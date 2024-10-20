https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/ak-parti-sozcusu-omer-celik-bebek-katilleri-en-agir-cezayi-alacak-1089455404.html

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bebek katilleri en ağır cezayı alacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bebek katilleri en ağır cezayı alacak

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, 'Yenidoğan Çetesi' bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Hukuk... 20.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-20T13:09+0300

2024-10-20T13:09+0300

2024-10-20T13:09+0300

türkiye

ak parti

ömer çelik

bebek

bebek ölümü

yenidoğan çetesi

adalet

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Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Çukurova 7. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Çelik, burada yaptığı konuşmada, 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen ve yoğun bakımdaki bebekleri öldürüp para alan şüpheliler hakkında konuştu. Çelik, 'Yenidoğan Çetesi' üyelerinin en ağır cezayı alacağını belirterek, "Yenidoğan Çetesi bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu cinayet şebekesi bütün uzantılarıyla, bütün bağlantılarıyla tam olarak ortaya çıkartılacak ve hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır cezayı alacak. En ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/msb-yunan-sahil-guvenlik-botunun-gocmenleri-denizin-ortasinda-biraktigi-anlari-paylasti--1089455012.html

türkiye

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ak parti, ömer çelik, bebek, bebek ölümü, yenidoğan çetesi, adalet