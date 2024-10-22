https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/cumhurbaskani-erdogan-gulenin-olumu-hakkinda-ilk-defa-konustu-onursuzca-oldu-1089528084.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen'in ölümü hakkında ilk defa konuştu: 'Sonu onursuz ölüm oldu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen'in ölümü hakkında ilk defa konuştu: 'Sonu onursuz ölüm oldu'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T14:33+0300

2024-10-22T14:33+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

devlet bahçeli

abdullah öcalan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Darbe Girişimi hakkında konuştu. 22 yıldır AK Parti'nin hükümette olduğunu fakat hiçbir zaman şımarık bir parti olmadıklarını söyleyen Erdoğan, "Kendimiz bedel ödesek de halkımıza bedel ödetmedik" dedi. FETÖ hakkında da konuşan Erdoğan, "FETÖ'cülere haddini bildirdik. FETÖ ele başının ölümü de onursuz bir ölüm olmuştur. Bu dünyada işledikleri suçlardan kaçsa da ilahi adaletten kaçamadılar. Allah'ın cezalandırması çetindir. Rabbimiz bu hainlerin yaptıklarının hesabını soracaktır. Baş hainin ölümüyle şehit ailelerimizin yüreği biraz olsun soğumuş, gazilerimiz biraz olsun teselli bulmuş, Türkiye'ye ihanet edenlerin akıbetinin ne olacağı böylece görülmüştür" diye konuştu. Gündemdeki yeni açılımlar hakkında da konuşan Erdoğan, "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz. Hep beraber terörün olmadığı bir ülkeye inşa edelim istiyoruz" dedi.

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