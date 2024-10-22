https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/fethullah-gulenin-mezari-icin-pensilvanyadaki-ciftlige-is-makinesi-getirildi-1089546838.html
Fethullah Gülen'in mezarı için Pensilvanya'daki çiftliğe iş makinesi getirildi
Fethullah Gülen'in mezarı için Pensilvanya'daki çiftliğe iş makinesi getirildi
Sputnik Türkiye
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen 20 Ekim Pazar günü St. Lukes Hastanesinde ölmüştü. Cesedi hastane morgunda bekletilen Fethullah Gülen... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T23:21+0300
2024-10-22T23:21+0300
2024-10-22T23:21+0300
dünya
fethullah gülen
fethullah gülen cemaati
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
cenaze
cenaze töreni
fetö
fetö soruşturması
pensilvanya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089546398_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_98085085727e45081c7cef3058c75a1c.jpg
Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybeden FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in mezarı için çiftliğe iş makinası getirildi.FETÖ elebaşı Fethullah Gülen St. Lukes Hastanesi'nde 20 Ekim Pazar günü hayatını kaybetmişti. Hastane morgunda cesedi bekletilen Fethullah Gülen için cemaat üyeleri birbirine girmişti. Cenazeye almak isteyen üyeler arasında tartışmalar yaşanmış, cenaze yeri merak konusu olmuştu. Anadolu Ajansı'nın elde ettiği dron görüntülerinde Pensilvanya'da bulunan çiftliğe Fethullah Gülen'in mezarı için iş makinası getirildiği belirlendi. ABD'de mezar yerlerinin iş makinası ile kazıldığı için cenazenin çiftliğe gömüleceği iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/fethullah-gulen-icin-mekani-cennet-olsun-diyen-gazeteci-gozaltina-alindi-1089495973.html
pensilvanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089546398_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_84a2114158b7da1c3c3dec6104baebe0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fethullah gülen cenazesi, fethullah gülen neden öldü, fethullah gülen nerede
fethullah gülen cenazesi, fethullah gülen neden öldü, fethullah gülen nerede
Fethullah Gülen'in mezarı için Pensilvanya'daki çiftliğe iş makinesi getirildi
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen 20 Ekim Pazar günü St. Lukes Hastanesinde ölmüştü. Cesedi hastane morgunda bekletilen Fethullah Gülen için cemaat üyeleri mezar çalışmalarına başladı. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan çiftliğe iş makinası getirildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybeden FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in mezarı için çiftliğe iş makinası getirildi.
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen St. Lukes Hastanesi'nde 20 Ekim Pazar günü hayatını kaybetmişti. Hastane morgunda cesedi bekletilen Fethullah Gülen için cemaat üyeleri birbirine girmişti. Cenazeye almak isteyen üyeler arasında tartışmalar yaşanmış, cenaze yeri merak konusu olmuştu. Anadolu Ajansı'nın elde ettiği dron görüntülerinde Pensilvanya'da bulunan çiftliğe Fethullah Gülen'in mezarı için iş makinası getirildiği belirlendi. ABD'de mezar yerlerinin iş makinası ile kazıldığı için cenazenin çiftliğe gömüleceği iddia edildi.