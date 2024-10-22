https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/sampiyonlar-ligi-maclari-basliyor-uefa-sampiyonlar-liginde-bugun-hangi-maclar-var-1089538770.html

Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var?

Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var?

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları 22 Ekim Salı günü (bugün) başlıyor. İlk kez 36 takımlı grupların olduğu dev organizasyonda bugün hangi maçlar var, hangi... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T18:34+0300

2024-10-22T18:34+0300

2024-10-22T18:34+0300

spor

uefa şampiyonlar ligi

şampiyonlar ligi kupası

real madrid

dortmund

borussia dortmund

maç

maç yayını

tarihi maç

futbol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083348293_0:0:2944:1657_1920x0_80_0_0_606c5b28b5d3164fe795a3d9c12466f2.jpg

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları, organizasyon takvimine göre TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.22 Ekim 2024 Salı günü saat 19.45'te Milan-Club Brugge maçı ve Monaco-Kızılyıldız eşleşmeleri ile Şampiyonlar Ligi başlayacak. Bu akşam saat 22.00'da ise Girona-Slovan Bratislava, PSG-PSV Eindhoven, Arsenal-Shaktar Donetsk ve Türk oyuncu Arda Güler'in takımı Real Madrid-Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Gecenin diğer maçları ise yine saat 22.00'da Strum Graz-Sporting CP, Juventus-Stutgart, Aston Villa-Bologna olacak.Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?Karşılaşmalar 22 Ekim Ekim Salı günü TRT Spor, TRT1, TRT Tabii uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.Real Madrid-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?Türk temsilci Arda Güler'in takımı Real Madrid 22 Ekim Salı günü saat 22.00'da Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Maç TRT Tabii platformundan canlı yayınlanacak.Juventus-Stutgart saat kaçta?İtalyan ekibi Juventus Almanya temsilcisi Stutgart ile saat 22.00'da karşılaşacak. Maç TRT Tabii platformu üzerinden yayınlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/futbol-tarihinde-bir-ilk-messi-cam-ile-canli-yayin-yapilacak-1089534779.html

dortmund

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şampiyonlar ligi, real madrid borussia dortmund maçı hangi kanalda, real madrid dortmund, real madrid dortmund hangi kanalda