https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/sampiyonlar-ligi-maclari-basliyor-uefa-sampiyonlar-liginde-bugun-hangi-maclar-var-1089538770.html
Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var?
Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var?
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları 22 Ekim Salı günü (bugün) başlıyor. İlk kez 36 takımlı grupların olduğu dev organizasyonda bugün hangi maçlar var, hangi... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T18:34+0300
2024-10-22T18:34+0300
2024-10-22T18:34+0300
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Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları, organizasyon takvimine göre TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.22 Ekim 2024 Salı günü saat 19.45'te Milan-Club Brugge maçı ve Monaco-Kızılyıldız eşleşmeleri ile Şampiyonlar Ligi başlayacak. Bu akşam saat 22.00'da ise Girona-Slovan Bratislava, PSG-PSV Eindhoven, Arsenal-Shaktar Donetsk ve Türk oyuncu Arda Güler'in takımı Real Madrid-Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Gecenin diğer maçları ise yine saat 22.00'da Strum Graz-Sporting CP, Juventus-Stutgart, Aston Villa-Bologna olacak.Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?Karşılaşmalar 22 Ekim Ekim Salı günü TRT Spor, TRT1, TRT Tabii uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.Real Madrid-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?Türk temsilci Arda Güler'in takımı Real Madrid 22 Ekim Salı günü saat 22.00'da Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Maç TRT Tabii platformundan canlı yayınlanacak.Juventus-Stutgart saat kaçta?İtalyan ekibi Juventus Almanya temsilcisi Stutgart ile saat 22.00'da karşılaşacak. Maç TRT Tabii platformu üzerinden yayınlanacak.
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şampiyonlar ligi, real madrid borussia dortmund maçı hangi kanalda, real madrid dortmund, real madrid dortmund hangi kanalda
Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları 22 Ekim Salı günü (bugün) başlıyor. İlk kez 36 takımlı grupların olduğu dev organizasyonda bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları, organizasyon takvimine göre TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.
22 Ekim 2024 Salı günü saat 19.45'te Milan-Club Brugge maçı ve Monaco-Kızılyıldız eşleşmeleri ile Şampiyonlar Ligi başlayacak. Bu akşam saat 22.00'da ise Girona-Slovan Bratislava, PSG-PSV Eindhoven, Arsenal-Shaktar Donetsk ve Türk oyuncu Arda Güler'in takımı Real Madrid-Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Gecenin diğer maçları ise yine saat 22.00'da Strum Graz-Sporting CP, Juventus-Stutgart, Aston Villa-Bologna olacak.
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Karşılaşmalar 22 Ekim Ekim Salı günü TRT Spor, TRT1, TRT Tabii uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.
Real Madrid-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?
Türk temsilci Arda Güler'in takımı Real Madrid 22 Ekim Salı günü saat 22.00'da Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Maç TRT Tabii platformundan canlı yayınlanacak.
Juventus-Stutgart saat kaçta?
İtalyan ekibi Juventus Almanya temsilcisi Stutgart ile saat 22.00'da karşılaşacak. Maç TRT Tabii platformu üzerinden yayınlanacak.