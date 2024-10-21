Juventus'tan Arda Güler açıklaması: 'İngilizce hesabımız hacklendi'
16:24 21.10.2024 (güncellendi: 16:42 21.10.2024)
© AA / Muhammed Enes YıldırımArda Güler
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
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Real Madrid'de oynayan Arda Güler ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı. Juventus'un resmi İngilizce hesabından Arda Güler'in transfer edildiği duyuruldu. Juventus'un orijinal hesabı ise haberi yalanladı.
Seri A devi Juventus'un resmi İngilizce hesabından Arda Güler'in transfer edildiği duyuruldu.
'Arda Güler Juventus'a transfer oldu' paylaşımı yapıldı
Ancak Torino ekibi yaptığı açıklamada resmi İngilizce hesabının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini belirtti.
'Hesabımız hacklendi'
Siyah-beyazlılar İngilizce hesabının hacklendiğini açıkladı ve şunları ekledi:
"İngilizce hesabımız hacklendi. Lütfen adresinde yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın. Sorunu çözmek için çalışıyoruz. Lütfen bu hesapta yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın." ifadeleri yer aldı.
Il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema.— JuventusFC (@juventusfc) October 21, 2024
Our Juventus English account has been compromised. Please ignore the false information being published on this…
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