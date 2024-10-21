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ABD başkan adayı Donald Trump hamburgercide çalıştı: Rakibi Harris ile dalga geçti
ABD başkan adayı Donald Trump hamburgercide çalıştı: Rakibi Harris ile dalga geçti
Sputnik Türkiye
Cumhuriyetçi ABD başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki bir hamburgercide çalıştı. 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T09:58+0300
2024-10-21T10:08+0300
dünya
kamala harris
donald trump
abd
abd seçimleri
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ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump seçmenlere sürpriz yaptı. Seçim kampanyası kapsamında ABD’nin Philadelphia şehrindeki bir hamburgercide çalışan Trump, fritözün başına geçerek patates kızarttı. Daha sonra pencereden müşterilere servis yapan Trump, yaptığı açıklamada ise Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris’i hedef aldı. Harris’in öğrenciyken bir restoranda çalıştığına dair ifadelerini hatırlatan Trump, "McDonald's'ta çalışmış olması özgeçmişinin önemli bir parçasıydı. Ne kadar zor bir işti!" dedi. Harris ile alay eden Trump, "O patates kızartması yapıyordu ve sıcaktan bahsediyordu: Çok zordu!” şeklinde konuştu. Harris’in McDonald's'ta aslında hiç çalışmadığını iddia eden Trump, "Şu anda burada Kamala'dan 15 dakika daha fazla çalıştım. O burada hiç çalışmadı" dedi.Donald Trump'un McDonalds'a sevgisi özellikle biliniyor. Geçmişte de Trump, ABD politikacılarının toplantısına "İşte gerçek Amerika" diyerek birçok McDonalds burger sipariş etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/elon-musk-para-saciyor-secime-kadar-her-trumpa-oy-veren-1-rastgele-kisiye-1-milyon-dolar--1089458112.html
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kamala harris, donald trump, abd, abd seçimleri
kamala harris, donald trump, abd, abd seçimleri

ABD başkan adayı Donald Trump hamburgercide çalıştı: Rakibi Harris ile dalga geçti

09:58 21.10.2024 (güncellendi: 10:08 21.10.2024)
© İHA-AW312417Trump
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
© İHA-AW312417
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Cumhuriyetçi ABD başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki bir hamburgercide çalıştı.
ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump seçmenlere sürpriz yaptı. Seçim kampanyası kapsamında ABD’nin Philadelphia şehrindeki bir hamburgercide çalışan Trump, fritözün başına geçerek patates kızarttı.
Daha sonra pencereden müşterilere servis yapan Trump, yaptığı açıklamada ise Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris’i hedef aldı. Harris’in öğrenciyken bir restoranda çalıştığına dair ifadelerini hatırlatan Trump, "McDonald's'ta çalışmış olması özgeçmişinin önemli bir parçasıydı. Ne kadar zor bir işti!" dedi.
Harris ile alay eden Trump, "O patates kızartması yapıyordu ve sıcaktan bahsediyordu: Çok zordu!” şeklinde konuştu. Harris’in McDonald's'ta aslında hiç çalışmadığını iddia eden Trump, "Şu anda burada Kamala'dan 15 dakika daha fazla çalıştım. O burada hiç çalışmadı" dedi.
Donald Trump'un McDonalds'a sevgisi özellikle biliniyor. Geçmişte de Trump, ABD politikacılarının toplantısına "İşte gerçek Amerika" diyerek birçok McDonalds burger sipariş etmişti.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2024
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Elon Musk para saçıyor: Seçime kadar her gün Trump'a oy veren rastgele bir kişiye 1 milyon dolar verecek
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