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Balkondan düşerek ölmüştü: Liam Payne'in kız arkadaşından ilk açıklama
Balkondan düşerek ölmüştü: Liam Payne'in kız arkadaşından ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Geçen günlerde otel odasındaki balkondan düşen 31 yaşında Liam Payne'in ölümü birçok kişiyi şaşırttı. Payne'in 2022'den beri beraber olduğu kız arkadaşı... 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T13:52+0300
2024-10-20T13:52+0300
dünya
liam payne
ölüm
şüpheli ölüm
intihar
intihar girişimi
intihar notu
kız arkadaş
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Liam Payne’in kaldığı otelin balkonundan düşerek henüz 31 yaşında hayatını kaybetmesi, dünya genelindeki hayranları arasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Eski One Direction üyesini anmak için sosyal medya platformlarında milyonlarca paylaşım yapıldı.Payne, ölümünden önce sosyal medya fenomeni Katie Cassidy ile iki yıllık bir ilişki içerisindeydi. Trajik haberin ardından Cassidy, duygularını paylaştığı ilk açıklamasında şunları söyledi:Cassidy, sevgilisi hakkında şu ifadeleri kullandı: “Liam, sen benim meleğimsin. Hayatımda her şeysin. Seni sonsuz sevdiğimi bilmeni istiyorum. Seni hayatımın geri kalanında sevmeye devam edeceğim. Seni seviyorum, Liam.”2022 yılından beri beraberlerdi Liam Payne ve Katie Cassidy, ilk kez Ekim 2022’de bir Cadılar Bayramı partisinde birlikte görüntülenmişlerdi. Cassidy, Pamela Anderson; Payne ise Tommy Lee kostümü giymişti. İkili, iki ay sonra İngiliz Moda Ödülleri’nde kırmızı halıda birlikte yer alarak ilişkilerini kamuoyuna duyurmuştu.Çiftin, Mayıs 2023’te Payne’in müzik kariyerine odaklanması nedeniyle kısa bir süre ayrıldığı, ancak kısa sürede barıştıkları biliniyor. Katie Cassidy, Payne’in hayatını kaybettiği anlarda yanında değildi; olaydan birkaç gün önce Arjantin’den Miami’ye gitmek üzere yola çıkmıştı.Perşembe günü Liam Payne’in ailesi de bir sözcü aracılığıyla duygusal bir açıklama yaparak, “Kalbimiz kırık. Liam sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak ve onu her zaman nazik, komik ve cesur ruhuyla hatırlayacağız” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/eski-one-direction-uyesi-sarkici-liam-payne-feci-sekilde-olu-bulunmustu-kaos-icindeki-otel-odasi-1089325429.html
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liam payne, ölüm, şüpheli ölüm, intihar, intihar girişimi, intihar notu, kız arkadaş
liam payne, ölüm, şüpheli ölüm, intihar, intihar girişimi, intihar notu, kız arkadaş

Balkondan düşerek ölmüştü: Liam Payne'in kız arkadaşından ilk açıklama

13:52 20.10.2024
© AP Photo / Vianney Le CaerLiam Payne
Liam Payne - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Vianney Le Caer
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Geçen günlerde otel odasındaki balkondan düşen 31 yaşında Liam Payne'in ölümü birçok kişiyi şaşırttı. Payne'in 2022'den beri beraber olduğu kız arkadaşı Cassidy, ölümü ardından ilk defa konuştu.
Liam Payne’in kaldığı otelin balkonundan düşerek henüz 31 yaşında hayatını kaybetmesi, dünya genelindeki hayranları arasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Eski One Direction üyesini anmak için sosyal medya platformlarında milyonlarca paylaşım yapıldı.
Payne, ölümünden önce sosyal medya fenomeni Katie Cassidy ile iki yıllık bir ilişki içerisindeydi. Trajik haberin ardından Cassidy, duygularını paylaştığı ilk açıklamasında şunları söyledi:
“Tüm nazik mesajlar ve sevgi dolu destekler için teşekkür ederim. Kendimi tamamen kaybolmuş hissediyorum. Son birkaç gün, adeta gerçek değilmiş gibi geliyor. Bu süreci özel olarak atlatabilmem için bana anlayış gösterip gerekli alanı tanımanızı rica ediyorum.”
Cassidy, sevgilisi hakkında şu ifadeleri kullandı: “Liam, sen benim meleğimsin. Hayatımda her şeysin. Seni sonsuz sevdiğimi bilmeni istiyorum. Seni hayatımın geri kalanında sevmeye devam edeceğim. Seni seviyorum, Liam.”

2022 yılından beri beraberlerdi

Liam Payne ve Katie Cassidy, ilk kez Ekim 2022’de bir Cadılar Bayramı partisinde birlikte görüntülenmişlerdi. Cassidy, Pamela Anderson; Payne ise Tommy Lee kostümü giymişti. İkili, iki ay sonra İngiliz Moda Ödülleri’nde kırmızı halıda birlikte yer alarak ilişkilerini kamuoyuna duyurmuştu.
Çiftin, Mayıs 2023’te Payne’in müzik kariyerine odaklanması nedeniyle kısa bir süre ayrıldığı, ancak kısa sürede barıştıkları biliniyor. Katie Cassidy, Payne’in hayatını kaybettiği anlarda yanında değildi; olaydan birkaç gün önce Arjantin’den Miami’ye gitmek üzere yola çıkmıştı.
Perşembe günü Liam Payne’in ailesi de bir sözcü aracılığıyla duygusal bir açıklama yaparak, “Kalbimiz kırık. Liam sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak ve onu her zaman nazik, komik ve cesur ruhuyla hatırlayacağız” ifadelerini kullandı.
Liam Payne - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
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Eski One Direction üyesi şarkıcı Liam Payne feci şekilde ölü bulunmuştu: Kaos içindeki otel odası görüntülendi
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