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İlişkiler gelişmeye devam ediyor: Rusya ve İran yeni anlaşmalar imzalayacak
İlişkiler gelişmeye devam ediyor: Rusya ve İran yeni anlaşmalar imzalayacak
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Son zamanlarda birçok ikili görüşme ardından İran ve Rusya Cumhurbaşkanları Putin ve Pezeşkiyan bir araya gelmişti. İki ülke arasında BRICS Zirvesi ardından... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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İran ve Rusya, Kazan'da gerçekleşecek BRICS Zirvesi ardından birçok yeni anlaşma imzalayacağını açıkladı. İran Moskova Büyükelçiliği'nin verdiği bilgilere göre anlaşmalar zirvede gerçekleşecek Pezeşkiyan ve Putin buluşmasında son haline getirilecek. Yakın zamanda görüşmüşlerdiGeçen hafta Türkmenistan'da yapılan liderler görüşmesi ardından Putin, Rusya-İran ilişkilerinin stratejik ve samimi olduğunu vurgulamıştı.Putin, "İran'la ilişkiler bizim için öncelikli olup, çok başarılı bir şekilde gelişiyor. Bu yıl ticaret hacmimizin arttığını görüyoruz. Aslında geçen yılki belirli bir düşüşün etkileri tam geçmedi ancak gidişat iyi" ifadelerini kullanmıştı.İki ülkenin uluslararası meselelerde aktif ortak çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Putin, Moskova ve Tahran'ın dünyadaki gelişmelere bakışının sıklıkla birbirine çok yakın olduğunun altını çizmişti.
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İlişkiler gelişmeye devam ediyor: Rusya ve İran yeni anlaşmalar imzalayacak

13:51 18.10.2024
© Александр ЩербакPezeşkiyan - Putin
Pezeşkiyan - Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© Александр Щербак
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Son zamanlarda birçok ikili görüşme ardından İran ve Rusya Cumhurbaşkanları Putin ve Pezeşkiyan bir araya gelmişti. İki ülke arasında BRICS Zirvesi ardından işbirliği anlaşmaları imzalanacağı açıkladı.
İran ve Rusya, Kazan'da gerçekleşecek BRICS Zirvesi ardından birçok yeni anlaşma imzalayacağını açıkladı.
İran Moskova Büyükelçiliği'nin verdiği bilgilere göre anlaşmalar zirvede gerçekleşecek Pezeşkiyan ve Putin buluşmasında son haline getirilecek.

Yakın zamanda görüşmüşlerdi

Geçen hafta Türkmenistan'da yapılan liderler görüşmesi ardından Putin, Rusya-İran ilişkilerinin stratejik ve samimi olduğunu vurgulamıştı.

Putin, "İran'la ilişkiler bizim için öncelikli olup, çok başarılı bir şekilde gelişiyor. Bu yıl ticaret hacmimizin arttığını görüyoruz. Aslında geçen yılki belirli bir düşüşün etkileri tam geçmedi ancak gidişat iyi" ifadelerini kullanmıştı.

İki ülkenin uluslararası meselelerde aktif ortak çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Putin, Moskova ve Tahran'ın dünyadaki gelişmelere bakışının sıklıkla birbirine çok yakın olduğunun altını çizmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
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