Vietnam'da 2 yılda 4. devlet başkanı: Nusret'in elinden altın kaplamalı biftek yiyen ismin yerine general geçti

Vietnam’da 2 yılda 4. devlet başkanı: Nusret’in elinden altın kaplamalı biftek yiyen ismin yerine general geçti

Vietnam'da iki yılda dördüncü devlet başkanı seçildi. Vietnam'da gerçekleşen devlet başkanı seçimlerinde Nusret restoranında altın kaplama et yerken...

Vietnam Ulusal Meclisinde devlet başkanı seçimi gerçekleştirildi. Gerçekleşen seçimde 67 yaşındaki Luong Cuong, To Lam'ın yerini alarak Vietnam'ın yeni devlet başkanı oldu. Luong Cuong'ın seçilmesiyle, Vietnamda 18 ayda 4. devlet başkanı değişimi gerçekleşmiş oldu.Cuong’un başkanlığı, mevcut lider To Lam’ın Komünist Parti genel sekreterliğine yükselmesiyle gerçekleşti. To Lam'ın parti genel sekreterliğine yükselmesi ise 2011'den bu yana partinin genel sekreteri olan Nguyen Pho Trong’un ölümünün ardından gerçekleşti.Vietnam'da Komünist Parti genel sekreterliği, devlet başkanlığından daha güçlü bir siyasi pozisyon olarak biliniyor. Vietnam devlet başkanlığı daha sembolik bir konumda bulunuyor.Altın kaplamalı et yiyen başkandan generale geçişKovid-19 sebebiyle Vietnam karantina altındayken Londra'da bulunan Nusret restoranında altın kaplama et yerken görüntüleri ortaya çıkan To Lam, 22 Mayıs 2024 tarihinde devlet başkanı seçilmişti.Bu durum, Lam’ın lüks yaşam tarzı ile ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlar arasındaki tepkileri artırmıştı. Ayrıca, videonun parodisini yapan bir Vietnamlı, devlet karşıtı propaganda suçlamasıyla beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Komünist parti genel sekreteri Nguyen Pho Trong’un ölümünün ardından To Lam'ın parti genel sekreterliğine yükselmesiyle, devlet başkanlığı oylamasında 440 oyun tamamını alan, 67 yaşındaki Luong Cuong ülkenin yeni devlet başkanı oldu.General Luong CuongUzun yıllardır orduda görev alan Luong'un rütbesi 2019'da generalliğe yükseltilmişti. Vietnam Komünist Partisi (VKP) daimi üyesi ve 2021 yılından bu yana Politbüro üyesi olan Cuong konuşmasında bağımsızlığı, egemenliği, birliği ve ulusal toprak bütünlüğünü kararlılıkla ve ısrarla korumak, ülkeyi inşa etmek ve geliştirmek için barışçıl ve istikrarlı bir ortam sağlamaya çalışacağını ifade etti.

