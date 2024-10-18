https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/iliskiler-gelismeye-devam-ediyor-rusya-ve-iran-yeni-anlasmalar-imzalayacak-1089389956.html

İlişkiler gelişmeye devam ediyor: Rusya ve İran yeni anlaşmalar imzalayacak

İlişkiler gelişmeye devam ediyor: Rusya ve İran yeni anlaşmalar imzalayacak

Sputnik Türkiye

Son zamanlarda birçok ikili görüşme ardından İran ve Rusya Cumhurbaşkanları Putin ve Pezeşkiyan bir araya gelmişti. İki ülke arasında BRICS Zirvesi ardından... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T13:51+0300

2024-10-18T13:51+0300

2024-10-18T13:51+0300

dünya

iran

vladimir putin

mesud pezeşkiyan

rusya

brics

brics zirvesi

kazan

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İran ve Rusya, Kazan'da gerçekleşecek BRICS Zirvesi ardından birçok yeni anlaşma imzalayacağını açıkladı. İran Moskova Büyükelçiliği'nin verdiği bilgilere göre anlaşmalar zirvede gerçekleşecek Pezeşkiyan ve Putin buluşmasında son haline getirilecek. Yakın zamanda görüşmüşlerdiGeçen hafta Türkmenistan'da yapılan liderler görüşmesi ardından Putin, Rusya-İran ilişkilerinin stratejik ve samimi olduğunu vurgulamıştı.Putin, "İran'la ilişkiler bizim için öncelikli olup, çok başarılı bir şekilde gelişiyor. Bu yıl ticaret hacmimizin arttığını görüyoruz. Aslında geçen yılki belirli bir düşüşün etkileri tam geçmedi ancak gidişat iyi" ifadelerini kullanmıştı.İki ülkenin uluslararası meselelerde aktif ortak çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Putin, Moskova ve Tahran'ın dünyadaki gelişmelere bakışının sıklıkla birbirine çok yakın olduğunun altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/putin-bricsin-dunya-ekonomisindeki-payi-artik-g7yi-gecti-1089385975.html

iran

rusya

kazan

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iran, vladimir putin, mesud pezeşkiyan, rusya, brics, brics zirvesi, kazan