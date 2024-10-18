https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/trump-ukraynadaki-catismanin-baslamasindan-zelenskiyi-sucladi-sahsen-sorumlu-1089375717.html

Trump, Ukrayna’daki çatışmanın başlamasından Zelenskiy’i suçladı: Şahsen sorumlu

Trump, Ukrayna’daki çatışmanın başlamasından Zelenskiy’i suçladı: Şahsen sorumlu

Sputnik Türkiye

ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya ile çatışmanın başlamasından şahsen sorumlu... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T10:49+0300

2024-10-18T10:49+0300

2024-10-18T10:57+0300

ukrayna krizi

abd

donald trump

cumhuriyetçi

ukrayna

vladimir zelenskiy

rusya

avrupa

nato

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PBD adlı Youtube kanalına konuşan Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy’in Rusya’yla çatışmanın başlamasına asla izin vermemesi gerektiğini söyledi.Bununla birlikte Cumhuriyetçi aday, bu görüşünün “Ukrayna’ya yardım etmek istemediği anlamına gelmediğini” dile getirdi.Zelenskiy için “en büyük tüccar” nitelendirmesinde bulunan Trump, “Her geldiğinde ona 100 milyar dolar veriyoruz. Tarihte başka kim bu kadar para alabildi?” diye ekledi.Daha önce Trump, ABD'nin Kiev'e sağladığı fonlara kıyasla Avrupa'nın Ukrayna'ya yardım için çok az para ayırdığını söylemişti. Trump, başkan olduğu dönemde, Avrupalı NATO müttefiklerinden ittifaka daha fazla katkıda bulunmalarını talep ettiğini de anımsatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/nato-ukraynanin-gidisati-pek-ic-acici-degil--1089362205.html

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abd, donald trump, cumhuriyetçi, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, avrupa, nato