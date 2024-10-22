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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'den Arda Güler açıklaması

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'den Arda Güler açıklaması

Sputnik Türkiye

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, bugün oynanacak Real Madrid maçı ve Arda Güler hakkında konuştu. 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T11:00+0300

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spor

arda güler

mbappe

borussia dortmund

dortmund

borussia dortmund futbol takımı

teknik direktör

nuri şahin

real madrid

real madrid

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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Real Madrid maçı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Arda Güler'le ilgili konuşan genç teknik direktör, "Arda Güler çok iyi gidiyor. Özellikle milli takımda kritik gollere imza attı. O benim kardeşim gibi. Sürekli konuşuyoruz. Umarım iyi bir geleceği olur" diye konuştu. Mbappe'ye özel önlem"Vinicius ve Mbappe'ye özel önlem aldınız mı?" sorusuna ise Nuri Şahin, "Sadece bu iki oyuncuya değil hepsine önlem aldık. Real Madrid'in bütün oyuncularını durdurmaya çalışacağız. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz" diye cevap verdi. Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında bugün (salı) deplasmanda TSİ 22:00'de Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

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