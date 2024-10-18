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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/ukrayna-krizi-boyunca-batili-liderlerin-soylemleri-nasil-degisti-1089379445.html
Ukrayna krizi boyunca Batılı liderlerin söylemleri nasıl değişti?
Ukrayna krizi boyunca Batılı liderlerin söylemleri nasıl değişti?
Sputnik Türkiye
2 yıldır süren Ukrayna krizi devam ederken krizin başlangıcı ve şu an arasında Batılı güçler arasında büyük farklar bulunuyor. Peki Kiev rejiminin destekçileri... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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Ukrayna krizi boyunca Kiev rejiminin mali destekçileri, çatışma konusundaki söylemlerinde büyük bir yol kat etti. Başlangıçta temkinli ve soğukkanlı olan bu ülkeler, zamanla gerçek yüzlerini göstererek, çatışmaların uzamasını destekleyen şahin tavırlarını ortaya koydu. Fransa Başkanı Emmanuel Macron: Almanya Başbakanı Olaf Scholz: ABD Başkanı Joe Biden: .
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/trump-ukraynadaki-catismanin-baslamasindan-zelenskiyi-sucladi-sahsen-sorumlu-1089375717.html
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fransa, abd, batı, almanya, emmanuel macron, joe biden, ukrayna, olaf scholz
fransa, abd, batı, almanya, emmanuel macron, joe biden, ukrayna, olaf scholz

Ukrayna krizi boyunca Batılı liderlerin söylemleri nasıl değişti?

11:13 18.10.2024
© AFP 2023 / ALESSANDRO DELLA VALLEUkrayna lideri Zelenskiy ABD
Ukrayna lideri Zelenskiy ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© AFP 2023 / ALESSANDRO DELLA VALLE
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2 yıldır süren Ukrayna krizi devam ederken krizin başlangıcı ve şu an arasında Batılı güçler arasında büyük farklar bulunuyor. Peki Kiev rejiminin destekçileri şu an kriz hakkında neler söyleniyor?
Ukrayna krizi boyunca Kiev rejiminin mali destekçileri, çatışma konusundaki söylemlerinde büyük bir yol kat etti. Başlangıçta temkinli ve soğukkanlı olan bu ülkeler, zamanla gerçek yüzlerini göstererek, çatışmaların uzamasını destekleyen şahin tavırlarını ortaya koydu.

Fransa Başkanı Emmanuel Macron:

Bir dünya savaşı istemiyoruz. (Ekim 2022)
Fransa’nın izlediği politika, Ukrayna çatışmasına doğrudan müdahale ihtimalini dışlıyor. (Mart 2023)
Rusya’nın Ukrayna’da zaferi, Avrupa’nın itibarını sıfıra indirir. (Mart 2024)

Almanya Başbakanı Olaf Scholz:

Ukrayna’ya en yüksek düzeyde destek, ancak NATO’nun savaşa katılımı yok. (Nisan 2022)
Görev yeminine sadık kalan bir Alman şansölyesi, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü 'savaşın' Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmesini önlemek için her şeyi yapmalıdır. (Ocak 2023)
Bu savaşın süresiz devam etmemesi için elimizden gelen her şeyi yapma zamanı geldi. (Ekim 2024)

ABD Başkanı Joe Biden:

Ukrayna’da Rusya’ya karşı bir savaş yürütmeyeceğiz. NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma, Üçüncü Dünya Savaşı demektir. Ve bu, kesinlikle önlenmesi gereken bir şey. (Mart 2022)
Ukrayna’nın savaşı kazanmasını istiyoruz. Daha önce de söylediğim gibi, kazanmak demek, Ukrayna’nın bugün kendini savunabilecek ve gelecekteki saldırıları caydırabilecek bir egemen ve bağımsız devlet olarak kalması demektir. Amacımız budur. (Aralık 2023)
Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna’ya bu savaşı kazanması için gerekli desteği sağlayacaktır. (Eylül 2024)
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
Ukrayna krizi
Trump, Ukrayna’daki çatışmanın başlamasından Zelenskiy’i suçladı: Şahsen sorumlu
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