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Meteoroloji'den birçok kente 'saatli' sağanak, fırtına ve kar yağışı uyarısı: Kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den birçok kente 'saatli' sağanak, fırtına ve kar yağışı uyarısı: Kuvvetli geliyor
Sputnik Türkiye
Soğuk havanın etkisinin devam etmesi beklenirken hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Batı bölgelerde mevsim normallerine çıkması bekleniyor. Meteoroloji... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T05:49+0300
2024-10-22T05:50+0300
türkiye
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meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Ekim'e ilişkin hava durumu tahminini paylaştı. Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren Batı bölgelerde biraz artarak mevsim normallerine çıkması bekleniyor. Meteoroloji'den ayrıca birçok il için kar ve sağanak yağış uyarısı da geldi.Sağanak ve kar yağışı uyarısıMeteoroloji'nin son tahminlerine göre, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Niğde, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Fırtına uyarısıRüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Güney Ege kıyıları, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.İl il hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE 4°C, 22°CParçalı bulutluİSTANBUL 11°C, 20°CParçalı bulutluKIRKLARELİ 5°C, 20°CParçalı bulutluKOCAELİ 10°C, 19°CParçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 1°C, 15°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 9°C, 22°CParçalı ve az bulutluİZMİR 12°C, 23°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 9°C, 24°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Toroslar mevkiinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ADANA 13°C, 25°CParçalı ve az bulutluANTALYA 17°C, 26°CAz bulutluHATAY 9°C, 22°CParçalı ve az bulutluMERSİN 13°C, 24°CAz bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Niğde çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.ANKARA 6°C, 15°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI 8°C, 17°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 1°C, 16°CParçalı ve az bulutluKONYA 5°C, 14°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey ve batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AMASYA 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıARTVİN 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM -1°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıKARS -3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurluMALATYA 4°C, 15°CParçalı bulutluVAN 1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 8°C, 18°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 7°C, 19°CParçalı ve az bulutluSİİRT 7°C, 16°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA 11°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
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Meteoroloji'den birçok kente 'saatli' sağanak, fırtına ve kar yağışı uyarısı: Kuvvetli geliyor

05:49 22.10.2024 (güncellendi: 05:50 22.10.2024)
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© AA
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Soğuk havanın etkisinin devam etmesi beklenirken hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Batı bölgelerde mevsim normallerine çıkması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmininde Doğu Karadeniz ve Anadolu için kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji, birçok il için de yarın sabah saatlerine kadar sağanak yağış uyarısı verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Ekim'e ilişkin hava durumu tahminini paylaştı. Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren Batı bölgelerde biraz artarak mevsim normallerine çıkması bekleniyor. Meteoroloji'den ayrıca birçok il için kar ve sağanak yağış uyarısı da geldi.

Sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Niğde, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Fırtına uyarısı

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Güney Ege kıyıları, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İl il hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 4°C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 11°C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 20°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 10°C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Toroslar mevkiinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 26°C

Az bulutlu

HATAY 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 13°C, 24°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Niğde çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey ve batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KARS -3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu

MALATYA 4°C, 15°C

Parçalı bulutlu

VAN 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu
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