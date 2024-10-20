https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/meteorolojiden-kar-uyarisi-yogun-sekilde-etkili-olacak-1089456198.html

Meteoroloji’den 'kar' uyarısı: Yoğun şekilde etkili olacak

Meteoroloji’den 'kar' uyarısı: Yoğun şekilde etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji yeni haftanın haritasını yayınladı. Birçok kent için yoğun kar uyarısı yapıldı. İstanbul dahil bugün birçok kent için ise sağanak uyarısı geldi... 20.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-20T14:28+0300

2024-10-20T14:28+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji 'kar' uyarısı yaptıYapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de (Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin) kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu illerin 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Bayburt için kar uyarısıMeteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Bayburt ve Ardahan için kar uyarısında bulundu. Bayburt'ta öğlen saatlerinden itibaren karla karışık yağmurun etkili olacağını duyuran Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan'ın kuzeyi ile Bayburt ve çevresinin karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin ise kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor" açıklaması yapıldı.İki il için sarı kodlu uyarıMGM, Artvin ve Rize için sarı kodlu uyarı verdi.Hava sıcaklıkları nasıl olacak?EDİRNE °C, 19°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 17°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 23°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 24°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 23°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 24°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.ANKARA °C, 14°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı bulutluKONYA °C, 15°CAz bulutluNEVŞEHİR °C, 11°CAz bulutluBATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu çevrelerine yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 13°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA °C, 15°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıARTVİN °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesiminde kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 8°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 9°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 16°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 11°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 19°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 20°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 18°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 20°CAz bulutlu ve açık

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