https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/rusyada-gecen-gece-16-ukrayna-ihasi-engellendi-1089419384.html

Rusya’da geçen gece 16 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’da geçen gece 16 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin Belgorod, Bryansk ve Rostov bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait toplam 16 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T09:18+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, 19 Ekim Cumartesi günü saat 00.00 ilâ 06.00 aralığında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği ifade edildi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin 16 Ukrayna İHA’sını imha ettiği kaydedilen açıklamada, “13 İHA Bryansk Bölgesi, 2’si Rostov Bölgesi ve biri Belgorod Bölgesi’nde vuruldu” ifadesine yer verildi.Bransk Valisi Aleksandr Bogomaz, saldırıdan kimsenin etkilenmediğini kaydederek İHA parçalarının düştüğü yerlerde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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