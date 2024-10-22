Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Öcalan tepkisi: Tarih bunu affetmez
14:20 22.10.2024 (güncellendi: 14:21 22.10.2024)
© AA / Fatih KurtAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evini 465 bin sterline aldığını açıkladı. Yavaş, alım sırasında 372 bin 999 sterlin için banka kredisi çekildiğini ve kredinin 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belgeleriyle açıkladı.
© AA / Fatih Kurt
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yönelik tepki gösterdi. Yavaş, "Millet de tarih de bunu affetmez" ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öcalan TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadesini ardından birçok siyasiden farklı tepkiler geliyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da çağrı hakkında yorum yaptı. X sosyal medya platformundan paylaşım yapan Yavaş, şunları söyledi:
Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir. Ama bunun yolu terörist başının Gazi Meclisimiz çatısı altında konuşturulması asla değildir.
Millet de tarih de bunu affetmez.
Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 22, 2024
Ama bunun yolu terörist başının Gazi Meclisimiz çatısı altında konuşturulması asla değildir.
Millet de tarih de bunu affetmez.