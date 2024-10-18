https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/putin-bricsin-dunya-ekonomisindeki-payi-artik-g7yi-gecti-1089385975.html

Putin: BRICS'in dünya ekonomisindeki payı artık G7'yi geçti

Putin: BRICS'in dünya ekonomisindeki payı artık G7'yi geçti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS ülkelerinin dünya ekonomisindeki payının artık G7 ülkelerinin payını geçtiğini ve büyümeye devam ettiğini belirtti. 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T12:45+0300

2024-10-18T12:45+0300

2024-10-18T13:26+0300

dünya

rusya

vladimir putin

brics

g7

ekonomi

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Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen BRICS İş Forumu’nda konuşan Rusya lideri Putin, “Örneğin 1992’ye bakınız. G7, dünya ekonomisinin yüzde 45.5'ini ve aynı yıl BRICS ülkeleri, yüzde 16.7'sini oluşturuyordu. Peki ya şimdi? 2023’te birliğimiz yüzde 37.4 ve G7 yüzde 29.3 oldu. Bu fark giderek açılıyor. Büyümeye devam edecek, bu kaçınılmaz” ifadesini kullandı.BRICS’in sadece günümüzde değil, gelecekte de küresel ekonomisinde önemli rol oynayacağını kaydeden Rus lider, “Üye ülkelerimiz aslında küresel ekonomik büyümenin itici güçleri. Öngörülebilir gelecekte dünya ekonomisinin büyümesinin büyük kısmını BRICS oluşturacak” dedi.‘BRICS'in ekonomik büyümesinin dış etkilere bağımlılığı azalıyor’BRICS kapsamında uygun kalkınma platformlarının oluşturulmakta olduğunu söyleyen Putin, bunlar arasında iletişim kanalları, teknolojik ve eğitim standartları, finansal sistemler, ödeme araçları ve sürdürülebilir uzun vadeli yatırım mekanizmalarının yer aldığını belirterek, “Başka bir deyişle, BRICS üyelerinin ekonomik büyümesi gelecekte dış etkilere veya müdahalelere giderek daha az bağımlı olacak” diye kaydetti.‘BRICS kimseye karşı değil’Rusya Devlet Başkanı, “BRICS'in çalışmaları kimseye karşı değil. Sadece tek bir ortak hedefe yönelik. Bu da ülkelerimizin ve halklarımızın sürdürülebilir kalkınması ve refahı” diye vurguladı.Rusya, karşılıklı fayda sağlayan ticari işbirliğine olabildiğince açık olduğunu kaydeden Putin, yerli ve yabancı iş dünyası için ve yurtdışından sermaye ve teknoloji çekmek için rahat, küresel olarak rekabetçi çalışma koşulları yarattıklarını belirterek BRICS İş Forumu katılımcılarına hitaben, “Elbette her şeyden önce sizinle işbirliği yapıyoruz” dedi.Ortak büyük çabaların, ekonomik büyüme için kendi platformlarını geliştirmeye ve güçlendirmeye odaklanması gerektiğini dile getiren Rus lider, “teknolojik çözümler, finans ve yatırım mekanizmaları ve lojistik çözümlerden” bahsettiğini belirterek şunu dedi:Putin, BRICS İş Forumu'nda elde edilecek sonuçların önümüzdeki hafta Kazan'da yapılacak BRICS zirvesinde değerlendirileceğini ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/apnin-slovak-milletvekili-blaha-abd-rusya-karsiti-yaptirimlarla-abyi-etkiliyor-1089382983.html

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rusya, vladimir putin, brics, g7, ekonomi