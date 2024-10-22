https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/hande-firat-imrali-ziyareti-icin-basvuru-omer-ocalan-tarafindan-uzunca-bir-sure-once-yapilmisti-1089544588.html

Hande Fırat: İmralı ziyareti için Ömer Öcalan’a izin verildi

Hande Fırat: İmralı ziyareti için Ömer Öcalan’a izin verildi

Sputnik Türkiye

Gazeteci Hande Fırat, İmralı ziyareti için Ömer Öcalan’a izin verildiği yönünde bilgiler olduğunu paylaştı. Fırat "Resmî bir açıklama şimdilik yok ama gelen... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T21:56+0300

2024-10-22T21:56+0300

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türkiye

abdullah öcalan

ziyaretçi

ziyaret

imralı cezaevi

yeğen

hande fırat

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Hande Fırat, Ömer Öcalan'a İmralı ziyareti için resmi bir açıklama olmasa da izin verildiği yönünde bilgiler olduğunu açıkladı.Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede ziyaretin yakın bir tarihte beklendiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:Ömer Öcalan kimdir?Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın yeğeni Kürt kökenli Türk siyasetçidir. 1987 yılında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Ömerli köyünde dünyaya gelen Ömer Öcalan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Ömer Öcalan 2014-2016 yılları arasında Demokratik Bölgeler Partisi Mardin il eş başkanlığını görevini üstlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/umit-ozdagdan-ozgur-ozele-canli-yayinda-bulusalim-teklifi-1089544906.html

türkiye

imralı cezaevi

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