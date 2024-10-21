https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/juventustan-arda-guler-aciklamasi-transfer-mi-oldu-1089491759.html

Juventus'tan Arda Güler açıklaması: 'İngilizce hesabımız hacklendi'

Juventus'tan Arda Güler açıklaması: 'İngilizce hesabımız hacklendi'

Sputnik Türkiye

Real Madrid'de oynayan Arda Güler ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı. Juventus'un resmi İngilizce hesabından Arda Güler'in transfer edildiği duyuruldu... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T16:24+0300

2024-10-21T16:24+0300

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spor

arda güler

real madrid

juventus

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Seri A devi Juventus'un resmi İngilizce hesabından Arda Güler'in transfer edildiği duyuruldu. 'Arda Güler Juventus'a transfer oldu' paylaşımı yapıldıAncak Torino ekibi yaptığı açıklamada resmi İngilizce hesabının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini belirtti.'Hesabımız hacklendi'Siyah-beyazlılar İngilizce hesabının hacklendiğini açıkladı ve şunları ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/arda-guler-ve-kenan-yildiz-golden-boy-finalinde-1089363172.html

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arda güler, real madrid, juventus