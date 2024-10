https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-celik-butun-suc-ve-cinayetleriyle-bu-dunyayi-terk-etti-1089493555.html

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: Bütün suç ve cinayetleriyle bu dünyayı terk etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: Bütün suç ve cinayetleriyle bu dünyayı terk etti

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088930858_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_27b2b3defe8b25e3fd44ce4f7c16f53e.jpg

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüne ilişkin, de , 'İslam'a ihanet etmiş, insanlığa ihanet etmiş, milletimize ihanet etmiş bir haindir ve bugün vatansız olarak bu dünyayı terk etti' diye konuştu. Çelik'in konuşmasında şunları söyledi: "Terörist başının ülkemizdeki milli egemenliği gasp etmek, çalmak üzere ordumuza, milletimize büyük kötülükler yapmak üzere bir projenin taşeronluğunu yaptığını net şekilde göstermektedir. Terörist başı Fethullah Gülen büyük bir ihanet ve cinayet ağının mimarlığını yapmıştı. Bugün de bütün suç ve cinayetleriyle bu dünyayı terk etti.Bu zihniyetle aynı güçle mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız. Uzun zamandır bu örgüt mensuplarının yaptığı faaliyetlere dikkat ettiğimizde aynı cinayet şebekesini işlevsel kılmak için çeşitli ülkelerde faaliyetler yürüttüğünü ve kendilerince uygun fırsat bulmaya çalıştıklarını net bir şekilde görüyoruz. Emperyalist projelerin taşeronluğunu yapmış bir şahıstı. Bu dünyayı terk etmiş oldu. Şimdi yaptıkları açıklamaları gördükçe aynı ihanet ve cinayet şebekesini sürdürmeye çalıştıklarını görüyoruz. 15 Temmuz'dan sonra kimler tarafından himaye edildiklerini daha net bir şekilde görmüş olduk. Kurdukları ağların üstüne gitme noktasında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla birçok odakları tahrip edildi. İsmini Netanyahu gibi katillerle yan yana yazdıran, İslam'ı istismar eden bir kötülük abidesinin hayatı son bulmuş oldu.Yenidoğan çetesiyle ilgili her ihbarı takip ediyoruz Bu iddialar ayrıntılı biçimde inceleniyor. Bazı vatandaşlarımız tarafından dile getiriliyor. Hepsi inceleniyor. Yeni doğanları öldüren bebekleri öldürenlerin diyaloglarında ortaya çıkan vahşet hepimizin hayatında nadir rastladığı vahşet örneği. Burada bu işlerin içine bulaşan var mıdır, iddialar doğru mudur hepsi araştırılacak. Hastaneler kapatılır yarın bir gün başka isimle açar şeklinde şüpheler var, bunlara izin vermeyeceğiz. Bir yandan pandemi zamanında ve diğer zamanlarda büyük fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanları töhmet altında bırakmaktan da kaçınmak gerekir. Konuları ciddiye alıyoruz.Günlerdir bizi uyutmayan diyaloglar ortaya çıktı. Her ihbarı ve değerlendirmeyi takip ediyoruz. Çıkarsa bunu paylaşırız.Muhalefetten de bazı teklifler geliyor. Burada topyekûn suçlamaya gitmeksizin ortaya konulan her şeye bakıyoruz. Denetim sisteminin bu olaylarla ilgili olarak yeniden güncellenmesi ve daha da güçlü hale getirilmesi, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının tam zıddında ölüm şebekesi kurmuş çetesi dünyada da gündeme geliyor. Bunlarla ilgili yeni mekanizmalar kuracağız. Vatandaşlarımızın gösterdiği infial son derece haklıdır. Biz bunlarla mücadele konusunda acımasız olacağız dediğimizde cümle yanlış yere gidiyor. En yüksek kararlılığı göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu olayların tekerrür etmemesi için ortaya konulan tüm teklifleri değerlendireceğimizi ifade etmek isterim."Bütçe Meclis'e sunulacakÇelik, konuşmasında Nobel ödülü kazanan Daron Acemoğlu'nu tebrik ederken, 23. bütçenin yarın TBMM'ye sunulacağını dile getirdi. Erdoğan, çarşamba günü Rusya'ya gidiyorCumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü Kazan Toplantısı'na katılmak için Rusya'ya gideceğini belirterek, "Türkiye'nin şimdiye kadar ki, geleneksel ittifakları, tarihsel yürüyüşü korunurken ilişkilerin çeşitlendirilmesi açısından da Türkiye'nin dünyanın her türlü platformda yer alması baştan beri ilan edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın temasları önümüzdeki dönem için yol gösterici olacaktır." dedi

