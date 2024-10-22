https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/mhpden-umut-hakki-aciklamasi-1089527349.html
MHP'den 'Umut hakkı' açıklaması
MHP'den 'Umut hakkı' açıklaması
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan "Umut hakkı"... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T14:07+0300
2024-10-22T14:07+0300
2024-10-22T14:13+0300
türkiye
devlet bahçeli
umut hakkı
abdullah öcalan
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya ilişkin, "Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır. Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler 22 Ekim’den önce, 22 Ekim’den sonra diye yapılacaktır" ifadelerini kullandı. Yıldız ikinci paylaşımında "Umut hakkı" önerisi için de açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti:"Modern Ceza Hukukuna zaman içinde yeni kavramlar girmiştir. Bu kavramlardan biri de “Umut Hakkı” ya da hükümlünün salıverilmeyi umut etme hakkıdır. Bu kavram müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş hükümlünün bir gün salıverilmeyi beklemek hakkını ifade etmek için kullanılmaktadır."Bahçeli ne söyledi?Bahçeli, “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” dedi. Türkiye ve Türk milleti için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyleyen Bahçeli, “Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/bahcelinin-abdullah-ocalan-cagrisinda-yer-alan-umut-hakki-nedir-kimler-faydalanabilir-1089523507.html
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devlet bahçeli, umut hakkı, abdullah öcalan
devlet bahçeli, umut hakkı, abdullah öcalan
MHP'den 'Umut hakkı' açıklaması
14:07 22.10.2024 (güncellendi: 14:13 22.10.2024)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması geldi. İlk paylaşımında “22 Ekim bir milattır” diyen Yıldız, "Bu kavramlardan biri de “Umut Hakkı” ya da hükümlünün salıverilmeyi umut etme hakkıdır" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya ilişkin, "Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır. Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler 22 Ekim’den önce, 22 Ekim’den sonra diye yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
Yıldız ikinci paylaşımında "Umut hakkı" önerisi için de açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti:
"Modern Ceza Hukukuna zaman içinde yeni kavramlar girmiştir. Bu kavramlardan biri de “Umut Hakkı” ya da hükümlünün salıverilmeyi umut etme hakkıdır. Bu kavram müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş hükümlünün bir gün salıverilmeyi beklemek hakkını ifade etmek için kullanılmaktadır."
Bahçeli, “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” dedi. Türkiye ve Türk milleti için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyleyen Bahçeli, “Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın” şeklinde konuştu.