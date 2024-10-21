https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/rusyadan-ortaklara-ve-dostlara-zelenskiy-uyarisi-planina-kanip-destek-vermeyin-1089473241.html

Rusya’dan ortaklara ve dostlara ‘Zelenskiy’ uyarısı: Planına kanıp destek vermeyin

Rusya’dan ortaklara ve dostlara ‘Zelenskiy’ uyarısı: Planına kanıp destek vermeyin

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dost ve ortak ülkeleri, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ilerletmeye çalıştığı ‘zafer planı’, ‘barış formülü’ ve ‘barış... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T09:49+0300

2024-10-21T09:49+0300

2024-10-21T09:56+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna

vladimir zelenskiy

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ültimatom

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Rusya Dışişleri Bakanlığı İkinci BDT Ülkeleri Departmanı Direktörü Aleksey Polişçuk, Sputnik’e açıklamasında, “Zelenskiy’in ‘zafer planında’ ne plan var, ne de zafer. Tıpkı ‘barış formülünde’ de barış ve formülün, Bürgenstock’taki ‘barış zirvesinde’ de barış ve zirvenin olmadığı gibi. Dostlarımızı ve ortaklarımızı, aldatma ve baskı yöntemleriyle içine çekmeye çalışıldıkları bu ültimatom girişimlerine ve formatlara destek vermemeleri konusunda uyarıyoruz” ifadesini kullandı.Kiev yönetiminin ‘zafer planını’ ortaya atmasının bile barış istediği yönündeki açıklamalarını yalanladığını, zira planının özünün çatışmayı azami ölçüde tırmandırma amacını taşıdığını kaydeden Polişçuk, “Zelenskiy'nin son ABD ve Batı Avrupa turu sırasında ve daha sonra Yüksek Rada ve AB Zirvesi’nde ‘zafer planı’ kisvesi altında satmaya çalıştığı sunduğu şey, yeni bir yardım çığlığına benziyor” dedi.Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'ya sunduğu sözde ‘zafer planına’ göre atılması gereken ilk adım Ukrayna'nın derhal NATO üyeliğine davet edilmesi ve Ukrayna'nın askeri kabiliyetlerinin geliştirilmesi. İkinci madde Rusya topraklarına uzun menzilli Batı silahlarıyla yapılacak saldırılara yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını, üçüncüsü ise Ukrayna’da Rusya’ya karşı nükleer olmayan bir caydırıcılık paketi oluşturulmasını öngörüyor. Belgede ayrıca Ukrayna liderinin açıklamamayı tercih ettiği bazı gizli noktalar da yer alıyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu ‘planı’ tutarsız sloganlar kümesi olarak nitelendirmişti. Zaharova, bu girişimin NATO’yu Rusya’yla doğrudan çatışmaya ittiğini belirtmişti.İsviçre'nin Bürgenstock kentinde, geçen Haziran ayında, Rusya'nın katılmadığı ‘barış zirvesi’ düzenlenmişti. Toplantıya katılan 91 ülkeden sadece 76'sı zirvenin sonuç bildirisine destek vermişti. Bazı ülkeler daha sonra belgenin altındaki imzalarını geri çekmişti. Kremlin, Rusya'nın katılımı olmadan Ukrayna çatışmasını çözmek için seçenekler aramanın kesinlikle mantıksız ve beyhude olduğunu açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/kremlin-ukrayna-krizinin-cozumunde-en-onemli-kosulumuz-rusyanin-guvenligi-1089419535.html

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