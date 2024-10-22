https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/bahcelinin-ocalan-aciklamasi-uzerine-umit-ozdagdan-erken-secim-cagrisi-1089537409.html
Bahçeli'nin Öcalan açıklaması üzerine Ümit Özdağ'dan erken seçim çağrısı
Bahçeli'nin Öcalan açıklaması üzerine Ümit Özdağ'dan erken seçim çağrısı
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik TBMM'de konuşsun çağrısına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sert tepki geldi. Özdağ, erken seçim... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T18:16+0300
2024-10-22T18:16+0300
2024-10-22T18:16+0300
türkiye
devlet bahçeli
mhp
zafer partisi
ümit özdağ
açıklama
pkk
abdullah öcalan
erken seçim
terör
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/13/1065935413_0:212:3143:1979_1920x0_80_0_0_70ee477f44eeca278c1f620a63608919.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Öcalan'a yönelik yaptığı 'TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvediliğini haykırsın' sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Öcalan'a ne vereceksiniz, Türk milletine ait neleri devretmeye karar verdiniz' diye tepki gösterdi. Özdağ, "Siz yanınıza Öcalan’ı alın, biz Türk Milletini alalım. Erken seçimde sandığa gidelim. Ne mutlu Türküm diyene'' dedi. 'Allah böyle siyaseti kahretsin'Özdağ, Bahçeli'nin açıklamalarının ardından önce sosyal medyasından açıklama yaparak, "Bahçeli, terörist başı Öcalan’ın TBMM’de DEM grubunda konuşmasını istedi. Allah böyle siyaseti kahretsin. Bir bebek katili terörist, İstiklal Harbi vermiş gazi TBMM’de DEM grubunda konuşacak. İnanır gibi değil." dedi. Sonrasında ise basın toplantısı düzenledi. Bahçeli'nin açıklamaları ağır bir dille eleştiren Özdağ, "Öcalan’ın ne demesini bekliyorsunuz? ‘Hadi silahlarınızı bırakın, barış yapalım’ demesini mi bekliyorsunuz? Siz önce Türk milletine itiraf edin; Öcalan’a bu konuşmayı yapması için ne verdiniz? Erdoğan’a, Bahçeli’ye, Özel’e soruyorum, Öcalan’a Türk milletine ait olan neyi teklif ediyorsunuz? Neyi vermeye karar verdiniz? Türkiye’nin bir bölgesinin Kürdistan olmasına mı karar verdiniz? Devletin resmi dilini değiştirmeye mi karar verdiniz? Federal bir Türkiye kurmaya mı karar verdiniz? Güneydoğu’da, Doğu Anadolu’da özerk bir Kürdistan kurmaya mı karar verdiniz? Öcalan size ne karşılığında ne veriyor? Bunu Türk milletine açıklamak zorundasınız. Bu iş öyle Meclis'ta yapılacak konuşmalarla halledilecek bir iş değil. Öcalan’a hangi tavizleri verdiniz? Öcalan, Suriye PKK’sı PYD’nin 140 bin kişiden oluşan yapısını dağıtacak mı? Yoksa Öcalan’a sadece Türkiye’de değil, Suriye’de de mi devlet kurması izni veriyorsunuz?" diye konuştu. 'Devlet acziyet içine sokuldu''Terörist başı Öcalan’a olmayan payeler sunmak Devlet Bahçeli’ye düşmez' diyen Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü: Erken seçimde sandığa gidelimÖzdağ, konuşmasında erken seçim çağrısı yaparken, şunları dile getirdi: "Biz bu rezil gidişle terör örgütüne teslim olup Öcalan'a verilen tavizlere karşı çıkıyoruz. Bunun için de artık Türk milletine gitmenin zamanı geldiğini düşünüyoruz. Hodri meydan! Siz yanınıza Öcalan’ı alın, biz Türk Milletini alalım. Erken seçimde sandığa gidelim. Ne mutlu Türküm diyene''
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/mhp-genel-baskani-devlet-bahceli-yenidogan-cetesiyle-ilgili-konustu-tibbi-atik-kana-susamis-1089515857.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/13/1065935413_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_96a1ba9840001aa0480590896062b022.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
devlet bahçeli ümit özdağ, ümit özdağ açıklama, ümit özdağ toplantı
devlet bahçeli ümit özdağ, ümit özdağ açıklama, ümit özdağ toplantı
Bahçeli'nin Öcalan açıklaması üzerine Ümit Özdağ'dan erken seçim çağrısı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik TBMM'de konuşsun çağrısına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sert tepki geldi. Özdağ, erken seçim çağrısı yaparken, 'Allah böyle siyaseti kahretsin' yorumunu yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Öcalan'a yönelik yaptığı 'TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvediliğini haykırsın' sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Öcalan'a ne vereceksiniz, Türk milletine ait neleri devretmeye karar verdiniz' diye tepki gösterdi. Özdağ, "Siz yanınıza Öcalan’ı alın, biz Türk Milletini alalım. Erken seçimde sandığa gidelim. Ne mutlu Türküm diyene'' dedi.
'Allah böyle siyaseti kahretsin'
Özdağ, Bahçeli'nin açıklamalarının ardından önce sosyal medyasından açıklama yaparak, "Bahçeli, terörist başı Öcalan’ın TBMM’de DEM grubunda konuşmasını istedi. Allah böyle siyaseti kahretsin. Bir bebek katili terörist, İstiklal Harbi vermiş gazi TBMM’de DEM grubunda konuşacak. İnanır gibi değil." dedi. Sonrasında ise basın toplantısı düzenledi.
Bahçeli'nin açıklamaları ağır bir dille eleştiren Özdağ, "Öcalan’ın ne demesini bekliyorsunuz? ‘Hadi silahlarınızı bırakın, barış yapalım’ demesini mi bekliyorsunuz? Siz önce Türk milletine itiraf edin; Öcalan’a bu konuşmayı yapması için ne verdiniz? Erdoğan’a, Bahçeli’ye, Özel’e soruyorum, Öcalan’a Türk milletine ait olan neyi teklif ediyorsunuz? Neyi vermeye karar verdiniz? Türkiye’nin bir bölgesinin Kürdistan olmasına mı karar verdiniz? Devletin resmi dilini değiştirmeye mi karar verdiniz? Federal bir Türkiye kurmaya mı karar verdiniz? Güneydoğu’da, Doğu Anadolu’da özerk bir Kürdistan kurmaya mı karar verdiniz? Öcalan size ne karşılığında ne veriyor? Bunu Türk milletine açıklamak zorundasınız. Bu iş öyle Meclis'ta yapılacak konuşmalarla halledilecek bir iş değil. Öcalan’a hangi tavizleri verdiniz? Öcalan, Suriye PKK’sı PYD’nin 140 bin kişiden oluşan yapısını dağıtacak mı? Yoksa Öcalan’a sadece Türkiye’de değil, Suriye’de de mi devlet kurması izni veriyorsunuz?" diye konuştu.
'Devlet acziyet içine sokuldu'
'Terörist başı Öcalan’a olmayan payeler sunmak Devlet Bahçeli’ye düşmez' diyen Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü:
"Devlet acziyet içine sokulmuştur. Türk devletinin terörü durdurmak için terörist başının desteğine ihtiyacı yoktur. Ülkemiz terörle mücadelede bulunduğu konumdan daha geriye düşürülmeye çalışılmaktadır ve Bahçeli böyle bir sürece alet olmaktadır. Bahçeli’nin terörist başını Meclis’te konuşturması fikri kendisine mi aittir yoksa yerli ve milliliği elden bırakmayan AKP tarafından mı kendisine söyletilmiştir. Bahçeli bir süre önce, geçen sene mayıs ayında ‘çok şey değişecek, inşallah Türkiye değişmez’ demişti. Türkiye'yi değiştirmeye karar verdiniz galiba. "
Erken seçimde sandığa gidelim
Özdağ, konuşmasında erken seçim çağrısı yaparken, şunları dile getirdi: "Biz bu rezil gidişle terör örgütüne teslim olup Öcalan'a verilen tavizlere karşı çıkıyoruz. Bunun için de artık Türk milletine gitmenin zamanı geldiğini düşünüyoruz. Hodri meydan! Siz yanınıza Öcalan’ı alın, biz Türk Milletini alalım. Erken seçimde sandığa gidelim. Ne mutlu Türküm diyene''