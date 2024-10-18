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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/trump-ukraynadaki-catismanin-baslamasindan-zelenskiyi-sucladi-sahsen-sorumlu-1089375717.html
Trump, Ukrayna’daki çatışmanın başlamasından Zelenskiy’i suçladı: Şahsen sorumlu
Trump, Ukrayna’daki çatışmanın başlamasından Zelenskiy’i suçladı: Şahsen sorumlu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya ile çatışmanın başlamasından şahsen sorumlu... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T10:49+0300
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PBD adlı Youtube kanalına konuşan Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy’in Rusya’yla çatışmanın başlamasına asla izin vermemesi gerektiğini söyledi.Bununla birlikte Cumhuriyetçi aday, bu görüşünün “Ukrayna’ya yardım etmek istemediği anlamına gelmediğini” dile getirdi.Zelenskiy için “en büyük tüccar” nitelendirmesinde bulunan Trump, “Her geldiğinde ona 100 milyar dolar veriyoruz. Tarihte başka kim bu kadar para alabildi?” diye ekledi.Daha önce Trump, ABD'nin Kiev'e sağladığı fonlara kıyasla Avrupa'nın Ukrayna'ya yardım için çok az para ayırdığını söylemişti. Trump, başkan olduğu dönemde, Avrupalı NATO müttefiklerinden ittifaka daha fazla katkıda bulunmalarını talep ettiğini de anımsatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/nato-ukraynanin-gidisati-pek-ic-acici-degil--1089362205.html
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abd, donald trump, cumhuriyetçi, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, avrupa, nato
abd, donald trump, cumhuriyetçi, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, avrupa, nato

Trump, Ukrayna’daki çatışmanın başlamasından Zelenskiy’i suçladı: Şahsen sorumlu

10:49 18.10.2024 (güncellendi: 10:57 18.10.2024)
© AP Photo / Gerald HerbertDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
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ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya ile çatışmanın başlamasından şahsen sorumlu olduğunu belirtti.
PBD adlı Youtube kanalına konuşan Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy’in Rusya’yla çatışmanın başlamasına asla izin vermemesi gerektiğini söyledi.
Bununla birlikte Cumhuriyetçi aday, bu görüşünün “Ukrayna’ya yardım etmek istemediği anlamına gelmediğini” dile getirdi.
Zelenskiy için “en büyük tüccar” nitelendirmesinde bulunan Trump, “Her geldiğinde ona 100 milyar dolar veriyoruz. Tarihte başka kim bu kadar para alabildi?” diye ekledi.
Daha önce Trump, ABD'nin Kiev'e sağladığı fonlara kıyasla Avrupa'nın Ukrayna'ya yardım için çok az para ayırdığını söylemişti. Trump, başkan olduğu dönemde, Avrupalı NATO müttefiklerinden ittifaka daha fazla katkıda bulunmalarını talep ettiğini de anımsatmıştı.
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