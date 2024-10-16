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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/elon-musk-trumpin-secim-kampanyasina-75-milyon-dolar-bagisladi-1089298620.html
Elon Musk, Trump'ın seçim kampanyasına 75 milyon dolar bağışladı
Elon Musk, Trump'ın seçim kampanyasına 75 milyon dolar bağışladı
Sputnik Türkiye
ABD başkanlık adayı Donald Trump'a ve politikalarına her fırsatta verdiği desteği açıklayan Elon Musk'ın, son üç ayda Trump'ın seçim çalışmaları için 75 milyon... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T15:28+0300
2024-10-16T15:28+0300
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abd federal seçim komisyonu (fec)
seçim kampanyası
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ABD seçim kanunlara göre yapılan bağışların Federal Seçim Komisyonu'na (FEC) bildirilmesi gerektiği için Trump'ın seçim kampanyalarını yürüten Amerika Pac, 'kimlerin, ne kadar' bağış yaptığını gösteren dosyayı FEC'e gönderdi. Verilere göre milyarder iş insanı Elon Musk, Temmuz ayında 15 milyon dolar, Ağustos ayında 30 milyon dolar ve Eylül ayında da 30 milyon dolar bağışta bulundu. America Pac, Trump'ın seçim kampanyası kapsamında eyaletlerdeki seçmen katılım çalışmalarının büyük kısmını yürütüyor. America Pac'ın her eyalette yaklaşık 400 seçmen temsilcisinden oluşan varlığı, Trump kampanyasının güçlü yönlerinden biri olduğu ifade ediliyor. Donald Trump ise şimdiden Musk'ı ikinci dönem kabinesinde görmek istediğini çeşitli fırsatlarda dile getirmişti.
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elon musk, donald trump, abd federal seçim komisyonu (fec), seçim kampanyası, abd başkanlık seçimleri
elon musk, donald trump, abd federal seçim komisyonu (fec), seçim kampanyası, abd başkanlık seçimleri

Elon Musk, Trump'ın seçim kampanyasına 75 milyon dolar bağışladı

15:28 16.10.2024
© AP Photo / Evan VucciElon Musk, Trump'ın seçim kampanyasına 75 milyon dolar bağışladı
Elon Musk, Trump'ın seçim kampanyasına 75 milyon dolar bağışladı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD başkanlık adayı Donald Trump'a ve politikalarına her fırsatta verdiği desteği açıklayan Elon Musk'ın, son üç ayda Trump'ın seçim çalışmaları için 75 milyon doların üzerinde bağış yaptığı ortaya çıktı.
ABD seçim kanunlara göre yapılan bağışların Federal Seçim Komisyonu'na (FEC) bildirilmesi gerektiği için Trump'ın seçim kampanyalarını yürüten Amerika Pac, 'kimlerin, ne kadar' bağış yaptığını gösteren dosyayı FEC'e gönderdi. Verilere göre milyarder iş insanı Elon Musk, Temmuz ayında 15 milyon dolar, Ağustos ayında 30 milyon dolar ve Eylül ayında da 30 milyon dolar bağışta bulundu.
America Pac, Trump'ın seçim kampanyası kapsamında eyaletlerdeki seçmen katılım çalışmalarının büyük kısmını yürütüyor. America Pac'ın her eyalette yaklaşık 400 seçmen temsilcisinden oluşan varlığı, Trump kampanyasının güçlü yönlerinden biri olduğu ifade ediliyor. Donald Trump ise şimdiden Musk'ı ikinci dönem kabinesinde görmek istediğini çeşitli fırsatlarda dile getirmişti.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
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