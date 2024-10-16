https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/elon-musk-trumpin-secim-kampanyasina-75-milyon-dolar-bagisladi-1089298620.html

Elon Musk, Trump'ın seçim kampanyasına 75 milyon dolar bağışladı

Elon Musk, Trump'ın seçim kampanyasına 75 milyon dolar bağışladı

Sputnik Türkiye

ABD başkanlık adayı Donald Trump'a ve politikalarına her fırsatta verdiği desteği açıklayan Elon Musk'ın, son üç ayda Trump'ın seçim çalışmaları için 75 milyon... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T15:28+0300

2024-10-16T15:28+0300

2024-10-16T15:28+0300

dünya

elon musk

donald trump

abd federal seçim komisyonu (fec)

seçim kampanyası

abd başkanlık seçimleri

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ABD seçim kanunlara göre yapılan bağışların Federal Seçim Komisyonu'na (FEC) bildirilmesi gerektiği için Trump'ın seçim kampanyalarını yürüten Amerika Pac, 'kimlerin, ne kadar' bağış yaptığını gösteren dosyayı FEC'e gönderdi. Verilere göre milyarder iş insanı Elon Musk, Temmuz ayında 15 milyon dolar, Ağustos ayında 30 milyon dolar ve Eylül ayında da 30 milyon dolar bağışta bulundu. America Pac, Trump'ın seçim kampanyası kapsamında eyaletlerdeki seçmen katılım çalışmalarının büyük kısmını yürütüyor. America Pac'ın her eyalette yaklaşık 400 seçmen temsilcisinden oluşan varlığı, Trump kampanyasının güçlü yönlerinden biri olduğu ifade ediliyor. Donald Trump ise şimdiden Musk'ı ikinci dönem kabinesinde görmek istediğini çeşitli fırsatlarda dile getirmişti.

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Sputnik Türkiye

elon musk, donald trump, abd federal seçim komisyonu (fec), seçim kampanyası, abd başkanlık seçimleri