Bahçeli'nin Öcalan açıklaması üzerine Ümit Özdağ'dan erken seçim çağrısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi skandalı: 'Soruşturma sürecinde hasta kabul edilmesi büyük hata'
09:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Serkan Çağrı, canlı yayında klarnet çaldı
11:56
93 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son zamanlarda artan aşı karşıtlığının nedenleri
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Neden grip aşısı olmalıyız?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Ukrayna krizi sonrası dünyadaki ülkeler, Batı’ya karşı hareket edebilme özgürlüğünü hissetti’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebekler takipteyken mi öldürüldüler
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
21 dk
ÖZEL HABER
Kahve severler dikkat: Sabah kahvesi zararlı mı?
19:26
5 dk
SESLİ HABER
Erakçi'den ABD'ye: İsrail'in saldırısına destek sağlayan herkes sorumlu tutulmalıdır
19:37
1 dk
SESLİ HABER
Muzun başkentinde hasat zamanı
19:44
2 dk
ÖZEL HABER
Bitki çayı kullanırken neye dikkat edilmeli?
19:53
5 dk
SESLİ HABER
Parayı elden ödeyenler için kritik 5 gün detayı
20:05
3 dk
SESLİ HABER
Duyanları şaşırttı: Yapay zeka platformları ne kadar su tüketiyor?
20:14
2 dk
SESLİ HABER
Küba'da elektrik kesintisi: Sebebi ABD
20:22
1 dk
SESLİ HABER
Fethullah Gülen'e kendi kumpası mezar oldu
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Kovid-19'un yeni varyantı XEC yayılmaya devam ediyor: İzolasyon uyarısı yapıldı
20:42
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk kesenin ağzını açtı: Her gün Trump’a oy veren bir kişiye tam bir milyon dolar verecek
20:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Avrupa Birliği, Moldova üzerinde yoğun bir propaganda programı yapıyor ve Moldova’yı kaybetmek üzere olduğunu gördü'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Diploması alınan doktordan obezite ameliyatı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul Planlama Ajansı, yoksullukla ilgili güncel verileri paylaştı
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye ve dünyada son zamanlar artan aşı karşıtlığı.
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
Fethullah Gülen öldü, bundan sonra ne olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Scholz istediğini aldı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YOL ARKADAŞI
Bahçeli ve Yeni Türkiye dizaynı
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
FETÖ’de ‘taht oyunları’: Gülen’in yerine kim geçecek?
19:29
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/bahcelinin-ocalan-aciklamasi-uzerine-umit-ozdagdan-erken-secim-cagrisi-1089537409.html
Bahçeli'nin Öcalan açıklaması üzerine Ümit Özdağ'dan erken seçim çağrısı
Bahçeli'nin Öcalan açıklaması üzerine Ümit Özdağ'dan erken seçim çağrısı
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik TBMM'de konuşsun çağrısına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sert tepki geldi. Özdağ, erken seçim... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T18:16+0300
2024-10-22T18:16+0300
türkiye
devlet bahçeli
mhp
zafer partisi
ümit özdağ
açıklama
pkk
abdullah öcalan
erken seçim
terör
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/13/1065935413_0:212:3143:1979_1920x0_80_0_0_70ee477f44eeca278c1f620a63608919.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Öcalan'a yönelik yaptığı 'TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvediliğini haykırsın' sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Öcalan'a ne vereceksiniz, Türk milletine ait neleri devretmeye karar verdiniz' diye tepki gösterdi. Özdağ, "Siz yanınıza Öcalan’ı alın, biz Türk Milletini alalım. Erken seçimde sandığa gidelim. Ne mutlu Türküm diyene'' dedi. 'Allah böyle siyaseti kahretsin'Özdağ, Bahçeli'nin açıklamalarının ardından önce sosyal medyasından açıklama yaparak, "Bahçeli, terörist başı Öcalan’ın TBMM’de DEM grubunda konuşmasını istedi. Allah böyle siyaseti kahretsin. Bir bebek katili terörist, İstiklal Harbi vermiş gazi TBMM’de DEM grubunda konuşacak. İnanır gibi değil." dedi. Sonrasında ise basın toplantısı düzenledi. Bahçeli'nin açıklamaları ağır bir dille eleştiren Özdağ, "Öcalan’ın ne demesini bekliyorsunuz? ‘Hadi silahlarınızı bırakın, barış yapalım’ demesini mi bekliyorsunuz? Siz önce Türk milletine itiraf edin; Öcalan’a bu konuşmayı yapması için ne verdiniz? Erdoğan’a, Bahçeli’ye, Özel’e soruyorum, Öcalan’a Türk milletine ait olan neyi teklif ediyorsunuz? Neyi vermeye karar verdiniz? Türkiye’nin bir bölgesinin Kürdistan olmasına mı karar verdiniz? Devletin resmi dilini değiştirmeye mi karar verdiniz? Federal bir Türkiye kurmaya mı karar verdiniz? Güneydoğu’da, Doğu Anadolu’da özerk bir Kürdistan kurmaya mı karar verdiniz? Öcalan size ne karşılığında ne veriyor? Bunu Türk milletine açıklamak zorundasınız. Bu iş öyle Meclis'ta yapılacak konuşmalarla halledilecek bir iş değil. Öcalan’a hangi tavizleri verdiniz? Öcalan, Suriye PKK’sı PYD’nin 140 bin kişiden oluşan yapısını dağıtacak mı? Yoksa Öcalan’a sadece Türkiye’de değil, Suriye’de de mi devlet kurması izni veriyorsunuz?" diye konuştu. 'Devlet acziyet içine sokuldu''Terörist başı Öcalan’a olmayan payeler sunmak Devlet Bahçeli’ye düşmez' diyen Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü: Erken seçimde sandığa gidelimÖzdağ, konuşmasında erken seçim çağrısı yaparken, şunları dile getirdi: "Biz bu rezil gidişle terör örgütüne teslim olup Öcalan'a verilen tavizlere karşı çıkıyoruz. Bunun için de artık Türk milletine gitmenin zamanı geldiğini düşünüyoruz. Hodri meydan! Siz yanınıza Öcalan’ı alın, biz Türk Milletini alalım. Erken seçimde sandığa gidelim. Ne mutlu Türküm diyene''
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/mhp-genel-baskani-devlet-bahceli-yenidogan-cetesiyle-ilgili-konustu-tibbi-atik-kana-susamis-1089515857.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/13/1065935413_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_96a1ba9840001aa0480590896062b022.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli ümit özdağ, ümit özdağ açıklama, ümit özdağ toplantı
devlet bahçeli ümit özdağ, ümit özdağ açıklama, ümit özdağ toplantı

Bahçeli'nin Öcalan açıklaması üzerine Ümit Özdağ'dan erken seçim çağrısı

18:16 22.10.2024
© AAÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© AA
Abone ol
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik TBMM'de konuşsun çağrısına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sert tepki geldi. Özdağ, erken seçim çağrısı yaparken, 'Allah böyle siyaseti kahretsin' yorumunu yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Öcalan'a yönelik yaptığı 'TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvediliğini haykırsın' sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Öcalan'a ne vereceksiniz, Türk milletine ait neleri devretmeye karar verdiniz' diye tepki gösterdi. Özdağ, "Siz yanınıza Öcalan’ı alın, biz Türk Milletini alalım. Erken seçimde sandığa gidelim. Ne mutlu Türküm diyene'' dedi.

'Allah böyle siyaseti kahretsin'

Özdağ, Bahçeli'nin açıklamalarının ardından önce sosyal medyasından açıklama yaparak, "Bahçeli, terörist başı Öcalan’ın TBMM’de DEM grubunda konuşmasını istedi. Allah böyle siyaseti kahretsin. Bir bebek katili terörist, İstiklal Harbi vermiş gazi TBMM’de DEM grubunda konuşacak. İnanır gibi değil." dedi. Sonrasında ise basın toplantısı düzenledi.
Bahçeli'nin açıklamaları ağır bir dille eleştiren Özdağ, "Öcalan’ın ne demesini bekliyorsunuz? ‘Hadi silahlarınızı bırakın, barış yapalım’ demesini mi bekliyorsunuz? Siz önce Türk milletine itiraf edin; Öcalan’a bu konuşmayı yapması için ne verdiniz? Erdoğan’a, Bahçeli’ye, Özel’e soruyorum, Öcalan’a Türk milletine ait olan neyi teklif ediyorsunuz? Neyi vermeye karar verdiniz? Türkiye’nin bir bölgesinin Kürdistan olmasına mı karar verdiniz? Devletin resmi dilini değiştirmeye mi karar verdiniz? Federal bir Türkiye kurmaya mı karar verdiniz? Güneydoğu’da, Doğu Anadolu’da özerk bir Kürdistan kurmaya mı karar verdiniz? Öcalan size ne karşılığında ne veriyor? Bunu Türk milletine açıklamak zorundasınız. Bu iş öyle Meclis'ta yapılacak konuşmalarla halledilecek bir iş değil. Öcalan’a hangi tavizleri verdiniz? Öcalan, Suriye PKK’sı PYD’nin 140 bin kişiden oluşan yapısını dağıtacak mı? Yoksa Öcalan’a sadece Türkiye’de değil, Suriye’de de mi devlet kurması izni veriyorsunuz?" diye konuştu.

'Devlet acziyet içine sokuldu'

'Terörist başı Öcalan’a olmayan payeler sunmak Devlet Bahçeli’ye düşmez' diyen Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü:
"Devlet acziyet içine sokulmuştur. Türk devletinin terörü durdurmak için terörist başının desteğine ihtiyacı yoktur. Ülkemiz terörle mücadelede bulunduğu konumdan daha geriye düşürülmeye çalışılmaktadır ve Bahçeli böyle bir sürece alet olmaktadır. Bahçeli’nin terörist başını Meclis’te konuşturması fikri kendisine mi aittir yoksa yerli ve milliliği elden bırakmayan AKP tarafından mı kendisine söyletilmiştir. Bahçeli bir süre önce, geçen sene mayıs ayında ‘çok şey değişecek, inşallah Türkiye değişmez’ demişti. Türkiye'yi değiştirmeye karar verdiniz galiba. "

Erken seçimde sandığa gidelim

Özdağ, konuşmasında erken seçim çağrısı yaparken, şunları dile getirdi: "Biz bu rezil gidişle terör örgütüne teslim olup Öcalan'a verilen tavizlere karşı çıkıyoruz. Bunun için de artık Türk milletine gitmenin zamanı geldiğini düşünüyoruz. Hodri meydan! Siz yanınıza Öcalan’ı alın, biz Türk Milletini alalım. Erken seçimde sandığa gidelim. Ne mutlu Türküm diyene''
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
POLİTİKA
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'Abdullah Öcalan' çağrısı: TBMM'de terörün bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın
11:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала