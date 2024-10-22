https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/borussia-dortmund-teknik-direktoru-nuri-sahinden-arda-guler-aciklamasi-1089515118.html
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'den Arda Güler açıklaması
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'den Arda Güler açıklaması
Sputnik Türkiye
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, bugün oynanacak Real Madrid maçı ve Arda Güler hakkında konuştu. 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T11:00+0300
2024-10-22T11:00+0300
2024-10-22T11:00+0300
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dortmund
borussia dortmund futbol takımı
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nuri şahin
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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Real Madrid maçı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Arda Güler'le ilgili konuşan genç teknik direktör, "Arda Güler çok iyi gidiyor. Özellikle milli takımda kritik gollere imza attı. O benim kardeşim gibi. Sürekli konuşuyoruz. Umarım iyi bir geleceği olur" diye konuştu. Mbappe'ye özel önlem"Vinicius ve Mbappe'ye özel önlem aldınız mı?" sorusuna ise Nuri Şahin, "Sadece bu iki oyuncuya değil hepsine önlem aldık. Real Madrid'in bütün oyuncularını durdurmaya çalışacağız. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz" diye cevap verdi. Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında bugün (salı) deplasmanda TSİ 22:00'de Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/alperen-sengunden-turk-sporu-ve-nba-tarihine-gecen-rekor-sozlesme-1089509605.html
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arda güler, mbappe, borussia dortmund, dortmund, borussia dortmund futbol takımı, teknik direktör, nuri şahin, real madrid, real madrid
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'den Arda Güler açıklaması
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, bugün oynanacak Real Madrid maçı ve Arda Güler hakkında konuştu.
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Real Madrid maçı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Arda Güler'le ilgili konuşan genç teknik direktör, "Arda Güler çok iyi gidiyor. Özellikle milli takımda kritik gollere imza attı. O benim kardeşim gibi. Sürekli konuşuyoruz. Umarım iyi bir geleceği olur" diye konuştu.
"Vinicius ve Mbappe'ye özel önlem aldınız mı?" sorusuna ise Nuri Şahin, "Sadece bu iki oyuncuya değil hepsine önlem aldık. Real Madrid'in bütün oyuncularını durdurmaya çalışacağız. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz" diye cevap verdi.
Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında bugün (salı) deplasmanda TSİ 22:00'de Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.