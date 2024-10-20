https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/ak-parti-sozcusu-omer-celik-bebek-katilleri-en-agir-cezayi-alacak-1089455404.html
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bebek katilleri en ağır cezayı alacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bebek katilleri en ağır cezayı alacak
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AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, 'Yenidoğan Çetesi' bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Hukuk... 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T13:09+0300
2024-10-20T13:09+0300
2024-10-20T13:09+0300
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bebek
bebek ölümü
yenidoğan çetesi
adalet
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Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Çukurova 7. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Çelik, burada yaptığı konuşmada, 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen ve yoğun bakımdaki bebekleri öldürüp para alan şüpheliler hakkında konuştu. Çelik, 'Yenidoğan Çetesi' üyelerinin en ağır cezayı alacağını belirterek, "Yenidoğan Çetesi bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu cinayet şebekesi bütün uzantılarıyla, bütün bağlantılarıyla tam olarak ortaya çıkartılacak ve hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır cezayı alacak. En ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/msb-yunan-sahil-guvenlik-botunun-gocmenleri-denizin-ortasinda-biraktigi-anlari-paylasti--1089455012.html
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ak parti, ömer çelik, bebek, bebek ölümü, yenidoğan çetesi, adalet
ak parti, ömer çelik, bebek, bebek ölümü, yenidoğan çetesi, adalet
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bebek katilleri en ağır cezayı alacak
AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, 'Yenidoğan Çetesi' bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.
Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Çukurova 7. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Çelik, burada yaptığı konuşmada, 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen ve yoğun bakımdaki bebekleri öldürüp para alan şüpheliler hakkında konuştu.
Çelik, 'Yenidoğan Çetesi' üyelerinin en ağır cezayı alacağını belirterek, "Yenidoğan Çetesi bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu cinayet şebekesi bütün uzantılarıyla, bütün bağlantılarıyla tam olarak ortaya çıkartılacak ve hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır cezayı alacak. En ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.