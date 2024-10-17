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İdam cezası alan Vietnamlı emlak kraliçesi, bu sefer dolandırıcılıktan suçlu bulundu
İdam cezası alan Vietnamlı emlak kraliçesi, bu sefer dolandırıcılıktan suçlu bulundu
Sputnik Türkiye
Vietnam'da banka dolandırıcılığı suçundan idam cezası alan emlak kraliçesi Truong My Lan, bugün yine milyarlarca dolar dolandırıcılıktan suçlu bulundu. My... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T12:15+0300
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banka dolandırıcılığı
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Vietnam'da emlak ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Van Thinh Phat Grubu'nun sahibi Truong My Lan (67), Nisan ayında Vietnam'ın en sansasyonel yargılaması olarak anılan davada dünyanın en büyük banka dolandırıcılığını yapmaktan ölüm cezasına çarptırılmıştı. Truong My Lan, bankayı ele geçirerek yaptığı işlemlerden milyarlarca dolar haksız kredi aldığı ortaya çıkmıştı. My Lan yargılandığı ve hüküm giydiği davalardaki dolandırıcılık miktarının Vietnam'ın GSYİH'in yüzde 6'sına eşit olduğu belirtildi. 'Bir kader ve kariyer kazası'Hakkındaki iddiaların çokluğu nedeniyle dava ikiye bölünmüş ve bugün verilen müebbet hapis cezası öngören hüküm, önceki idam cezasının temyizini bekleyen Lan'ın hukuki sorunlarını daha da arttırdı. Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi, Lan ve birkaç suç ortağını kara para aklama, yasa dışı yollardan sınır ötesine döviz taşıma ve servete hileli yollardan el koyma suçlarından mahkum etti.Truong My Lan'ın geçen hafta savunmasını yaparken "Bugün burada durmak benim için ödenemeyecek kadar pahalı bir bedel. Bunu kaderim ve kariyerimin bir kazası olarak görüyorum" sözleri yerel basına yansıdı. Truong My Lan, ayrıca banka aracılığıyla sahte tahvil satmaktan da suçlanıyor. Dört şirket aracılığıyla yasa dışı tahvil satılması sonucunda yaklaşık 36 bin yatırımcıdan 1.2 milyar dolar toplandığı basına yansıdı. Mütevazi bir geçmişten milyarderliğe: Truong My Lan'ın hayatıTruong My Lan'ın hayatı mütevazi bir şekilde başlamış, pazarda annesiyle satış yaparken zaman içinde emlak ve mülklere yatırım yaparak 1990'larda oteller ve restoranlar portföyüne sahip olmuştu. Vietnamlı savcılar, Truong My Lan'in bir dizi paravan şirket üzerinden bankanın yüzde 90'ını fiilen kontrol edip bireylerin bankalardaki payının yüzde 5'i aşmasını yasaklayan kuralların etrafından dolandığını iddia ediyordu. Bankadan başkaları üzerine aldığı krediler, bankanın tüm kredilerinin yüzde 93'ünü oluşturuyordu. 10 savcı ve 200 kadar avukatın katıldığı Nisan ayındaki davada, 2 bin 700 kişinin ifadesi alındı. Kanıtların ağırlığı 6 tonu bulan 104 kutudaydı. Savcıların dolandırıcılığa örnek gösterdiği bir kredi işleminde Truong My Lan, özel şoförüne bankadan 108 trilyon Vietnam dongu (4 milyar dolar) kredi çektirdiği ve parayı evinin bodrumuna sakladığı iddia edildi. Truong ayrıca, aldığı kredilerin incelemeye tabi tutulmaması için rüşvet dağıtmakla suçlandı.
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truong my lan, vietnam, ho chi minh, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık
truong my lan, vietnam, ho chi minh, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık

İdam cezası alan Vietnamlı emlak kraliçesi, bu sefer dolandırıcılıktan suçlu bulundu

12:15 17.10.2024
© AP Photo / Thanh Tungİdam cezası alan Vietnamlı emlak kraliçesi, bu sefer dolandırıcılıktan suçlu bulundu
İdam cezası alan Vietnamlı emlak kraliçesi, bu sefer dolandırıcılıktan suçlu bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Thanh Tung
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Vietnam'da banka dolandırıcılığı suçundan idam cezası alan emlak kraliçesi Truong My Lan, bugün yine milyarlarca dolar dolandırıcılıktan suçlu bulundu. My Lan'ın dolandırdığı milyarlarca dolar, ülkenin geçen yılki Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın yüzde 6'sına eşit.
Vietnam'da emlak ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Van Thinh Phat Grubu'nun sahibi Truong My Lan (67), Nisan ayında Vietnam'ın en sansasyonel yargılaması olarak anılan davada dünyanın en büyük banka dolandırıcılığını yapmaktan ölüm cezasına çarptırılmıştı. Truong My Lan, bankayı ele geçirerek yaptığı işlemlerden milyarlarca dolar haksız kredi aldığı ortaya çıkmıştı. My Lan yargılandığı ve hüküm giydiği davalardaki dolandırıcılık miktarının Vietnam'ın GSYİH'in yüzde 6'sına eşit olduğu belirtildi.

'Bir kader ve kariyer kazası'

Hakkındaki iddiaların çokluğu nedeniyle dava ikiye bölünmüş ve bugün verilen müebbet hapis cezası öngören hüküm, önceki idam cezasının temyizini bekleyen Lan'ın hukuki sorunlarını daha da arttırdı. Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi, Lan ve birkaç suç ortağını kara para aklama, yasa dışı yollardan sınır ötesine döviz taşıma ve servete hileli yollardan el koyma suçlarından mahkum etti.
Truong My Lan'ın geçen hafta savunmasını yaparken "Bugün burada durmak benim için ödenemeyecek kadar pahalı bir bedel. Bunu kaderim ve kariyerimin bir kazası olarak görüyorum" sözleri yerel basına yansıdı.
Truong My Lan, ayrıca banka aracılığıyla sahte tahvil satmaktan da suçlanıyor. Dört şirket aracılığıyla yasa dışı tahvil satılması sonucunda yaklaşık 36 bin yatırımcıdan 1.2 milyar dolar toplandığı basına yansıdı.

Mütevazi bir geçmişten milyarderliğe: Truong My Lan'ın hayatı

Truong My Lan'ın hayatı mütevazi bir şekilde başlamış, pazarda annesiyle satış yaparken zaman içinde emlak ve mülklere yatırım yaparak 1990'larda oteller ve restoranlar portföyüne sahip olmuştu.
Vietnamlı savcılar, Truong My Lan'in bir dizi paravan şirket üzerinden bankanın yüzde 90'ını fiilen kontrol edip bireylerin bankalardaki payının yüzde 5'i aşmasını yasaklayan kuralların etrafından dolandığını iddia ediyordu. Bankadan başkaları üzerine aldığı krediler, bankanın tüm kredilerinin yüzde 93'ünü oluşturuyordu.
10 savcı ve 200 kadar avukatın katıldığı Nisan ayındaki davada, 2 bin 700 kişinin ifadesi alındı. Kanıtların ağırlığı 6 tonu bulan 104 kutudaydı. Savcıların dolandırıcılığa örnek gösterdiği bir kredi işleminde Truong My Lan, özel şoförüne bankadan 108 trilyon Vietnam dongu (4 milyar dolar) kredi çektirdiği ve parayı evinin bodrumuna sakladığı iddia edildi. Truong ayrıca, aldığı kredilerin incelemeye tabi tutulmaması için rüşvet dağıtmakla suçlandı.
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