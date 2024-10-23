https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/7-golluk-macta-nuri-sahin-real-madride-4-yil-sonra-ilki-yasatti-seyirciler-arasinda-arda-turan-da-1089553299.html

7 gollük maçta Nuri Şahin Real Madrid'e 4 yıl sonra ilki yaşattı: Seyirciler arasında Arda Turan da vardı

7 gollük maçta Nuri Şahin Real Madrid'e 4 yıl sonra ilki yaşattı: Seyirciler arasında Arda Turan da vardı

Sputnik Türkiye

Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Real Madrid, sahasında Nuri Şahin’in çalıştırdığı Borussia Dortmund’u ağırladı. Dortmund, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı ve... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T09:39+0300

2024-10-23T09:39+0300

2024-10-23T09:39+0300

spor

arda güler

real madrid

real madrid

real madrid

carlo ancelotti

nuri şahin

borussia dortmund

uefa şampiyonlar ligi

arda turan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089552815_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_44e8f27a526d780942628257f0349422.jpg

Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta maçında Real Madrid, geriden gelerek Borussia Dortmund'u 5-2'lik skorla yendi.Real Madrid-Borussia Dortmund maçında golleri kim attı?Dortmund adına goller; 30. dakikada Malen ve 34. dakikada Bynoe-Gittens’tan geldi. Real Madrid ikinci yarıda 60. Rüdiger ve 62. dakikada Vinicius’tan gelen gollerle skoru eşitledi.83. dakikada ağları bulan Lucaz Vazquez, Real Madrid'in geri dönüşünü sağladı. 86. ve 90+3. dakikada sahneye çıkan Vinicius Junior galibiyeti perçinledi. Bununla birlikte Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund, 6 puanda kaldı. Real Madrid ise 6 puana yükseldi.Arda Güler Borussia Dortmund maçında oynadı mı?Real Madrid’de Arda Güler maça yedek kulübesinde başladı. Arda Güler 90. dakikada oyuna dahil oldu. Nuri Şahin 4 yıl sonra bir ilki yaşattıReal Madrid, 21 Ekim 2020 tarihinde oynadığı Shakhtar Donetsk maçından bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı bir iç saha maçının ilk yarısını iki farkla geride kapattı.Arda Turan seyirciler arasındaUEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında, Real Madrid ile Borussia Dortmund takımları Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı, İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da izledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/sampiyonlar-ligi-maclari-basliyor-uefa-sampiyonlar-liginde-bugun-hangi-maclar-var-1089538770.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

real madrid - borussia dortmund, real madrid, real madrid dortmund, sampiyonlar ligi, dortmund real madrid, real madrid maçı, real madrid borussia dortmund maçı, borussia dortmund, uefa şampiyonlar ligi, real madrid vs dortmund, real madrid - borussia dortmund maç kadrosu, real dortmund, real madrid borussia dortmund, madrid dortmund, real madrid - borussia dortmund özet, real madrid dortmund özet, real madrid – dortmund, real madrid dortmund izle, borussia dortmund real madrid, canlı maç izle, real madrid borussia dortmund maç özeti, real madrid maçı hangi kanalda, real madrid borussia dortmund maçı hangi kanalda, real madrid borussia dortmund hangi kanalda, real madrid dortmund maçı hangi kanalda, real madrid dortmund hangi kanalda, şampiyonlar ligi maçları, sampiyonlar ligi maclari, canli mac izle, trt yayın akışı, real madrid canlı izle, real madrid maçı canlı izle, mac izle, real madrid maçı canli izle, bugün hangi maç var, canlı mac izle, izle mac