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ABD seçimlerinde Musk, Trump'a destek çıkarken Bill Gates, Harris'e 50 milyon dolarlık bağış yaptı
ABD seçimlerinde Musk, Trump'a destek çıkarken Bill Gates, Harris'e 50 milyon dolarlık bağış yaptı
Sputnik Türkiye
Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın Trump'a hem mali hem de fiziksel olarak mitinglere katılarak verdiği destek sonrasında bir diğer teknoloji milyarderi Bill... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T10:37+0300
2024-10-23T11:00+0300
dünya
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ABD basınına yansıyan bilgilere göre Bill Gates Kamala Harris'in seçim kampanyasına yaptığı 50 milyon dolarlık bağışını, benzer büyüklükte bir bağış yapmayı düşünen Mike Bloomberg'in de aralarında bulunduğu meslektaşlarıyla konuştu. Bu kaynaklar daha sonra Gates'in 50 milyon dolarlık bağışını New York Times'a isimsiz olarak aktardılar. Gates'in bağışı, Kamala Harris'i destekleyen ana dış fon toplama grubu Future Forward'ın kar amacı gütmeyen kolu olan Future Forward USA Action'a gitti. Future Forward USA Action, "501(c)(4) kuruluşu" yani bağışlarını açıklama zorunluluğu olmayan bir sivil toplum örgütü. Dolayısıyla Gates'in herhangi bir bağışı hiçbir zaman kamuya açık dosyalarda görünmeyecek.Future Forward girişimi nedir?Future Forward ve alt girişimi Future Forward USA Action, Demokrat Parti yanlısı seçim kampanyası destekleri yapan bir girişim grubu olarak biliniyor. Harcayabileceği para miktarı konusunda bazı kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu için para, bağış yoluyla harcama kısıtlaması olmayan alt kurumu Future Forward Super PAC'e (FF PAC) gönderiliyor. Böylece bu paralar Harris'in seçim kampanyasında harcanabiliyor. Trump'ın ise Elon Musk'ı varBill Gates bağışı konusunda dolaylı ve sessiz bir yöntem tercih ederken diğer yandan Elon Musk, Donald Trump'a açıktan ve daha pro-aktif destek veriyor. Elon Musk'ın, son üç ayda Trump'ın seçim çalışmaları için 75 milyon doların üzerinde bağış yaptığı raporlara yansıdı. ABD seçim kanunlara göre yapılan bağışların Federal Seçim Komisyonu'na (FEC) bildirilmesi gerektiği için Trump'ın seçim kampanyalarını yürüten Amerika Pac, 'kimlerin, ne kadar' bağış yaptığını gösteren dosyayı FEC'e gönderdi. Verilere göre milyarder iş insanı Elon Musk, Temmuz ayında 15 milyon dolar, Ağustos ayında 30 milyon dolar ve Eylül ayında da 30 milyon dolar bağışta bulundu. Bir milyon dolarlık seçim piyangosuMusk mali desteğin yanı sıra Trump'ın bazı seçim mitinglerine de katılarak konuşma yapıyor. Musk, son olarak ABD seçimlerinde kritik öneme sahip eyaletlerde Donald Trump için oy kullanan seçmenlerden her gün rastgele seçilecek bir kişiye, tam bir milyon dolar vereceğini açıkladı
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abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, bill gates, elon musk, donald trump, kamala harris, ff pac, future forward usa action, america pac
abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, bill gates, elon musk, donald trump, kamala harris, ff pac, future forward usa action, america pac

ABD seçimlerinde Musk, Trump'a destek çıkarken Bill Gates, Harris'e 50 milyon dolarlık bağış yaptı

10:37 23.10.2024 (güncellendi: 11:00 23.10.2024)
© AP Photo / Andres KudackiABD seçimlerinde Musk, Trump'a destek çıkarken Bill Gates, Harris'e 50 milyon dolarlık bağış yaptı
ABD seçimlerinde Musk, Trump'a destek çıkarken Bill Gates, Harris'e 50 milyon dolarlık bağış yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Andres Kudacki
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Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın Trump'a hem mali hem de fiziksel olarak mitinglere katılarak verdiği destek sonrasında bir diğer teknoloji milyarderi Bill Gates, Kamala Harris'in seçim kampanyasına 50 milyon dolar bağışladı.
ABD basınına yansıyan bilgilere göre Bill Gates Kamala Harris'in seçim kampanyasına yaptığı 50 milyon dolarlık bağışını, benzer büyüklükte bir bağış yapmayı düşünen Mike Bloomberg'in de aralarında bulunduğu meslektaşlarıyla konuştu. Bu kaynaklar daha sonra Gates'in 50 milyon dolarlık bağışını New York Times'a isimsiz olarak aktardılar.
Gates'in bağışı, Kamala Harris'i destekleyen ana dış fon toplama grubu Future Forward'ın kar amacı gütmeyen kolu olan Future Forward USA Action'a gitti. Future Forward USA Action, "501(c)(4) kuruluşu" yani bağışlarını açıklama zorunluluğu olmayan bir sivil toplum örgütü. Dolayısıyla Gates'in herhangi bir bağışı hiçbir zaman kamuya açık dosyalarda görünmeyecek.

Future Forward girişimi nedir?

Future Forward ve alt girişimi Future Forward USA Action, Demokrat Parti yanlısı seçim kampanyası destekleri yapan bir girişim grubu olarak biliniyor. Harcayabileceği para miktarı konusunda bazı kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu için para, bağış yoluyla harcama kısıtlaması olmayan alt kurumu Future Forward Super PAC'e (FF PAC) gönderiliyor. Böylece bu paralar Harris'in seçim kampanyasında harcanabiliyor.

Trump'ın ise Elon Musk'ı var

Bill Gates bağışı konusunda dolaylı ve sessiz bir yöntem tercih ederken diğer yandan Elon Musk, Donald Trump'a açıktan ve daha pro-aktif destek veriyor. Elon Musk'ın, son üç ayda Trump'ın seçim çalışmaları için 75 milyon doların üzerinde bağış yaptığı raporlara yansıdı.
ABD seçim kanunlara göre yapılan bağışların Federal Seçim Komisyonu'na (FEC) bildirilmesi gerektiği için Trump'ın seçim kampanyalarını yürüten Amerika Pac, 'kimlerin, ne kadar' bağış yaptığını gösteren dosyayı FEC'e gönderdi. Verilere göre milyarder iş insanı Elon Musk, Temmuz ayında 15 milyon dolar, Ağustos ayında 30 milyon dolar ve Eylül ayında da 30 milyon dolar bağışta bulundu.

Bir milyon dolarlık seçim piyangosu

Musk mali desteğin yanı sıra Trump'ın bazı seçim mitinglerine de katılarak konuşma yapıyor. Musk, son olarak ABD seçimlerinde kritik öneme sahip eyaletlerde Donald Trump için oy kullanan seçmenlerden her gün rastgele seçilecek bir kişiye, tam bir milyon dolar vereceğini açıkladı
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
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ABD başkan adayı Donald Trump hamburgercide çalıştı: Rakibi Harris ile dalga geçti
21 Ekim, 09:58
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