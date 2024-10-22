https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/hande-firat-imrali-ziyareti-icin-basvuru-omer-ocalan-tarafindan-uzunca-bir-sure-once-yapilmisti-1089544588.html
Hande Fırat: İmralı ziyareti için Ömer Öcalan’a izin verildi
Hande Fırat: İmralı ziyareti için Ömer Öcalan’a izin verildi
Sputnik Türkiye
Gazeteci Hande Fırat, İmralı ziyareti için Ömer Öcalan’a izin verildiği yönünde bilgiler olduğunu paylaştı. Fırat "Resmî bir açıklama şimdilik yok ama gelen... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T21:56+0300
2024-10-22T21:56+0300
2024-10-22T23:19+0300
türkiye
abdullah öcalan
ziyaretçi
ziyaret
imralı cezaevi
yeğen
hande fırat
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Hande Fırat, Ömer Öcalan'a İmralı ziyareti için resmi bir açıklama olmasa da izin verildiği yönünde bilgiler olduğunu açıkladı.Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede ziyaretin yakın bir tarihte beklendiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:Ömer Öcalan kimdir?Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın yeğeni Kürt kökenli Türk siyasetçidir. 1987 yılında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Ömerli köyünde dünyaya gelen Ömer Öcalan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Ömer Öcalan 2014-2016 yılları arasında Demokratik Bölgeler Partisi Mardin il eş başkanlığını görevini üstlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/umit-ozdagdan-ozgur-ozele-canli-yayinda-bulusalim-teklifi-1089544906.html
türkiye
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Hande Fırat: İmralı ziyareti için Ömer Öcalan’a izin verildi
21:56 22.10.2024 (güncellendi: 23:19 22.10.2024)
Gazeteci Hande Fırat, İmralı ziyareti için Ömer Öcalan’a izin verildiği yönünde bilgiler olduğunu paylaştı. Fırat "Resmî bir açıklama şimdilik yok ama gelen bilgiler ziyarete izin verildiği yönünde. Yakın bir tarihte bekleniyor" dedi.
Hande Fırat, Ömer Öcalan'a İmralı ziyareti için resmi bir açıklama olmasa da izin verildiği yönünde bilgiler olduğunu açıkladı.
Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede ziyaretin yakın bir tarihte beklendiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:
"İmralı ziyareti için başvuru yeğeni Ömer Öcalan tarafından uzunca bir süre önce yapılmıştı. Resmî bir açıklama şimdilik yok ama gelen bilgiler ziyarete izin verildiği yönünde. Yakın bir tarihte bekleniyor."
Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın yeğeni Kürt kökenli Türk siyasetçidir. 1987 yılında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Ömerli köyünde dünyaya gelen Ömer Öcalan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Ömer Öcalan 2014-2016 yılları arasında Demokratik Bölgeler Partisi Mardin il eş başkanlığını görevini üstlendi.