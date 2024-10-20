https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/elon-musk-para-saciyor-secime-kadar-her-trumpa-oy-veren-1-rastgele-kisiye-1-milyon-dolar--1089458112.html

Elon Musk para saçıyor: Seçime kadar her gün Trump'a oy veren rastgele bir kişiye 1 milyon dolar verecek

Elon Musk para saçıyor: Seçime kadar her gün Trump'a oy veren rastgele bir kişiye 1 milyon dolar verecek

Sputnik Türkiye

Amerikalı milyarder Elon Musk, kritik eyaletlerde eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump’ı destekleyen bir siyasi eylem... 20.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-20T16:03+0300

2024-10-20T16:03+0300

2024-10-20T16:40+0300

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Dünyanın en zengin insanı Musk, Pensilvanya’nın Harrisburg kentinde düzenlenen bir mitingde, Trump’ın seçim kampanyasına destek veren 'America PAC' adlı siyasi eylem komitesinin yürüttüğü imza kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kritik eyaletlerde oy kullanan ve kampanyayı imzalayan seçmenlere hitap eden Musk, 5 Kasım’a kadar her gün rastgele seçilecek bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurdu. Harrisburg’da düzenlenen törende, ilk kazanan kişiye ödül çekini takdim eden Musk, bu girişimin kampanyanın medyada daha fazla ilgi görmesini sağlayacağını umduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/dunyanin-en-zengin-adami-elon-musktan-donald-trumpa-tam-destek-secmen-kaydini-yapana-1600-lira-1088954165.html

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