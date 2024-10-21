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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/rusyadan-ortaklara-ve-dostlara-zelenskiy-uyarisi-planina-kanip-destek-vermeyin-1089473241.html
Rusya’dan ortaklara ve dostlara ‘Zelenskiy’ uyarısı: Planına kanıp destek vermeyin
Rusya’dan ortaklara ve dostlara ‘Zelenskiy’ uyarısı: Planına kanıp destek vermeyin
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, dost ve ortak ülkeleri, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ilerletmeye çalıştığı ‘zafer planı’, ‘barış formülü’ ve ‘barış... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T09:49+0300
2024-10-21T09:56+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna
vladimir zelenskiy
uyarı
ültimatom
yüksek rada
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Rusya Dışişleri Bakanlığı İkinci BDT Ülkeleri Departmanı Direktörü Aleksey Polişçuk, Sputnik’e açıklamasında, “Zelenskiy’in ‘zafer planında’ ne plan var, ne de zafer. Tıpkı ‘barış formülünde’ de barış ve formülün, Bürgenstock’taki ‘barış zirvesinde’ de barış ve zirvenin olmadığı gibi. Dostlarımızı ve ortaklarımızı, aldatma ve baskı yöntemleriyle içine çekmeye çalışıldıkları bu ültimatom girişimlerine ve formatlara destek vermemeleri konusunda uyarıyoruz” ifadesini kullandı.Kiev yönetiminin ‘zafer planını’ ortaya atmasının bile barış istediği yönündeki açıklamalarını yalanladığını, zira planının özünün çatışmayı azami ölçüde tırmandırma amacını taşıdığını kaydeden Polişçuk, “Zelenskiy'nin son ABD ve Batı Avrupa turu sırasında ve daha sonra Yüksek Rada ve AB Zirvesi’nde ‘zafer planı’ kisvesi altında satmaya çalıştığı sunduğu şey, yeni bir yardım çığlığına benziyor” dedi.Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'ya sunduğu sözde ‘zafer planına’ göre atılması gereken ilk adım Ukrayna'nın derhal NATO üyeliğine davet edilmesi ve Ukrayna'nın askeri kabiliyetlerinin geliştirilmesi. İkinci madde Rusya topraklarına uzun menzilli Batı silahlarıyla yapılacak saldırılara yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını, üçüncüsü ise Ukrayna’da Rusya’ya karşı nükleer olmayan bir caydırıcılık paketi oluşturulmasını öngörüyor. Belgede ayrıca Ukrayna liderinin açıklamamayı tercih ettiği bazı gizli noktalar da yer alıyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu ‘planı’ tutarsız sloganlar kümesi olarak nitelendirmişti. Zaharova, bu girişimin NATO’yu Rusya’yla doğrudan çatışmaya ittiğini belirtmişti.İsviçre'nin Bürgenstock kentinde, geçen Haziran ayında, Rusya'nın katılmadığı ‘barış zirvesi’ düzenlenmişti. Toplantıya katılan 91 ülkeden sadece 76'sı zirvenin sonuç bildirisine destek vermişti. Bazı ülkeler daha sonra belgenin altındaki imzalarını geri çekmişti. Kremlin, Rusya'nın katılımı olmadan Ukrayna çatışmasını çözmek için seçenekler aramanın kesinlikle mantıksız ve beyhude olduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/kremlin-ukrayna-krizinin-cozumunde-en-onemli-kosulumuz-rusyanin-guvenligi-1089419535.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, vladimir zelenskiy, uyarı, ültimatom, yüksek rada, abd, batı, isviçre, zirve, mariya zaharova, kremlin
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, vladimir zelenskiy, uyarı, ültimatom, yüksek rada, abd, batı, isviçre, zirve, mariya zaharova, kremlin

Rusya’dan ortaklara ve dostlara ‘Zelenskiy’ uyarısı: Planına kanıp destek vermeyin

09:49 21.10.2024 (güncellendi: 09:56 21.10.2024)
© Sputnik / Алексей ФилипповRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, dost ve ortak ülkeleri, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ilerletmeye çalıştığı ‘zafer planı’, ‘barış formülü’ ve ‘barış zirvesine’ destek vermemeleri konusunda uyararak bunların ültimatom girişimler olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı İkinci BDT Ülkeleri Departmanı Direktörü Aleksey Polişçuk, Sputnik’e açıklamasında, “Zelenskiy’in ‘zafer planında’ ne plan var, ne de zafer. Tıpkı ‘barış formülünde’ de barış ve formülün, Bürgenstock’taki ‘barış zirvesinde’ de barış ve zirvenin olmadığı gibi. Dostlarımızı ve ortaklarımızı, aldatma ve baskı yöntemleriyle içine çekmeye çalışıldıkları bu ültimatom girişimlerine ve formatlara destek vermemeleri konusunda uyarıyoruz” ifadesini kullandı.
Kiev yönetiminin ‘zafer planını’ ortaya atmasının bile barış istediği yönündeki açıklamalarını yalanladığını, zira planının özünün çatışmayı azami ölçüde tırmandırma amacını taşıdığını kaydeden Polişçuk, “Zelenskiy'nin son ABD ve Batı Avrupa turu sırasında ve daha sonra Yüksek Rada ve AB Zirvesi’nde ‘zafer planı’ kisvesi altında satmaya çalıştığı sunduğu şey, yeni bir yardım çığlığına benziyor” dedi.
Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'ya sunduğu sözde ‘zafer planına’ göre atılması gereken ilk adım Ukrayna'nın derhal NATO üyeliğine davet edilmesi ve Ukrayna'nın askeri kabiliyetlerinin geliştirilmesi. İkinci madde Rusya topraklarına uzun menzilli Batı silahlarıyla yapılacak saldırılara yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını, üçüncüsü ise Ukrayna’da Rusya’ya karşı nükleer olmayan bir caydırıcılık paketi oluşturulmasını öngörüyor. Belgede ayrıca Ukrayna liderinin açıklamamayı tercih ettiği bazı gizli noktalar da yer alıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu ‘planı’ tutarsız sloganlar kümesi olarak nitelendirmişti. Zaharova, bu girişimin NATO’yu Rusya’yla doğrudan çatışmaya ittiğini belirtmişti.
İsviçre'nin Bürgenstock kentinde, geçen Haziran ayında, Rusya'nın katılmadığı ‘barış zirvesi’ düzenlenmişti. Toplantıya katılan 91 ülkeden sadece 76'sı zirvenin sonuç bildirisine destek vermişti. Bazı ülkeler daha sonra belgenin altındaki imzalarını geri çekmişti. Kremlin, Rusya'nın katılımı olmadan Ukrayna çatışmasını çözmek için seçenekler aramanın kesinlikle mantıksız ve beyhude olduğunu açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
Ukrayna krizi
Kremlin: Ukrayna krizinin çözümünde en önemli koşulumuz Rusya’nın güvenliği
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