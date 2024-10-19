https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/zelenskiy-ukraynanin-bati-silahlari-icin-bir-test-alani-haline-gelmesinden-memnun-1089414603.html

Zelenskiy, Ukrayna'nın Batı silahları için bir test alanı haline gelmesinden memnun

Zelenskiy, Ukrayna'nın Batı silahları için bir test alanı haline gelmesinden memnun

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Batı silahları için bir test alanı olarak önemini vurgulayarak, bunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ‘katma değer’ sağladığını... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T00:21+0300

2024-10-19T00:21+0300

2024-10-19T00:31+0300

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Batılı ortakların Ukrayna'nın cephede edindiği deneyimden memnun olduğunu belirten Zelenskiy, Ukrayna ordusunun NATO silahlarını kullanma konusunda deneyim kazandığını ve bunun ‘katma değer’ kattığını vurguladı.Ukrayna basınına konuşan Zelenskiy, "Pek çok insan, binlerce. Ve pek çok insan bundan memnun. Litvanya, Letonya, Estonya buna çok olumlu bakıyor. Memnunlar çünkü Rusya'dan korkuyorlar. Ordumuzun onların topraklarını savunmasını istiyorlar. Hiçbiri savaşmak istemiyor. NATO ülkeleri, içlerinden birinin topraklarında savaş olması durumunda nasıl davranacak? Kimse bilmiyor. İkincisi, ortaklar Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kendi (Batı) silahlarını kullanmasından hoşnutlar, çok memnunlar” dedi.Testler sayesinde Kiev'in ortaklarının neye odaklanmaları gerektiğini bildiklerini ve Batı ülkeleri için hangi teknolojinin kendini ispatladığı, hangisinin ispatlamadığının netleştiğini vurgulayan Zelenskiy, böylece Batı'nın parayı çöpe atmadığının daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Ortaklarımız, bizim dronlarımıza yatırım yaptıklarını ve yarın bu dronları onlara vereceğimizi anlıyorlar. Yarından kastım, savaştan sonra. İskandinav ülkeleri Finlandiya, İsveç, Danimarka ve İzlanda çok ilgileniyorlar. Bu, Ukrayna ile en güçlü ortaklıklardan birisi. Yerli dron üretimimize yatırım yapıyorlar. Biden ile yapılan anlaşmalardan sonra artık ABD de yerli dron üretimine yatırım yapacak” diye konuştu.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu söylemişti. Lavrov, ABD ve NATO’nun sadece silah tedarikiyle değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerlere verdiği eğitimle de bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.

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vladimir zelenskiy, batı, silah, test, nato, cephe, litvanya, letonya, estonya, kiev, teknoloji, iskandinav, drone, rusya, sergey lavrov