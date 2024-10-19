Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'den ve Lübnan'dan gelecek mültecilere kapımız açık

Savunma sanayi ürünlerinin tedariki bağlamında geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları artık geride bırakarak işbirliğimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz Savunma sanayi ürünlerinin tedariki bağlamında geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları artık geride bırakarak işbirliğimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz

NATO müttefikimiz Almanya ile iki büyük devlet arasında olabilecek her alanda yoğun ilişkilere sahibiz. NATO müttefikimiz Almanya ile iki büyük devlet arasında olabilecek her alanda yoğun ilişkilere sahibiz.

Görüşmemizde Avrupa’daki ve Almanya’daki Türkler hakkında da konuştuk. Ayrıca Almanya’daki kamuoyunda birçok sorunlar çıkaran FETÖ ve PKK hakkındaki görüşümüzü de dostum Scholz’a ilettim. Görüşmemizde Avrupa’daki ve Almanya’daki Türkler hakkında da konuştuk. Ayrıca Almanya’daki kamuoyunda birçok sorunlar çıkaran FETÖ ve PKK hakkındaki görüşümüzü de dostum Scholz’a ilettim.

Gümrük Birliği ve Vize serbestizisi başta olmak üzere ilişkimizi geliştirmek iki taraf için de kârlı olacaktır. Gümrük Birliği ve Vize serbestizisi başta olmak üzere ilişkimizi geliştirmek iki taraf için de kârlı olacaktır.

50 bini aşkın insanın öldürüldüğü bir katliam söz konusu ve bu katliamda da çocuk - kadın - yaşlı demeden öldürülmüştür. 100 bini aşkın insanın yaralı halde olması herhalde F-35'lerle iyi vurdunuz, iyi yaptınız dedirtmez. Bunlara siz nereye gidiyorsunuz denir. İsrail Dışişleri Bakanı'nın da yakın zamanda hakkımda yaptığı yorumu da siz de incelerseniz siz de anlayabilirsiniz. 50 bini aşkın insanın öldürüldüğü bir katliam söz konusu ve bu katliamda da çocuk - kadın - yaşlı demeden öldürülmüştür. 100 bini aşkın insanın yaralı halde olması herhalde F-35'lerle iyi vurdunuz, iyi yaptınız dedirtmez. Bunlara siz nereye gidiyorsunuz denir. İsrail Dışişleri Bakanı'nın da yakın zamanda hakkımda yaptığı yorumu da siz de incelerseniz siz de anlayabilirsiniz.

(Göç konusunda Almanya'ya nasıl yardımcı olabilirsiniz sorusu üzerine) Suriye'den ilk etapta dört milyon civarında mülteci geldi. Şu anda da 3.5 milyon Suriyeli ülkemizde. Şu an onları ülkemizde ağırlıyoruz ve Merkel döneminde birlikte çalıştık. Suriye'den gelen mültecilere her zaman kapımız açıktır. Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa onlara da kapımızı açık tuttuk. Ayrıca Türkmen soydaşlarımız var, onlara da kapımızın açık olduğunu söylüyorum. (Göç konusunda Almanya'ya nasıl yardımcı olabilirsiniz sorusu üzerine) Suriye'den ilk etapta dört milyon civarında mülteci geldi. Şu anda da 3.5 milyon Suriyeli ülkemizde. Şu an onları ülkemizde ağırlıyoruz ve Merkel döneminde birlikte çalıştık. Suriye'den gelen mültecilere her zaman kapımız açıktır. Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa onlara da kapımızı açık tuttuk. Ayrıca Türkmen soydaşlarımız var, onlara da kapımızın açık olduğunu söylüyorum.