetullah gülen ölüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen'in ölümü hakkında ilk defa konuştu: 'Sonu onursuz ölüm oldu'

14:33 22.10.2024 (güncellendi: 14:47 22.10.2024)
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© TCCB / Mustafa Kamacı
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Darbe Girişimi hakkında konuştu. 22 yıldır AK Parti'nin hükümette olduğunu fakat hiçbir zaman şımarık bir parti olmadıklarını söyleyen Erdoğan, "Kendimiz bedel ödesek de halkımıza bedel ödetmedik" dedi.
FETÖ hakkında da konuşan Erdoğan, "FETÖ'cülere haddini bildirdik. FETÖ ele başının ölümü de onursuz bir ölüm olmuştur. Bu dünyada işledikleri suçlardan kaçsa da ilahi adaletten kaçamadılar. Allah'ın cezalandırması çetindir. Rabbimiz bu hainlerin yaptıklarının hesabını soracaktır. Baş hainin ölümüyle şehit ailelerimizin yüreği biraz olsun soğumuş, gazilerimiz biraz olsun teselli bulmuş, Türkiye'ye ihanet edenlerin akıbetinin ne olacağı böylece görülmüştür" diye konuştu.
Gündemdeki yeni açılımlar hakkında da konuşan Erdoğan, "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz. Hep beraber terörün olmadığı bir ülkeye inşa edelim istiyoruz" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
POLİTİKA
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Öcalan yanıtı
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