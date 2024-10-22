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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'den Arda Güler açıklaması
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'den Arda Güler açıklaması
Sputnik Türkiye
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, bugün oynanacak Real Madrid maçı ve Arda Güler hakkında konuştu. 22.10.2024, Sputnik Türkiye
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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Real Madrid maçı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Arda Güler'le ilgili konuşan genç teknik direktör, "Arda Güler çok iyi gidiyor. Özellikle milli takımda kritik gollere imza attı. O benim kardeşim gibi. Sürekli konuşuyoruz. Umarım iyi bir geleceği olur" diye konuştu. Mbappe'ye özel önlem"Vinicius ve Mbappe'ye özel önlem aldınız mı?" sorusuna ise Nuri Şahin, "Sadece bu iki oyuncuya değil hepsine önlem aldık. Real Madrid'in bütün oyuncularını durdurmaya çalışacağız. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz" diye cevap verdi. Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında bugün (salı) deplasmanda TSİ 22:00'de Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/alperen-sengunden-turk-sporu-ve-nba-tarihine-gecen-rekor-sozlesme-1089509605.html
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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'den Arda Güler açıklaması

11:00 22.10.2024
© AANuri Şahin
Nuri Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© AA
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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, bugün oynanacak Real Madrid maçı ve Arda Güler hakkında konuştu.
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Real Madrid maçı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Arda Güler'le ilgili konuşan genç teknik direktör, "Arda Güler çok iyi gidiyor. Özellikle milli takımda kritik gollere imza attı. O benim kardeşim gibi. Sürekli konuşuyoruz. Umarım iyi bir geleceği olur" diye konuştu.

Mbappe'ye özel önlem

"Vinicius ve Mbappe'ye özel önlem aldınız mı?" sorusuna ise Nuri Şahin, "Sadece bu iki oyuncuya değil hepsine önlem aldık. Real Madrid'in bütün oyuncularını durdurmaya çalışacağız. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz" diye cevap verdi.
Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında bugün (salı) deplasmanda TSİ 22:00'de Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
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