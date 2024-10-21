https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/abd-baskan-adayi-donald-trump-hamburgercide-calisti-rakibi-harris-ile-dalga-gecti--1089473544.html

ABD başkan adayı Donald Trump hamburgercide çalıştı: Rakibi Harris ile dalga geçti

ABD başkan adayı Donald Trump hamburgercide çalıştı: Rakibi Harris ile dalga geçti

Sputnik Türkiye

Cumhuriyetçi ABD başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki bir hamburgercide çalıştı. 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T09:58+0300

2024-10-21T09:58+0300

2024-10-21T10:08+0300

dünya

kamala harris

donald trump

abd

abd seçimleri

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ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump seçmenlere sürpriz yaptı. Seçim kampanyası kapsamında ABD’nin Philadelphia şehrindeki bir hamburgercide çalışan Trump, fritözün başına geçerek patates kızarttı. Daha sonra pencereden müşterilere servis yapan Trump, yaptığı açıklamada ise Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris’i hedef aldı. Harris’in öğrenciyken bir restoranda çalıştığına dair ifadelerini hatırlatan Trump, "McDonald's'ta çalışmış olması özgeçmişinin önemli bir parçasıydı. Ne kadar zor bir işti!" dedi. Harris ile alay eden Trump, "O patates kızartması yapıyordu ve sıcaktan bahsediyordu: Çok zordu!” şeklinde konuştu. Harris’in McDonald's'ta aslında hiç çalışmadığını iddia eden Trump, "Şu anda burada Kamala'dan 15 dakika daha fazla çalıştım. O burada hiç çalışmadı" dedi.Donald Trump'un McDonalds'a sevgisi özellikle biliniyor. Geçmişte de Trump, ABD politikacılarının toplantısına "İşte gerçek Amerika" diyerek birçok McDonalds burger sipariş etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/elon-musk-para-saciyor-secime-kadar-her-trumpa-oy-veren-1-rastgele-kisiye-1-milyon-dolar--1089458112.html

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kamala harris, donald trump, abd, abd seçimleri