https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/tbmm-baskani-kurtulmus-selcuklu-da-bizimdir-osmanli-da-bizimdir-cumhuriyet-de-bizimdir-1089441935.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Selçuklu da bizimdir, Osmanlı da bizimdir, Cumhuriyet de bizimdir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Selçuklu da bizimdir, Osmanlı da bizimdir, Cumhuriyet de bizimdir

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Türkiye Yüzyılı Çocukları Buluşması' programına katılarak burada yaptığı konuşmasnda . 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T16:49+0300

2024-10-19T16:49+0300

2024-10-19T16:49+0300

politika

tbmm

numan kurtulmuş

selçuklu

osmanlı

cumhuriyet

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089441639_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_9a8ccc5d8205f443001d70071515c11a.jpg

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Şimdiye kadar geçmiş dönemlerde 16 devlet kurmuş ve sonuncusu olarak da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuş olan milletimizin, tarihsel bir sürekliliği vardır. Bu devletlerin her biri birbirinin devamıdır. Başka bir milletin devleti değildir. Selçuklu da bizimdir, Osmanlı da bizimdir, Cumhuriyet de bizimdir. Bunların arasını ayıran da bizden değildir. Bu kadar açık söylüyorum" dedi.Cumhuriyetin birinci asrının geride bırakıldığını vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulurken ecdadın nice zorluklar, yokluklar ve aynı zamanda nice zaferler yaşadığını söyledi.Kurtulmuş, 2023 itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrına girildiğini hatırlatarak, "Birinci asırda elde ettiğimiz büyük tecrübeyle ve daha önceki devlet tecrübelerinden elde ettiğimiz büyük tarihsel birikimle, şimdi ikinci asra hazırlanıyoruz. Önümüzdeki dönemde sözü güçlü bir Türkiye olmak için hep beraber canla başla çalışacağız, daha da ileriye gideceğiz " diye konuştu.Türkiye Yüzyılı için ilim, teknoloji, sanat ve edebiyat başta olmak üzere her alanda güçlü bir Türkiye'nin ortaya konulması gerektiğine işaret eden Kurtulmuş, şunları söyledi:'Dünyanın en iyilerinden olmak için mücadele edeceksiniz'Kurtulmuş, hayatın sadece kişisel hedeflerin gerçekleştirileceği bir yer olmadığına işaret ederek, "Bu salondan dünyanın en iyi genetik ve yazılım mühendislerinin, hukukçularının, doktorlarının, sanatçılarının ve sporcularının çıkacağına adım kadar eminim. Her biriniz seçtiğiniz alanda dünyanın en iyilerinden olmak için mücadele edeceksiniz. Ancak hayat sadece maddi başarıdan ibaret değildir" dedi.Kişisel hayatlarında çok başarılı olmalarına rağmen bireysel hayatlarında mutsuz olan birçok insan olduğunu aktaran Kurtulmuş, insanoğlunun sadece maddi bir varlıktan ibaret olmadığını ve sadece maddi başarıyla mutlu olamayacağını söyledi.Kurtulmuş, insanoğlunun mutlaka manevi gelişimini de sağlaması gerektiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Yeni bir dünyayı kuracak olan sizlersiniz'Türkiye'nin gençlerinin insanlığa karşı da bir sorumlulukları olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bugün yaşadığımız dünyada hakim olan zihniyetin açlığı, susuzluğu, göçleri, dünyadaki küresel kötülüğü, savaşları ve çatışmaları ortadan kaldırması mümkün değildir. Temelinde insanların yaratılıştan eşitliği prensibi olmayan hiçbir düşünce insanlara barış ve huzur getiremez" şeklinde konuştu.Kurtulmuş, her gün onlarca insanın, çocuğun, kadının hayattan koparıldığı Filistin topraklarında, Türklerin ecdadının, dört asır boyunca hükümdar olduğunu ve bu süreçte bölgede asla bir din ve mezhep savaşının yaşanmadığını söyledi.Türk milletinin ecdadının Kudüs'ün giriş kapılarından birisine, "La ilahe illallah, İbrahim halilullah" yazarak, diğer dinlere inanan insanları incitmeyecek bir anlayış gösterdiğini aktaran Kurtulmuş, "İşte bu bakış açısını dünyaya kazandıracak olan sizlersiniz" dedi.Kurtulmuş, Balkan topraklarında da altı asır boyunca ecdadın sayesinde farklı mezheplerin huzur içinde yaşadığını belirterek, "Dünya sizden bilimsel ve mesleki alanda başarılar beklediği gibi yeni bir medeniyeti de dünyaya sunmanızı bekliyor. İnsanların yaratılışta eşit olduğu bütün ülkelerin de egemenlikte eşit olduğu yeni bir dünyayı kuracak olan sizlersiniz. Bu tarihi perspektifle yetişmekte olduğunuzu biliyorum. Yeryüzüne bir şekilde nizam vermek, hakkı adaleti yeniden sağlamak bizim tarihsel sorumluluğumuzdur" diye konuştu.'Osmanlı da bizimdir, Cumhuriyet de bizimdir. Bunların arasını ayıran da bizden değildir'Türkiye devlet anlayışının en temelinde "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesinin olduğunu aktaran Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:Kurtulmuş, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-scholz-ile-basin-toplantisi-duzenliyor--1089440826.html

selçuklu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, numan kurtulmuş, selçuklu, osmanlı, cumhuriyet, türkiye