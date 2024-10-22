https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/ozgur-ozelden-devlet-bahceliye-ocalan-destegi-1089527148.html

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Öcalan yanıtı

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Öcalan yanıtı

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan, TBMM'de terörün lağvedildiğini haykırsın" sözlerine ilişkin konuştu ve " CHP olarak... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T14:29+0300

2024-10-22T14:29+0300

2024-10-22T14:46+0300

politika

chp

mhp

abdullah öcalan

özgür özel

devlet bahçeli

pkk

açıklama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083111676_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af43e97634c690d9fe0a0adc39c1a72f.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Öcalan çıksın, mecliste terörün bittiğini ilan etsin" diyen MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.Özel grup toplantısındaki konuşmasında şunları söyledi.Özel, Meclis'teki konuşmasında şunları da söyledi:CHP'den ilk tepki Emir'den gelmiştiCHP Grup Başkanvekili Murat Emir "Devlet Bahçeli, Öcalan için af istemiştir" sözleriyle Bahçeli'yi eleştirmişti. Söylediklerinin neye işaret ettiğini bilmiyor. Biz açıklayalım. Geçen hafta tecrit kaldırılsın diyen Bahçeli, bu hafta da gelsin Meclis'te DEM grubunda konuşsun diyerek Öcalan için af çıkarılsın demiştir. Bunun af olmadan diğer türlüsü imkansızdır. Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için af istemiştir" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamaları "talihsiz" olarak nitelendiren Emir "Bahçeli, İmralı canisi' dediği kişiden çözüm bekliyor. Son derece talihsiz bir konuşmadır. Ağırlaştırılmış müebbet alan bir kişinin yeni bir düzenlemeyle Meclis'te konuşsun demiyoruz" diye konuşmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/mhp-genel-baskani-devlet-bahceli-yenidogan-cetesiyle-ilgili-konustu-tibbi-atik-kana-susamis-1089515857.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel devlet bahçeli, özgür özel abdullah öcalan açıklaması, özgür özel öcalan, chp öcalan açıklaması