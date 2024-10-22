https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/meteorolojiden-bircok-kente-saatli-saganak-firtina-ve-kar-yagisi-uyarisi-kuvvetli-geliyor-1089504958.html

Meteoroloji'den birçok kente 'saatli' sağanak, fırtına ve kar yağışı uyarısı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den birçok kente 'saatli' sağanak, fırtına ve kar yağışı uyarısı: Kuvvetli geliyor

Sputnik Türkiye

Soğuk havanın etkisinin devam etmesi beklenirken hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Batı bölgelerde mevsim normallerine çıkması bekleniyor. Meteoroloji... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T05:49+0300

2024-10-22T05:49+0300

2024-10-22T05:50+0300

türkiye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Ekim'e ilişkin hava durumu tahminini paylaştı. Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren Batı bölgelerde biraz artarak mevsim normallerine çıkması bekleniyor. Meteoroloji'den ayrıca birçok il için kar ve sağanak yağış uyarısı da geldi.Sağanak ve kar yağışı uyarısıMeteoroloji'nin son tahminlerine göre, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Niğde, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Fırtına uyarısıRüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Güney Ege kıyıları, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.İl il hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE 4°C, 22°CParçalı bulutluİSTANBUL 11°C, 20°CParçalı bulutluKIRKLARELİ 5°C, 20°CParçalı bulutluKOCAELİ 10°C, 19°CParçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 1°C, 15°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 9°C, 22°CParçalı ve az bulutluİZMİR 12°C, 23°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 9°C, 24°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Toroslar mevkiinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ADANA 13°C, 25°CParçalı ve az bulutluANTALYA 17°C, 26°CAz bulutluHATAY 9°C, 22°CParçalı ve az bulutluMERSİN 13°C, 24°CAz bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Niğde çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.ANKARA 6°C, 15°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI 8°C, 17°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 1°C, 16°CParçalı ve az bulutluKONYA 5°C, 14°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey ve batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AMASYA 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıARTVİN 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM -1°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıKARS -3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurluMALATYA 4°C, 15°CParçalı bulutluVAN 1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 8°C, 18°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 7°C, 19°CParçalı ve az bulutluSİİRT 7°C, 16°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA 11°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

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