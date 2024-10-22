https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/bahcelinin-ocalan-aciklamasi-uzerine-umit-ozdagdan-erken-secim-cagrisi-1089537409.html

Bahçeli'nin Öcalan açıklaması üzerine Ümit Özdağ'dan erken seçim çağrısı

Bahçeli'nin Öcalan açıklaması üzerine Ümit Özdağ'dan erken seçim çağrısı

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik TBMM'de konuşsun çağrısına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sert tepki geldi. Özdağ, erken seçim... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T18:16+0300

2024-10-22T18:16+0300

2024-10-22T18:16+0300

türkiye

devlet bahçeli

mhp

zafer partisi

ümit özdağ

açıklama

pkk

abdullah öcalan

erken seçim

terör

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Öcalan'a yönelik yaptığı 'TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvediliğini haykırsın' sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Öcalan'a ne vereceksiniz, Türk milletine ait neleri devretmeye karar verdiniz' diye tepki gösterdi. Özdağ, "Siz yanınıza Öcalan’ı alın, biz Türk Milletini alalım. Erken seçimde sandığa gidelim. Ne mutlu Türküm diyene'' dedi. 'Allah böyle siyaseti kahretsin'Özdağ, Bahçeli'nin açıklamalarının ardından önce sosyal medyasından açıklama yaparak, "Bahçeli, terörist başı Öcalan’ın TBMM’de DEM grubunda konuşmasını istedi. Allah böyle siyaseti kahretsin. Bir bebek katili terörist, İstiklal Harbi vermiş gazi TBMM’de DEM grubunda konuşacak. İnanır gibi değil." dedi. Sonrasında ise basın toplantısı düzenledi. Bahçeli'nin açıklamaları ağır bir dille eleştiren Özdağ, "Öcalan’ın ne demesini bekliyorsunuz? ‘Hadi silahlarınızı bırakın, barış yapalım’ demesini mi bekliyorsunuz? Siz önce Türk milletine itiraf edin; Öcalan’a bu konuşmayı yapması için ne verdiniz? Erdoğan’a, Bahçeli’ye, Özel’e soruyorum, Öcalan’a Türk milletine ait olan neyi teklif ediyorsunuz? Neyi vermeye karar verdiniz? Türkiye’nin bir bölgesinin Kürdistan olmasına mı karar verdiniz? Devletin resmi dilini değiştirmeye mi karar verdiniz? Federal bir Türkiye kurmaya mı karar verdiniz? Güneydoğu’da, Doğu Anadolu’da özerk bir Kürdistan kurmaya mı karar verdiniz? Öcalan size ne karşılığında ne veriyor? Bunu Türk milletine açıklamak zorundasınız. Bu iş öyle Meclis'ta yapılacak konuşmalarla halledilecek bir iş değil. Öcalan’a hangi tavizleri verdiniz? Öcalan, Suriye PKK’sı PYD’nin 140 bin kişiden oluşan yapısını dağıtacak mı? Yoksa Öcalan’a sadece Türkiye’de değil, Suriye’de de mi devlet kurması izni veriyorsunuz?" diye konuştu. 'Devlet acziyet içine sokuldu''Terörist başı Öcalan’a olmayan payeler sunmak Devlet Bahçeli’ye düşmez' diyen Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü: Erken seçimde sandığa gidelimÖzdağ, konuşmasında erken seçim çağrısı yaparken, şunları dile getirdi: "Biz bu rezil gidişle terör örgütüne teslim olup Öcalan'a verilen tavizlere karşı çıkıyoruz. Bunun için de artık Türk milletine gitmenin zamanı geldiğini düşünüyoruz. Hodri meydan! Siz yanınıza Öcalan’ı alın, biz Türk Milletini alalım. Erken seçimde sandığa gidelim. Ne mutlu Türküm diyene''

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/mhp-genel-baskani-devlet-bahceli-yenidogan-cetesiyle-ilgili-konustu-tibbi-atik-kana-susamis-1089515857.html

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