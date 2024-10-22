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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/bahcelinin-ocalan-aciklamasina-chpten-ilk-tepki-devlet-bahceli-ocalan-icin-af-istemistir-1089524318.html
Bahçeli'nin Öcalan açıklamasına CHP'ten ilk tepki: 'Devlet Bahçeli, Öcalan için af istemiştir'
Bahçeli'nin Öcalan açıklamasına CHP'ten ilk tepki: 'Devlet Bahçeli, Öcalan için af istemiştir'
Sputnik Türkiye
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Devlet Bahçeli'nin gün içinde yaptığı "Öcalan gelsin, TBMM'de konuşsun" açıklamasına tepki gösterdi. Emir "İmralı canisi... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T13:09+0300
2024-10-22T13:47+0300
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında "Türkiye'ye getirilirken" Her türlü hizmete hazırım'" diyen PKK elebaşı Abdullah Öcalan için "Buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun" sözlerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) sert tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir "Devlet Bahçeli, Öcalan için af istemiştir" dedi. CHP'li Emir: İmralı canisi dediği kişiden çözüm bekliyorSözcü'ye konuşan Başkanvekili Emir, "Söylediklerinin neye işaret ettiğini bilmiyor. Biz açıklayalım. Geçen hafta tecrit kaldırılsın diyen Bahçeli, bu hafta da gelsin Meclis'te DEM grubunda konuşsun diyerek Öcalan için af çıkarılsın demiştir. Bunun af olmadan diğer türlüsü imkansızdır. Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için af istemiştir.Umut hakkı için de bir yasal düzenleme istiyor. Son derece yanlış bir noktadan başlıyor. 'İmralı canisi' dediği kişiden çözüm bekliyor. Son derece talihsiz bir konuşmadır. Ağırlaştırılmış müebbet alan bir kişinin yeni bir düzenlemeyle Meclis'te konuşsun demiyoruz barış istiyoruz."Umut hakkı tartışmasıBahçeli'nin Öcalan için gündeme getirdiği umut hakkı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan bir mahkumun belirli bir süre sonra cezasının yeniden gözden geçirilmesini ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulma şansını içeriyor. Umut hakkı, ceza hukukunda, hapis cezasına mahkûm edilen bireylerin belirli süreler boyunca gösterdikleri iyi hal ve davranışları göz önünde bulundurularak, kanunla belirlenmiş şartlar dahilinde koşullu salıverilme olasılıklarının değerlendirilmesini içermektedir. Ancak umut hakkı, her mahkum için geçerli değil.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/bahcelinin-abdullah-ocalan-cagrisinda-yer-alan-umut-hakki-nedir-kimler-faydalanabilir-1089523507.html
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devlet bahçeli öcalan açıklaması, devlet bahçeli öcalan, bahçeli abdullah öcalan, umut hakkı nedir, chp bahçeli tepki, chp öcalan tepki
devlet bahçeli öcalan açıklaması, devlet bahçeli öcalan, bahçeli abdullah öcalan, umut hakkı nedir, chp bahçeli tepki, chp öcalan tepki

Bahçeli'nin Öcalan açıklamasına CHP'ten ilk tepki: 'Devlet Bahçeli, Öcalan için af istemiştir'

13:09 22.10.2024 (güncellendi: 13:47 22.10.2024)
© İHA / ABDURRAHMAN FIRATCHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© İHA / ABDURRAHMAN FIRAT
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Devlet Bahçeli'nin gün içinde yaptığı "Öcalan gelsin, TBMM'de konuşsun" açıklamasına tepki gösterdi. Emir "İmralı canisi dediği kişiden çözüm bekliyor" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında "Türkiye'ye getirilirken" Her türlü hizmete hazırım'" diyen PKK elebaşı Abdullah Öcalan için "Buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun" sözlerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) sert tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir "Devlet Bahçeli, Öcalan için af istemiştir" dedi.

CHP'li Emir: İmralı canisi dediği kişiden çözüm bekliyor

Sözcü'ye konuşan Başkanvekili Emir, "Söylediklerinin neye işaret ettiğini bilmiyor. Biz açıklayalım. Geçen hafta tecrit kaldırılsın diyen Bahçeli, bu hafta da gelsin Meclis'te DEM grubunda konuşsun diyerek Öcalan için af çıkarılsın demiştir. Bunun af olmadan diğer türlüsü imkansızdır. Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için af istemiştir.
Umut hakkı için de bir yasal düzenleme istiyor. Son derece yanlış bir noktadan başlıyor. 'İmralı canisi' dediği kişiden çözüm bekliyor. Son derece talihsiz bir konuşmadır. Ağırlaştırılmış müebbet alan bir kişinin yeni bir düzenlemeyle Meclis'te konuşsun demiyoruz barış istiyoruz."

Umut hakkı tartışması

Bahçeli'nin Öcalan için gündeme getirdiği umut hakkı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan bir mahkumun belirli bir süre sonra cezasının yeniden gözden geçirilmesini ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulma şansını içeriyor.
Umut hakkı, ceza hukukunda, hapis cezasına mahkûm edilen bireylerin belirli süreler boyunca gösterdikleri iyi hal ve davranışları göz önünde bulundurularak, kanunla belirlenmiş şartlar dahilinde koşullu salıverilme olasılıklarının değerlendirilmesini içermektedir. Ancak umut hakkı, her mahkum için geçerli değil.
Yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
TÜRKİYE
Bahçeli'nin 'Abdullah Öcalan' çağrısında yer alan 'Umut hakkı' nedir, kimler faydalanabilir?
13:06
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