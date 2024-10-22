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Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Öcalan yanıtı
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Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Öcalan yanıtı
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Öcalan yanıtı
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan, TBMM'de terörün lağvedildiğini haykırsın" sözlerine ilişkin konuştu ve " CHP olarak... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Öcalan çıksın, mecliste terörün bittiğini ilan etsin" diyen MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.Özel grup toplantısındaki konuşmasında şunları söyledi.Özel, Meclis'teki konuşmasında şunları da söyledi:CHP'den ilk tepki Emir'den gelmiştiCHP Grup Başkanvekili Murat Emir "Devlet Bahçeli, Öcalan için af istemiştir" sözleriyle Bahçeli'yi eleştirmişti. Söylediklerinin neye işaret ettiğini bilmiyor. Biz açıklayalım. Geçen hafta tecrit kaldırılsın diyen Bahçeli, bu hafta da gelsin Meclis'te DEM grubunda konuşsun diyerek Öcalan için af çıkarılsın demiştir. Bunun af olmadan diğer türlüsü imkansızdır. Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için af istemiştir" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamaları "talihsiz" olarak nitelendiren Emir "Bahçeli, İmralı canisi' dediği kişiden çözüm bekliyor. Son derece talihsiz bir konuşmadır. Ağırlaştırılmış müebbet alan bir kişinin yeni bir düzenlemeyle Meclis'te konuşsun demiyoruz" diye konuşmuştu.
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Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Öcalan yanıtı

14:29 22.10.2024 (güncellendi: 14:46 22.10.2024)
© AA / Binnur Ege Gürün KoçakCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© AA / Binnur Ege Gürün Koçak
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Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan, TBMM'de terörün lağvedildiğini haykırsın" sözlerine ilişkin konuştu ve " CHP olarak diyoruz, bu ülkede terörün bitmesine tam destek vereceğiz" dedi. Özel "Ne yapılacaksa TBMM'de yapılmalıdır. Tam bir toplumsal mutabakat olmadan sonuç olmayacak" diye de ekledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Öcalan çıksın, mecliste terörün bittiğini ilan etsin" diyen MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.
Özel grup toplantısındaki konuşmasında şunları söyledi.
"Bugün Sayın Bahçeli'nin konuşmasını takip ettik. Kapalı kapılar ardından müzakereler yürütülüyor. TBMM yetkisinde olan af, Bahçeli'nin kendi iradesiyle, tecrit kaldırılsın, yan salonda bir kürsü verelim, kendi konuştuğu da kürsü aynı zamanda, bütün sorunlar bitmiştir diyen bir dille karşı karşıyayız. Türkiye'de bir daha şehit gelmeyecekse kan akmayacaksa anaların gözyaşı duracaksa askere namlu doğrulmayacaksa, söylenen her söz, her aktör kıymetlidir. Bu sözlere kıymet veriyoruz ve CHP olarak diyoruz, bu ülkede terörün bitmesine tam destek vereceğiz"
Özel, Meclis'teki konuşmasında şunları da söyledi:

"Devlet Bey bunu dedi diye, o zaten çok sık döner. Devlet Bey'in bugünkü açıklaması Meclis'i dışlamaktadır. Ne yapılacaksa TBMM'de yapılmalıdır. Tam bir toplumsal mutabakat olmadan sonuç olmayacak. Bu iş Meclis'e bir aktör çağırmakla çözülmez, bu iş çözülecekse bütün partilerinin içinde olduğu bir masada konuşulmalı."

CHP'den ilk tepki Emir'den gelmişti

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir "Devlet Bahçeli, Öcalan için af istemiştir" sözleriyle Bahçeli'yi eleştirmişti. Söylediklerinin neye işaret ettiğini bilmiyor. Biz açıklayalım. Geçen hafta tecrit kaldırılsın diyen Bahçeli, bu hafta da gelsin Meclis'te DEM grubunda konuşsun diyerek Öcalan için af çıkarılsın demiştir. Bunun af olmadan diğer türlüsü imkansızdır. Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için af istemiştir" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamaları "talihsiz" olarak nitelendiren Emir "Bahçeli, İmralı canisi' dediği kişiden çözüm bekliyor. Son derece talihsiz bir konuşmadır. Ağırlaştırılmış müebbet alan bir kişinin yeni bir düzenlemeyle Meclis'te konuşsun demiyoruz" diye konuşmuştu.
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
POLİTİKA
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'Abdullah Öcalan' çağrısı: TBMM'de terörün bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın
11:10
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