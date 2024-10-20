https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/elon-musk-para-saciyor-secime-kadar-her-trumpa-oy-veren-1-rastgele-kisiye-1-milyon-dolar--1089458112.html
Elon Musk para saçıyor: Seçime kadar her gün Trump'a oy veren rastgele bir kişiye 1 milyon dolar verecek
Elon Musk para saçıyor: Seçime kadar her gün Trump'a oy veren rastgele bir kişiye 1 milyon dolar verecek
Sputnik Türkiye
Amerikalı milyarder Elon Musk, kritik eyaletlerde eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump’ı destekleyen bir siyasi eylem... 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T16:03+0300
2024-10-20T16:03+0300
2024-10-20T16:40+0300
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Dünyanın en zengin insanı Musk, Pensilvanya’nın Harrisburg kentinde düzenlenen bir mitingde, Trump’ın seçim kampanyasına destek veren 'America PAC' adlı siyasi eylem komitesinin yürüttüğü imza kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kritik eyaletlerde oy kullanan ve kampanyayı imzalayan seçmenlere hitap eden Musk, 5 Kasım’a kadar her gün rastgele seçilecek bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurdu. Harrisburg’da düzenlenen törende, ilk kazanan kişiye ödül çekini takdim eden Musk, bu girişimin kampanyanın medyada daha fazla ilgi görmesini sağlayacağını umduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/dunyanin-en-zengin-adami-elon-musktan-donald-trumpa-tam-destek-secmen-kaydini-yapana-1600-lira-1088954165.html
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amerika, abd seçimleri, donald trump, kamala harris, x, twitter , elon musk, para
amerika, abd seçimleri, donald trump, kamala harris, x, twitter , elon musk, para
Elon Musk para saçıyor: Seçime kadar her gün Trump'a oy veren rastgele bir kişiye 1 milyon dolar verecek
16:03 20.10.2024 (güncellendi: 16:40 20.10.2024)
Amerikalı milyarder Elon Musk, kritik eyaletlerde eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump’ı destekleyen bir siyasi eylem komitesinin kampanyasına katılanlardan her gün bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini açıkladı. Bu kampanya seçim günü olan 5 Kasım’a kadar sürecek.
Dünyanın en zengin insanı Musk, Pensilvanya’nın Harrisburg kentinde düzenlenen bir mitingde, Trump’ın seçim kampanyasına destek veren 'America PAC' adlı siyasi eylem komitesinin yürüttüğü imza kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kritik eyaletlerde oy kullanan ve kampanyayı imzalayan seçmenlere hitap eden Musk, 5 Kasım’a kadar her gün rastgele seçilecek bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurdu. Harrisburg’da düzenlenen törende, ilk kazanan kişiye ödül çekini takdim eden Musk, bu girişimin kampanyanın medyada daha fazla ilgi görmesini sağlayacağını umduğunu ifade etti.