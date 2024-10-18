Ukrayna krizi boyunca Batılı liderlerin söylemleri nasıl değişti?

Ukrayna’da Rusya’ya karşı bir savaş yürütmeyeceğiz. NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma, Üçüncü Dünya Savaşı demektir. Ve bu, kesinlikle önlenmesi gereken bir şey. (Mart 2022)

Ukrayna’nın savaşı kazanmasını istiyoruz. Daha önce de söylediğim gibi, kazanmak demek, Ukrayna’nın bugün kendini savunabilecek ve gelecekteki saldırıları caydırabilecek bir egemen ve bağımsız devlet olarak kalması demektir. Amacımız budur. (Aralık 2023)