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7 gollük maçta Nuri Şahin Real Madrid'e 4 yıl sonra ilki yaşattı: Seyirciler arasında Arda Turan da vardı
7 gollük maçta Nuri Şahin Real Madrid'e 4 yıl sonra ilki yaşattı: Seyirciler arasında Arda Turan da vardı
Sputnik Türkiye
Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Real Madrid, sahasında Nuri Şahin’in çalıştırdığı Borussia Dortmund’u ağırladı. Dortmund, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı ve... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T09:39+0300
2024-10-23T09:39+0300
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Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta maçında Real Madrid, geriden gelerek Borussia Dortmund'u 5-2'lik skorla yendi.Real Madrid-Borussia Dortmund maçında golleri kim attı?Dortmund adına goller; 30. dakikada Malen ve 34. dakikada Bynoe-Gittens’tan geldi. Real Madrid ikinci yarıda 60. Rüdiger ve 62. dakikada Vinicius’tan gelen gollerle skoru eşitledi.83. dakikada ağları bulan Lucaz Vazquez, Real Madrid'in geri dönüşünü sağladı. 86. ve 90+3. dakikada sahneye çıkan Vinicius Junior galibiyeti perçinledi. Bununla birlikte Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund, 6 puanda kaldı. Real Madrid ise 6 puana yükseldi.Arda Güler Borussia Dortmund maçında oynadı mı?Real Madrid’de Arda Güler maça yedek kulübesinde başladı. Arda Güler 90. dakikada oyuna dahil oldu. Nuri Şahin 4 yıl sonra bir ilki yaşattıReal Madrid, 21 Ekim 2020 tarihinde oynadığı Shakhtar Donetsk maçından bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı bir iç saha maçının ilk yarısını iki farkla geride kapattı.Arda Turan seyirciler arasındaUEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında, Real Madrid ile Borussia Dortmund takımları Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı, İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da izledi.
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7 gollük maçta Nuri Şahin Real Madrid'e 4 yıl sonra ilki yaşattı: Seyirciler arasında Arda Turan da vardı

09:39 23.10.2024
© AA / Burak Akbulut7 gollük maçta Nuri Şahin Real Madrid'e bir ilki yaşattı: Seyirciler arasında Arda Turan da vardı
7 gollük maçta Nuri Şahin Real Madrid'e bir ilki yaşattı: Seyirciler arasında Arda Turan da vardı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© AA / Burak Akbulut
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Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Real Madrid, sahasında Nuri Şahin’in çalıştırdığı Borussia Dortmund’u ağırladı. Dortmund, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı ve Real Madrid 2020'den beri ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı bir iç saha maçının ilk yarısını iki farkla geride bitirmiş oldu. Maçı izleyenler arasında Arda turan da vardı.
Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta maçında Real Madrid, geriden gelerek Borussia Dortmund'u 5-2'lik skorla yendi.

Real Madrid-Borussia Dortmund maçında golleri kim attı?

Dortmund adına goller; 30. dakikada Malen ve 34. dakikada Bynoe-Gittens’tan geldi. Real Madrid ikinci yarıda 60. Rüdiger ve 62. dakikada Vinicius’tan gelen gollerle skoru eşitledi.
83. dakikada ağları bulan Lucaz Vazquez, Real Madrid'in geri dönüşünü sağladı. 86. ve 90+3. dakikada sahneye çıkan Vinicius Junior galibiyeti perçinledi.

Bununla birlikte Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund, 6 puanda kaldı. Real Madrid ise 6 puana yükseldi.

Arda Güler Borussia Dortmund maçında oynadı mı?

Real Madrid’de Arda Güler maça yedek kulübesinde başladı. Arda Güler 90. dakikada oyuna dahil oldu.

Nuri Şahin 4 yıl sonra bir ilki yaşattı

Real Madrid, 21 Ekim 2020 tarihinde oynadığı Shakhtar Donetsk maçından bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı bir iç saha maçının ilk yarısını iki farkla geride kapattı.

Arda Turan seyirciler arasında

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında, Real Madrid ile Borussia Dortmund takımları Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı, İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da izledi.
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